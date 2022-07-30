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رياضة

برناردو سيلفا معروض للبيع وهذا هو السعر المطلوب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي يعرض برناردو سيلفا للبيع هذا الصيف watanserb.com
منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة برناردو سيلفا
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وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي مانشستر سيتي في التخلي عن خدمات البرتغالي برناردو سيلفا 27 عاماً، من أجل خطف موهبة برازيلية هذا الصيف.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، الجمعة، بأن نادي مانشستر سيتي ( السماوي الأزرق)، يريد التخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، وتعويض رحيله بالتعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا قبل غلق سوق انتقالات (الميركاتو).

سعر برناردو سيلفا المطلوب

وأضافت الصحيفة، ” النادي سيطلب 80 مليون دولار، للموافق على رحيل اللاعب هذا الصيف”.

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كما وبينت، بأن نادي برشلونة مهتم بتلك الصفقة، في إطار تدعيم صفوفه بعد موسم ماضي مخيب للآمال بصفقة جديدة. من أجل الاستعداد القوي والمنافسة على جميع البطولات الموسم الجديد، إلى جانب تعويض رحيل الهولندي فرينكي دي يونج في حال انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد

وأردفت الصحيفة، ” مانشستر سيتي سيقوم بتقديم البرتغالي برناردو سيلفا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل تمويل صفقته الجديدة خلال الأيام المقبلة”.

كما وختمت، ” مانشستر سيتي يريد البرازيلي لوكاس باكيتا صاحب ال24 عاماً، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي في الآونة الأخيرة. لكن النادي لن تكون بالعملية السهلة. نظراً لأن ناديه الفرنسي يريد المبلغ الكبير للموافقة على رحيله”.

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وانتقل البرتغالي برناردو إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2017، قادماً إلى من فريق موناكو الفرنسي، بصفقة وصلت قيمتها إلى 70 مليون يورو مع مكافآت مالية إضافية. متوجاً معه ب9 ألقاب محلية.

ويشار إلى أن عقد لاعب وسط مانشستر سيتي برناردو سيلفا سينتهي في صيف 2025.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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