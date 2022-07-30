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بمنزل والدته للا لطيفة.. هل يلتقي ملك المغرب بمحمد بن سلمان في باريس؟

بواسطة
باسل النجار
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ملك المغرب و محمد بن سلمان watanserb.com
ملك المغرب و محمد بن سلمان

وطن- تحدث موقع “afrik” عن إمكانية لقاء ملك المغرب محمد السادس، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث يتواجد الاثنان حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

هل يلتقي محمد السادس بمحمد بن سلمان في فرنسا؟

ويقيم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في فرنسا، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

ووطأت قدم ابن سلمان على الأراضي الفرنسية منذ يوم الخميس 28 يوليو / تموز 2022. واستقبله رئيس الدولة الفرنسي إيمانويل ماكرون بمراسم شرفية.

حفل استقبال استنكره نشطاء حقوقيون، الذين أخذوا نظرة قاتمة على استقبال باريس للمسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل وقطعت أوصاله في مقر قنصلية المملكة العربية السعودية في تركيا عام 2018.

وذكر التقرير أنه بينما لم يشار في جدول أعمال محمد بن سلمان إلى لقاء مع الملك محمد السادس ملك المغرب، فلن يكون مفاجئًا إذا كان الزعيمان قد تحدثا في العاصمة الفرنسية أو في محيطها.

لأنه بحسب آخر الأخبار فإن ملك المغرب سيكون في فرنسا، ليقف بجانب والدته “للا لطيفة”، التي كانت تعاني المرض منذ مدة.

وبما أن العلاقات بين الرجلين ليست مثالية منذ مدة، يمكننا أن نأمل في لقاء يحل هذه الأزمة، يقول التقرير.

وتابع:”نتذكر في منتصف يونيو، عندما أعلن القصر الملكي عن مرض الملك ، الذي يعاني من فيروس كورونا، كان محمد بن سلمان أحد القادة القلائل الذين استفسروا عن الحالة الصحية لمحمد السادس.”

وأضاف:”والأفضل من ذلك ، أن ولي العهد السعودي سمح لنفسه بتقديم تأكيدات بشأن الحالة الصحية للملك المغربي. ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن محمد بن سلمان تلقى ، خلال مقابلة هاتفية ، تأكيدات بأن “محمد السادس بخير وأن صحته لم تشهد أي مضاعفات”.

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ملك المغرب وولي عهد السعودية

ولفت التقرير إلى أنه كان بإمكان محمد بن سلمان ، الذي كان يتمنى لملك المغرب الشفاء العاجل وعودته السريعة إلى العمل ، أن يفكر بالتأكيد في منعطف صغير للاستعلام بشكل مباشر عن الحالة الصحية لمحمد السادس.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى القرب الدبلوماسي، سيكون محمد السادس ومحمد بن سلمان أيضًا على مقربة جغرافية قريبة.

للا لطيفة والدة الملك محمد السادس

حيث أنه بالفعل ، تعيش والدة العاهل المغربي، للا لطيفة ، على بعد خمسة عشر كيلومترًا من باريس، في “بوجيفال”.

أي على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من القلعة الرائعة التي يملكها محمد بن سلمان في “لوفيسين” منذ عام 2015.

لذلك سيكون من الممكن جدا عقد اجتماع سري بين ملك المغرب محمد السادس، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب التقرير.

محمد بن سلمان في فرنسا

ويشار إلى أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، اثارت غضب جماعات حقوقية، مع سعي الأمير إلى إعادة تأهيل نفسه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء عشاء عمل مع الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، وسط تصاعد حاد في أسعار الطاقة.

وينفي الأمير موافقته على اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

وعبرت خطيبة خاشقجي عن غضبها من زيارة بن سلمان لفرنسا. واتهمت خديجة جنكيز ماكرون باستقبال “جلاد شريكها الراحل بحفاوة”.

وطار محمد بن سلمان إلى مطار أورلي، جنوب باريس، في الليلة التي سبقت المحادثات وأقام في قصر فاخر في لوفسيين، غربي باريس.

وقبل ساعات من لقاء الرجلين في قصر الإليزيه، رفعت ثلاث مجموعات دعوى جنائية تتهم بن سلمان بالتواطؤ في تعذيب وقتل خاشقجي.

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مصدرموقع afrik، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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