برناردو سيلفا معروض للبيع وهذا هو السعر المطلوب

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وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي مانشستر سيتي في التخلي عن خدمات البرتغالي برناردو سيلفا 27 عاماً، من أجل خطف موهبة برازيلية هذا الصيف.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، الجمعة، بأن نادي مانشستر سيتي ( السماوي الأزرق)، يريد التخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، وتعويض رحيله بالتعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا قبل غلق سوق انتقالات (الميركاتو).

سعر برناردو سيلفا المطلوب

وأضافت الصحيفة، ” النادي سيطلب 80 مليون دولار، للموافق على رحيل اللاعب هذا الصيف”.

L'Équipe : ❗️🚨 السيتي يعرض برناردو سيلفا على البارسا وريال مدريد بـ 80 مليون يورو من اجل تمويل عمليات آخرى، pic.twitter.com/17srAZk205 — VISCA FCB (@VISCAFCB13) July 29, 2022

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كما وبينت، بأن نادي برشلونة مهتم بتلك الصفقة، في إطار تدعيم صفوفه بعد موسم ماضي مخيب للآمال بصفقة جديدة. من أجل الاستعداد القوي والمنافسة على جميع البطولات الموسم الجديد، إلى جانب تعويض رحيل الهولندي فرينكي دي يونج في حال انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد

وأردفت الصحيفة، ” مانشستر سيتي سيقوم بتقديم البرتغالي برناردو سيلفا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل تمويل صفقته الجديدة خلال الأيام المقبلة”.

صحف إسبانيا تتفق على خبر واحد .. ملف برناردو سيلفا على طاولة إدارة برشلونة الملف ليس سهلاً، برشلونة بحاجة لمزيد من السيولة ولرحيل دي يونغ ولاعبين آخرين.. pic.twitter.com/v7dc8EyjB8 — محمد عواد (@mohammedawaad) July 30, 2022

كما وختمت، ” مانشستر سيتي يريد البرازيلي لوكاس باكيتا صاحب ال24 عاماً، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي في الآونة الأخيرة. لكن النادي لن تكون بالعملية السهلة. نظراً لأن ناديه الفرنسي يريد المبلغ الكبير للموافقة على رحيله”.

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وانتقل البرتغالي برناردو إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2017، قادماً إلى من فريق موناكو الفرنسي، بصفقة وصلت قيمتها إلى 70 مليون يورو مع مكافآت مالية إضافية. متوجاً معه ب9 ألقاب محلية.

#برشلونة لا يتوقف في ميركاتو صيف 2022🔥🔥 بحسب الصحفي جيرارد روميرو فإن المفاوضات "ساخنة" بين مسؤولي برشلونة و #مانشستر_سيتي للتعاقد مع #برناردو_سيلفا#العربية_رياضة pic.twitter.com/sVXgBq0uF3 — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) July 29, 2022

ويشار إلى أن عقد لاعب وسط مانشستر سيتي برناردو سيلفا سينتهي في صيف 2025.

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