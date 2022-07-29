“CNN” تكشف عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا بالتعاون مع القيادة العسكرية

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وطن- كشف تحقيق موسع لشبكة “CNN” الأمريكية عن مخطط ضخم لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا، مؤكدة تورط القيادات العسكرية السودانية الحاكمة حاليا في هذا الامر.

ووفقا للتحقيق فإنه بعد أيام من شن موسكو حربها الدموية على أوكرانيا ، وقفت طائرة شحن روسية على مدرج بالخرطوم ، وشريط من المدرج محاط بالرمال الحمراء البرتقالية، حيث ذكر بيان الطائرة أنه تم تحميله بملفات تعريف الارتباط، مشير التحقيق إلى أنه نادرًا ما يصدر السودان ملفات تعريف الارتباط.

وقال التحقيق إن جدلا ساخنا دار بين المسؤولين في مكتب خلفي بمطار الخرطوم الدولي. كانوا يخشون أن يؤدي تفتيش الطائرة إلى إثارة غضب القيادة العسكرية الموالية لروسيا بشكل متزايد في البلاد. تم إيقاف عدة محاولات سابقة لاعتراض الناقلات الروسية المشبوهة. لكن في النهاية ، قرر المسؤولون ركوب الطائرة.

وبحسب التحقيق، داخل المخزن ، امتدت الصناديق الملونة من ملفات تعريف الارتباط والتي كانت مخبأة أسفل صناديق خشبية من أثمن موارد السودان ألا وهو الذهب، موضحا أن الكمية تقدر بطن واحد.

وقال التحقيق إن هذه الحادثة التي وقعت في شباط (فبراير) – رواها العديد من المصادر السودانية الرسمية لشبكة CNN – هي واحدة من 16 رحلة جوية روسية معروفة على الأقل لتهريب الذهب من السودان ، ثالث أكبر منتج للمعادن الثمينة في إفريقيا ، على مدار العام ونصف العام الماضيين.

مخطط روسي لنهب ثروات السودان

وكشفت مقابلات متعددة مع مسؤولين سودانيين وأمريكيين رفيعي المستوى ومجموعة من الوثائق التي راجعتها CNN صورة لمخطط روسي مفصل لنهب ثروات السودان في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية المتزايدة القوة ودعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وتشير الأدلة أيضًا إلى أن روسيا تواطأت مع القيادة العسكرية المحاصرة في السودان ، مما أتاح مليارات الدولارات من الذهب لتجاوز الدولة السودانية وحرمان الدولة المنكوبة بالفقر والتي يبلغ عدد سكانها مئات الملايين من عائدات الدولة.

في المقابل ، قدمت روسيا دعمًا سياسيًا وعسكريًا قويًا للقيادة العسكرية السودانية التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد ، حيث تقوم بقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد بعنف.

وقال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون لشبكة CNN إن روسيا دعمت بنشاط الانقلاب العسكري في السودان عام 2021 الذي أطاح بحكومة مدنية انتقالية ، مما وجه ضربة مدمرة للحركة السودانية المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير قبل عامين.

وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأمر لشبكة CNN: “لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن روسيا تستغل موارد السودان الطبيعية”. من أجل الحفاظ على الوصول إلى تلك الموارد ، شجعت روسيا الانقلاب العسكري.

وأضاف المسؤول السابق: “مع اقتراب بقية العالم من [روسيا] ، فإن لديهم الكثير للاستفادة من هذه العلاقة مع جنرالات السودان ومن مساعدة الجنرالات على البقاء في السلطة”. “هذه المساعدة” تمتد من التدريب والدعم الاستخباري إلى الاستفادة بشكل مشترك من ذهب السودان المسروق “.

ولفت التحقيق إلى أنه في قلب هذا المقايضة بين موسكو والمجلس العسكري السوداني يكمن يفغيني بريغوزين ، الحليف الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين، حيث يسيطر الرجل البالغ من العمر 61 عامًا ، الذي يخضع لعقوبات شديدة ، على شبكة غامضة من الشركات التي تضم فاغنر ، وهي مجموعة شبه عسكرية مرتبطة بمزاعم التعذيب والقتل الجماعي والنهب في العديد من البلدان التي مزقتها الحرب بما في ذلك سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى. بريغوزين ينفي وجود روابط مع فاغنر.

وتمكنت شبكة CNN ، بالتعاون مع مركز الملفات ، أن تكشف أيضًا أن أحد عملاء فاغنر رفيع المستوى على الأقل – ألكسندر سيرجيفيتش كوزنتسوف – قد أشرف على العمليات في مواقع تعدين الذهب الرئيسية ومعالجته وعبوره في السودان في السنوات الأخيرة.

شبكة علاقات معقدة

ولفت التحقيق إلى انه نتج عن الروابط المتنامية بين الحكام العسكريين في السودان وموسكو شبكة معقدة لتهريب الذهب. وفقًا لمصادر رسمية سودانية وكذلك بيانات الرحلات التي استعرضتها CNN بالتعاون مع حساب تعقب الرحلات على تويتر Gerjon ، فإن 16 رحلة على الأقل من الرحلات التي اعترضها مسؤولون سودانيون العام الماضي كانت تشغلها طائرة عسكرية قادمة من وإلى مدينة اللاذقية السورية. حيث يوجد لروسيا قاعدة جوية رئيسية.

وتتبع شحنات الذهب أيضًا طريقًا بريًا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى ، حيث دعم فاغنر نظامًا قمعيًا ، ويُقال إنه طبق بعضًا من أقسى تكتيكاته على سكان البلاد ، وفقًا لمصادر رسمية متعددة سودانية ومركز الملفات.

تعليق الخارجية الأمريكية

ورداً على نتائج تحقيق سي إن إن ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “إننا نراقب هذه القضية عن كثب ، بما في ذلك الأنشطة المبلغ عنها لمروي غولد ، ومجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين ، والجهات الفاعلة الأخرى الخاضعة للعقوبات في السودان والمنطقة وفي جميع أنحاء العالم. تجارة الذهب.

وأضافت المتحدثة “نحن ندعم الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان ديمقراطي ومزدهر يحترم حقوق الإنسان”. “سنواصل توضيح مخاوفنا للمسؤولين العسكريين السودانيين بشأن التأثير الخبيث لفاغنر وميرو غولد والجهات الفاعلة الأخرى.”

بداية تدخل روسيا في ذهب السودان

بدأ تدخل روسيا في الذهب السوداني بشكل جدي في 2014 بعد أن أدى غزوها لشبه جزيرة القرم إلى سلسلة من العقوبات الغربية. أثبتت شحنات الذهب أنها وسيلة فعالة لتكديس ونقل الثروة ، ودعم خزائن الدولة الروسية مع تجنب أنظمة المراقبة المالية الدولية.

” التدقيق الأمريكي”

في عام 2021 ، دعا مبعوث روسيا إلى السودان ، فلاديمير زيلتوف ، إلى اجتماع مرتجل مع مسؤولي التعدين السودانيين.

وبدا زيلتوف عصبيا بشكل واضح وطالب “بحجب” مروي جولد بعد أن أصبحت خاضعة “لرقابة أمريكية مفرطة” ، وفقا لمبلغ عن المخالفات من وزارة التعدين السودانية كان على علم مباشر بالاجتماع.

وبحلول شهر يونيو من هذا العام ، كانت مطالب زيلتوف قد تحققت. يبدو أن نقل أصول مروي جولد إلى شركة الصولاغ المملوكة للسودانيين قد اكتمل. كشف تحليل لوثائق تسجيل الشركتين عن أوجه تشابه مذهلة ، بما في ذلك قائمتان متطابقتان للعقوبات القانونية.

وبموجب القانون السوداني ، يجب على الشركة التي ترغب في نقل ممتلكاتها نقل الأحكام الصادرة ضدها. من غير القانوني أن يكون لديك شريك أجنبي غير مصرح به.

وأفاد مسؤول مدني سابق على علم مباشر بالأحداث أن لجنة مكافحة الفساد في السودان ، وهي هيئة رقابية تم تشكيلها لمساعدة انتقال السودان إلى الديمقراطية ، منعت محاولة التحايل. وأرسلت لجنة مكافحة الفساد تقريرا مفصلا إلى القوات المسلحة في سبتمبر / أيلول 2021 يتضمن أدلة على نقل مروي جولد إلى الصولاغ ، وحثتها على وقف ما وصفته بـ “جريمة ضد الدولة”.

اتهامات للجيش السوداني بالتواطؤ مع روسيا

كما اتهمت الوكالة الجيش بالتواطؤ في تعاملات روسيا ، مما أثار حفيظة القيادة العسكرية التي انتقدت اللجنة بـ “إلحاق الضرر بالقوات المسلحة” ، بحسب المسؤول المدني السابق.

وأضاف المسؤول السابق أن “الضباط الروس والسودانيين رأوا المدنيين في الحكومة عقبة أمام خططهم”.

في أكتوبر 2021 ، بعد شهر من توقف لجنة مكافحة الفساد عن نقل ممتلكات من مروي جولد إلى الصولاغ ، قام الجيش السوداني بانقلاب – اتهم مسؤول أمريكي ومصادر رسمية سابقة روسيا بدعمه – وفك المجلس العسكري على الفور. اللجنة.

وقال المسؤول السابق لشبكة CNN: “روسيا طفيلية”. “لقد نهب السودان. وفرضت عقوبة سياسية كبيرة للغاية من خلال إنهاء مشروع ديمقراطي كان من الممكن أن يحول السودان إلى أمة عظيمة”.

تورط حميدتي

اللواء محمد حمدان دقلو ، قائد الوحدة شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع ، هو أحد المستفيدين الرئيسيين من الدعم الروسي ، باعتباره المتلقي الأساسي لأسلحة موسكو وتدريبها. كما تعتقد مصادر CNN السودانية أن عبد الفتاح البرهان – الحاكم العسكري للبلاد – مدعوم من روسيا.

تورطت جماعات حقوق الإنسان كلاً من البرهان ودقلو (المعروف باسم حميدتي) في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة أثناء نزاع دارفور في السودان الذي بدأ في عام 2003.

في نفس اليوم الذي شنت فيه روسيا غزوها لأوكرانيا عام 2022 ، كان حميدتي على رأس وفد سوداني في موسكو “لتعزيز العلاقات” بين البلدين.