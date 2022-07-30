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حياتنا

بالفيديو .. مصري يفضح زوجته وهي تخونه مع سائق حافلة مدرسة بعد خروجه للعمل!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
زوج مصري يكتشف خيانة زوجته watanserb.com
خيانة زوجية - تعبيرية
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وطن – اتهم زوج مصري زوجته بالزنا وخيانته، بعد زاوج استمر 7 سنوات، وقدم فيديو للمحققين، من كاميرا مراقبة يثبت الواقعة. وفق زعمه

زوج مصري يكتشف خيانة زوجته

وقال الزوج لجهات التحقيق، إن زوجته تخونه مع سائق حافلة المدرسة، الذي يقوم بتوصيل أطفالهما إلى المدرسة في الصباح يوميا، وبعد أن نشبت علاقة بينهما.

وتابع الزوج في أقواله، أنه يوم الواقعة ترك زوجته داخل المنزل، وبعدها توجه إلى العمل، لكنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه ليخبره بأن هناك صوتا يخرج من شقته عبارة عن ضحك بشكل متواصل.

كاميرا مراقبة تكشف اللغز

وأكمل الزوج أمام جهات التحقيق، أنه فور الاتصال من شقيقه قام بالاتصال بشقيق زوجته لمعرفة وجوده داخل الشقة من عدمه، فأخبره بأنه لم يذهب إلى شقيقته بمنزلها، ليذهب إلى المنزل ويقوم بتفريغ كاميرا المراقبة الموجودة ويكتشف اللغز.

وأردف الزوج خلال حديثه، وبعد تفريغ الكاميرا تبين دخول ذلك الشخص إلى المنزل فور توجهه إلى عمله. وتبين أنه نفس الشخص الذي يأخذ الأطفال إلى المدرسة ويعمل سائقا لحافلة المدرسة الخاصة بأطفاله. ويدخل الشقة دون وجوده وأثناء تغيبه للعمل، كما تبين وجود ملابسه الداخلية في المنزل.

وانتقل رجال المباحث محل الواقعة، حيث تم التحرز على ملابس داخلية للشخص المتهم.بحسب موقع “القاهرة 24” المحليّ

وصدر قرار بضبط وإحضار الزوجة بعد هروبها، لعرضها على جهات التحقيق وسماع أقوالها.

المصدرالقاهرة 24 - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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