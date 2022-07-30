حفل آمال ماهر وفضيحة تركي آل الشيخ.. هكذا حاول الانتقام منها فجاءت النتيجة عكسية

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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية في مصر، الجمعة، بحفل الفنانة آمال ماهر الأول بعد غياب طويل، وحقق الحفل نجاحا كبيرا انتقل صداه لكل وسائل الإعلام المصرية والعربية.

حفل آمال ماهر وفضيحة تركي آل الشيخ

ورغم النجاح الضخم للحفل الذي حضره وزراء وفنانين وشخصيات عامة كثيرة، من بينهم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين. إلا أن الإعلام السعودي الرسمي والخاص وحده هو من زعم أن الحفل كان حضوره ضعيفا وروج لذلك.

واضح إن قصة الحب بين تركي آل الشيخ و آمال ماهر كانت قوية وتحولت ل حب امتلاك ثم رد فعل سيء منها فرد فعل أسوأ منه..

ارتباكه واضح

انتقامه أوضح

انتصارها بدعم الأجهزة السيادية واضح

تركي حبه زي حب محمد عادل ل #نيرة_أشرف..

حجم الكره الآن يوازي حجم الحب اللي كان من الاتنين pic.twitter.com/vhDcUcmh3g — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) July 30, 2022

وبمتابعة (وطن) لوسائل الإعلام السعودية، اتضح انتهاجها لسياسة موحدة ـ يبدو أنها وصلتهم بالأمر المباشر ـ تجاه حفل آمال ماهر.

وكان ذلك واضحا في عناوين مجموعة “روتانا” السعودية، التي جاءت جميعها بصيغة موحدة محاولة إسقاط الحفل وتفشيله بالقوة، رغم أن الحقيقة غير ذلك تماما.

وكان العنوان الثابت عن حفل آمال ماهر في وسائل الإعلام السعودية أمس هو “آمال ماهر تخذل الجماهير وتقدم أداء في غاية السوء ليضطر متعهد الحفل لتوزيع التذاكر مجانا.”

وتسبب هذا الإدعاء والعنوان المكرر والموحد بوسائل الإعلام السعودية، في فضيحة مدوية لرئيس هيئة الترفيه، وطليق آمال ماهر، المستشار تركي آل الشيخ، حيث يعرف الجميع أنه هو من يقف وراء حملة التشويه هذه، بحكم خلافاته مع آمال.

فضيحة للإعلام السعودي وتركي آل الشيخ

وفي هذا السياق تداول ناشطون صورا لعناوين وسائل الإعلام السعودية عن الخبر، وعلقوا عليها بردود هجومية ضد تركي آل الشيخ.

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي المصري البارز أسامة جاويش:”ظهرت آمال ماهر في حفل كبير بالأمس وسط فرحة المصريين واعتبارهم هذا الظهور انتصار كبير على تركي آل الشيخ وسطوته ونفوذه.”

ظهرت #آمال_ماهر في حفل كبير بالأمس وسط فرحة المصريين واعتبارهم هذا الظهور انتصار كبير على #تركي_آل_الشيخ وسطوته ونفوذه الخبر كان ممكن ينتهي لحد كده لكن #شوال_الرز مستحملش الحفلة اللي اتعملت عليه وأطلق غلمانه في الإعلام السعودي يهاجموا آمال بالشكل ده👇🏻 معلش يا تركي متعيطش pic.twitter.com/9qMo7cUQa5 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 30, 2022

وتابع موضحا:”الخبر كان ممكن ينتهي لحد كده لكن شوال الرز ـ في إشارة لتركي آل الشيخ ـ مستحملش الحفلة اللي اتعملت عليه وأطلق غلمانه في الإعلام السعودي يهاجموا آمال بالشكل ده”

فيما كتب الحقوقي هيثم أبوخليل:” قصة تركى آل الشيخ والمطربة الأسيرة المحررة آمال ماهر وضحت.”

وأضاف أن “ضغط السوسيال ميديا الذي حررها فضح تواطؤ الأجهزة الأمنية مع الكفيل. ومع الضغط وقفوا ضده واعادوها لمنظومة إعلامهم المتحدة.”

واختتم أبوخليل تغريدته بالقول:”أما تسخير إعلام السعودية للهجوم عليها فهذه فضيحة تكشف أن إعلام العسكر والعائلات في مستنقع واحد!”.

❌ قصة #تركى_آل_الشيخ والمطربة الأسيرة المحررة #آمال_ماهر وضحت

وضغط السوسيال ميديا الذي حررها فضح تواطؤ الأجهزة الأمنية مع الكفيل

ومع الضغط وقفوا ضده واعادوها لمنظومة إعلامهم المتحدة

أما تسخير إعلام السعودية للهجوم عليها فهذه فضيحة تكشف أن إعلام العسكر والعائلات في مستنقع واحد!! pic.twitter.com/rYIfhwz2EA — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 30, 2022

من جانبه سخر الناشط السعودي البارز عمر بن عبدالعزيز، من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، ورد فعله تجاه حفل آمال ماهر الذي أثار جنونه.

وكتب “ابن عبدالعزيز” المقيم بكندا:”اذا دق على جوالك رقم غريب لاترد هذا توتو يبغى يعلمك ان امال ماهر صوتها ضعيف واداءها سيء.”

اذا دق على جوالك رقم غريب لاترد هذا توتو يبغى يعلمك ان امال ماهر صوتها ضعيف واداءها سيء pic.twitter.com/6mmovZxLQO — عمر .. لا لزيادة الانتاج (@oamaz7) July 30, 2022

نجاح جماهيري كبير لحفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

ويشار إلى أن آمال ماهر أحيت، مساء الجمعة، حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل، بسبب أزمتها مع تركي آل الشيخ، الذي سبق أن اعتدى عليها ودفع الملايين لعدم ظهورها مرة أخرى على الشاشة.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

وبدأت آمال ماهر حفلها وأنهته بأغنية “طوبة فوق طوبة”، مع تفاعل كبير من الجمهور، الذين استقبلوها بالزغاريد، وأعلام مصر، كما قدمت باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

وشهد حفل آمال ماهر حالات اغماء بسبب الازدحام الشديد، كما شهد الحفل حضور شخصيات عامة ومسؤولين ووزراء وعدد كبير من الفنانين.