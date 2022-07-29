الجمعة, يوليو 29, 2022
الرئيسيةالهدهد"MEE" يكشف تفاصيل اتفاق سري بين "السيسي" والاتحاد الأوروبي: "الصمت مقابل السلاح!"
الهدهد

“MEE” يكشف تفاصيل اتفاق سري بين “السيسي” والاتحاد الأوروبي: “الصمت مقابل السلاح!”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
السيسي و الاتحاد الأوروبي watanserb.com
السيسي و الاتحاد الأوروبي
- Advertisement -

وطن- كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير صوتي له عن اتفاق سري تم بين مصر ودول الاتحاد الأوربي يقضي بصمت الاتحاد الأوروبي عما يجري في مصر من قمع تنكيل مقابل عقد النظام العسكري في مصر صفقات سلاح مع دوله.

وأكدت مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية حصل الموقع عليها قلق الدبلوماسيين المصريين بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

مذكرة للخارجية المصرية تكشف الاتفاق

وبحسب المذكرة الموقعة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، فإنه “لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات”، حيث أوصت بشراء الأسلحة من أوروبا مقابل الصمت عن الانتقادات.

ووفقا لما ورد في التقرير الصوتي، فإنه منذ أن استولت على السلطة في 2013، سعت الدكتاتورية العسكرية في مصر إلى إبرام اتفاق فريد وغير رسمي مع الزعماء الأوروبيين، ينص على أنهم إذا وفروا لها الحماية من النقد الموجه إلى سجلها في حقوق الإنسان، فسوف تستمر في شراء الأسلحة منهم.

زيادة مستوردات الحكومة المصرية من السلاح

وأشار التقرير إلى أنه منذ 2011، بدأت الحكومة المصرية في زيادة مستورداتها من الأسلحة. كانت الولايات المتحدة تقليدياً هي المورد الأساسي لأسلحتها، التي وفرت على مدى عقود ما قيمته مليارات الدولارات من المساعدات للبلد ولجيشه. ولكن على مدى العقد الماضي، بدأ ذلك الوضع في التغير، حيث أخذت مصر تركز اهتمامها على جيرانها في أوروبا.

وبحسب المذكرة الداخلية الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية والتي حصل “ميدل إيست آي” عليها فإنه تسلط الضوء على الأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث يقول الدبلوماسيون فيها إنهم قلقون بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين رأوا في تصريحاتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أداة للضغط عليها لإجبارها على تغيير سياستها. وتقول إنه لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات ، والاتفاقيات على استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الأجانب، والدور العسكري أو الأمني للتعامل مع أزمات محددة.

وبحسب التقرير، فإن المذكرة التي تعود إلى مايو/آيار 2017 والتي حررها موظفون تابعون لوزير الخارجية آنذاك سامح شكري، الذي أضاف ملاحظات بخط يده إلى الوثيقة، ثم وقع عليها، يمكن رؤية هذه المقاربة تنعكس على مستوردات مصر على مدى العقد الماضي. ولا أدل على ذلك من تعزيز الشراكة الأمنية بين مصر وفرنسا.

ديفيد هيرست: زيارة بايدن الشرق الأوسط .. لماذا يحتاج العالم العربي قيادة جديدة!

فرنسا ثاني مورد ساح لمصر

وقال التقرير إنه في الحقيقة تتجاوز فرنسا الآن الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى مصر بعد روسيا، مشيرا إلى أنه ما بين 2010 و 2019 استوردت مصر ما تزيد قيمته على 7.5 مليار يورو من المعدات العسكرية من فرنسا، بما في ذلك صفقة أبرمت في عام 2015 لشراء 24 طائرة هجومية من طراز رافائيل. وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه ما عاد يشترط ارتباط تصدير السلاح إلى مصر بقضية حقوق الإنسان؛ لأنه لم يرد إضعاف قدرتها على مواجهة التطرف في المنطقة.

ارتفاع مبيعات السلاح الألماني لمصر

وأشار التقرير كذلك إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205 بالمئة منذ 2013، وذلك بحسب تحليل أعده معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. قبل بضعة أيام من مغادرتها لمنصبها، وافقت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركيل على صفقة سلاح مع مصر بقيمة 5 مليار يورو، وهي تشكل معظم صادرات ألمانيا العسكرية في 2021

صفقة مع إيطاليا

ولفت أيضا إلى أنه في عام 2020، وقعت مصر صفقة بقيمة 10 مليار يورو مع إيطاليا اشتملت على شراء 6 سفن عسكرية و 24 طائرة تدريب من طراز M-346، و 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، و20 قاربا حاملا للصواريخ من طراز Falaj II OPV، بالإضافة إلى ستلايات عسكري صناعي.

صفقات السلاح مع إسبانيا

وفيما يتعلق بإسبانيا، فقد صدرت ما تزيد قيمته على 50 مليون يورو من الأسلحة إلى مصر منذ عام 2012، وتم إقرار 46 رخصة لتصدير الأسلحة بما قيمته 93 مليون يورو إضافية. ثم في فبراير من عام 2014، رفضت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني طلباً تقدم به الحزب الجمهوري اليساري في كاتلان لتعليق صفقات السلاح مع مصر؛ بسبب انتهاك الحكومة المصرية لحقوق الإنسان. رفض حزب الملتقى والاتحاد الطلب المقدم قائلاً إن العلاقات مع مصر يجب أن تبقى كما هي؛ لأن التغييرات في السياسة الخارجية لا ينبغي أن تجري هكذا بشكل مفاجئ ودون تفكير. وفي عام 2021، وقعت شركة الصناعات الإسبانية “إسكابانو” على اتفاقية تعاون يتم بموجبها تزويد مصر أنظمة للتحكم عن بعد، بحرية وبرية.

بريطانيا زودت مصر بمعدات لقمع المتظاهرين

وزودت بريطانيا مصر بتشكيلة من المعدات العسكرية، تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تستخدم من قبل جيش البلاد لقمع وقهر المواطنين والمظاهرينـ حيث شملت هذه المعدات بنادق آلية، وطائرات عمودية عسكرية، وقطع غيار لعربات هجومية.

وبحسب التقرير تعتبر إدارة الصادرات الدفاعية والأمنية البريطانية مصر سوقاً مهماً، مؤكدا قيام عدد من رؤساء الوزراء ووزراء التجارة البريطانيين بحضور أو استضافة عدد من اللقاءات على مستوى رفيع مع كبار المسؤولين المصريين خلال العقد الماضي، موضحا أنه ما بين 2013 و2020، وقعت بريطانيا على 229 رخصة، وصدرت ما تزيد قيمته على 232 مليون يورو من المعدات العسكرية إلى مصر.

السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان بمصر: “تعالى شوف بنفسك” (فيديو)

المصدرموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تحرير وترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعد إشاعة زواجها من السيسي.. أول حكم بقضية هالة زايد يصدر ضد طليقها وهذه عقوبته

الهدهد

موقع استخباري: التوترات تشتعل بين الاتحاد الأوروبي وقيس سعيد.. دستوره قد يرفض

الهدهد

مصريون يكسرون حاجز الخوف ويطالبون “السيسي” بالرحيل: “إنت متعرفش ربنا”

الهدهد

السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان بمصر: “تعالى شوف بنفسك” (فيديو)

الهدهد

زمن خطابات قمة جدة.. السيسي بالمقدمة وملك الأردن الأقصر وهذا ترتيب أمير قطر وابن سلمان

الهدهد

أمير قطر السابق حمد بن خليفة.. هذا ما أخبره به “هيكل” عن “السيسي” قبل 10 سنوات

الهدهد

السيسي يختلق “شماعة” جديدة لفشله ويبرر تدميره لاقتصاد مصر (فيديو)

الهدهد

آخر ما عرضه السيسي على الإخوان قبل ساعات من بيان 3 يوليو

الهدهد

مصادر تكشف عن عزم “السيسي” إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لهذا السبب!

الهدهد

هكذا استقبل سلطان عُمان السيسي وقدم له هذه الهدية الخاصة (فيديو)

الهدهد

شاهد كيف احتفل “السيسي” بذكرى تولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الحكم

الهدهد

موقف مضحك لـ”السيسي” خلال استقباله أمير قطر في قصر الاتحادية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

جريمة أُخرى تهزّ الأردن .. أم تخنق طفليها حتى الموت!

العثور على جثث 6 آسيويين قضوا غرقا بفعل سيول الإمارات والعمل جاري للبحث عن مفقودين آخرين

ماذا فعل خليجي اكتشف صور زوجته على هاتف صديقه!؟

“CNN” تكشف عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا بالتعاون مع القيادة العسكرية

الشيخ الحسن الكتاني عن مهرجان البيرة: سيكون لعنة وعار يلاحق المغرب طول الدهر

مفاجآت صادمة في حادثة “صابرين التونسية”.. تشكيك في رواية الانتحار واتهامات تلاحق الشرطة

إيكونوميست تكشف عن عُقد “ابن سلمان” النفسية وواقعة ضربه لزوجته ونعته بـ”ابن البدوية”

إحالة وزير المالية الكويتية للتحقيق بسبب موظف مرتبط بإسرائيل.. ما القصة؟

السودان.. سعر الدولار بالسوق السوداء يخالف التوقعات ويصعد من جديد

سبب وفاة أيمن شاشو لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري عن عمر 15 عاما؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC