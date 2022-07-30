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حفل آمال ماهر وفضيحة تركي آل الشيخ.. هكذا حاول الانتقام منها فجاءت النتيجة عكسية

باسل النجار
كتب باسل النجار
آمال ماهر و تركي آل الشيخ watanserb.com
آمال ماهر و تركي آل الشيخ
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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية في مصر، الجمعة، بحفل الفنانة آمال ماهر الأول بعد غياب طويل، وحقق الحفل نجاحا كبيرا انتقل صداه لكل وسائل الإعلام المصرية والعربية.

حفل آمال ماهر وفضيحة تركي آل الشيخ

ورغم النجاح الضخم للحفل الذي حضره وزراء وفنانين وشخصيات عامة كثيرة، من بينهم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين. إلا أن الإعلام السعودي الرسمي والخاص وحده هو من زعم أن الحفل كان حضوره ضعيفا وروج لذلك.

وبمتابعة (وطن) لوسائل الإعلام السعودية، اتضح انتهاجها لسياسة موحدة ـ يبدو أنها وصلتهم بالأمر المباشر ـ تجاه حفل آمال ماهر.

وكان ذلك واضحا في عناوين مجموعة “روتانا” السعودية، التي جاءت جميعها بصيغة موحدة محاولة إسقاط الحفل وتفشيله بالقوة، رغم أن الحقيقة غير ذلك تماما.

وكان العنوان الثابت عن حفل آمال ماهر في وسائل الإعلام السعودية أمس هو “آمال ماهر تخذل الجماهير وتقدم أداء في غاية السوء ليضطر متعهد الحفل لتوزيع التذاكر مجانا.”

وتسبب هذا الإدعاء والعنوان المكرر والموحد بوسائل الإعلام السعودية، في فضيحة مدوية لرئيس هيئة الترفيه، وطليق آمال ماهر، المستشار تركي آل الشيخ، حيث يعرف الجميع أنه هو من يقف وراء حملة التشويه هذه، بحكم خلافاته مع آمال.

أسامة جاويش يتلقى تهديدات لحديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

فضيحة للإعلام السعودي وتركي آل الشيخ

وفي هذا السياق تداول ناشطون صورا لعناوين وسائل الإعلام السعودية عن الخبر، وعلقوا عليها بردود هجومية ضد تركي آل الشيخ.

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي المصري البارز أسامة جاويش:”ظهرت آمال ماهر في حفل كبير بالأمس وسط فرحة المصريين واعتبارهم هذا الظهور انتصار كبير على تركي آل الشيخ وسطوته ونفوذه.”

وتابع موضحا:”الخبر كان ممكن ينتهي لحد كده لكن شوال الرز ـ في إشارة لتركي آل الشيخ ـ مستحملش الحفلة اللي اتعملت عليه وأطلق غلمانه في الإعلام السعودي يهاجموا آمال بالشكل ده”

فيما كتب الحقوقي هيثم أبوخليل:” قصة تركى آل الشيخ والمطربة الأسيرة المحررة آمال ماهر وضحت.”

وأضاف أن “ضغط السوسيال ميديا الذي حررها فضح تواطؤ الأجهزة الأمنية مع الكفيل. ومع الضغط وقفوا ضده واعادوها لمنظومة إعلامهم المتحدة.”

واختتم أبوخليل تغريدته بالقول:”أما تسخير إعلام السعودية للهجوم عليها فهذه فضيحة تكشف أن إعلام العسكر والعائلات في مستنقع واحد!”.

من جانبه سخر الناشط السعودي البارز عمر بن عبدالعزيز، من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، ورد فعله تجاه حفل آمال ماهر الذي أثار جنونه.

وكتب “ابن عبدالعزيز” المقيم بكندا:”اذا دق على جوالك رقم غريب لاترد هذا توتو يبغى يعلمك ان امال ماهر صوتها ضعيف واداءها سيء.”

نجاح جماهيري كبير لحفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

ويشار إلى أن آمال ماهر أحيت، مساء الجمعة، حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل، بسبب أزمتها مع تركي آل الشيخ، الذي سبق أن اعتدى عليها ودفع الملايين لعدم ظهورها مرة أخرى على الشاشة.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

وبدأت آمال ماهر حفلها وأنهته بأغنية “طوبة فوق طوبة”، مع تفاعل كبير من الجمهور، الذين استقبلوها بالزغاريد، وأعلام مصر، كما قدمت باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

وشهد حفل آمال ماهر حالات اغماء بسبب الازدحام الشديد، كما شهد الحفل حضور شخصيات عامة ومسؤولين ووزراء وعدد كبير من الفنانين.

تفاصيل بيع تركي آل الشيخ لممتلكاته في مصر وعلاقة آمال ماهر والمخابرات المصرية بالأمر!

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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