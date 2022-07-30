أقل من البنك.. انخفاض كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

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وطن- شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم، السبت، انخفاضا كبيرا مقارنة بآخر سعر له بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في السودن اليوم بالسوق السوداء

وانخفضت أسعار العملة الخضراء داخل السوق الموازي بالسودان، إلى سعر يقل حتى عن اسعار البنوك الرسمية، في هبوط مفاجئ أربك تجار العملة.

وبينما ارتفع سعر الدولار أمس، الجمعة، إلى 570 جنيها في السوق السوداء، إلا أنه شهد اليوم، السبت 30 يوليو، هبوطا كبيرا ومفاجئا ليصل إلى 562 جنيها، بحسب ما أفاد متعاملون في هذه السوق لـ(وطن).

ويشار إلى أن الأسعار المنقولة لا يمكن البناء عليها بشكل عام، حيث يختلف السعر بالنسبة للدولار في السوق السوداء السودانية من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر.

لذا ننصح متابعينا في السودان بالتحقق من الأسعار عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للدولار.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

ويشهد سعر الدولار استقرارا داخل البنوك، عند 567 جنيها للشراء، و571.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 574.99 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.56 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وحافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.87 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

وتحرص (وطن) دائما على إمداد متابعيها في السودان بأحدث سعر للدولار في السوق السوداء والبنوك، وتعتمد في ذلك على أحدث نشرات البنوك السودانية، وكذلك مصادرها الخاصة داخل السوق السوداء.