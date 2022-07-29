من هو منصور بن ماجد بن تيمور مستشار سلطان عمان الخاص الذي أعلن عن وفاته؟

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وطن- أعلن اليوم الجمعة عن وفاة منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد، المستشار الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق.

وأشارت وسائل إعلام عمانية بأن جثمان الراحل سيواري جثمانه الثرى في مقبرة العائلـة المالكـة بمحافظة مسقـط بعد صلاة عصر الجمعة.

من هو منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيـد السيرة الذاتية:

يشار إلى أن منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد من مواليد سلطنة عمان في 1953 ميلادي، وعمل في وزارة التراث والثقافة وتقلد فيها منصب مستشار وزير التراث والثقافة في 3 فبراير 1997م.

جاء ذلك بعد أن تم تعيينه بالمرسوم السلطاني رقم 3/97 مستشارًا بوزارة التراث القومي والثقافة بالدرجة المخصصة لوكيل وزارة.

تعيين الراحل مستشارا خاصا للسلطان هيثم بن طارق

وفي الأول من مارس 2020م صدر مرسوم سلطاني رقم 8/2020 بتعيينه مستشارًا خاصا للسلطان هيثم بن طارق.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن “يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره”، علما أنه صدر في السادس من رجب سنة 1441 هـ الموافق الأول من مارس 2020 م.

خبر وفاة منصور بن ماجد بن تيمور وقع كالصدمة على العمانيين حيث نعاه العشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وقدموا خالص التعازي والمواساة إلى عائلته.

ماجد بن تيمور بن فيصل ال سعيد

طيب الله ثراه عم السلاطين (قابوس_هيثم)

ثاني ابناء تيمور بن فيصل وهو والد سمو السيد منصور بن ماجد رحمه الله pic.twitter.com/3JNcOREcWW — العماني السعدي (@oman1983) July 29, 2022

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو السيد منصور بن ماجد آل سعيد المستشار الخاص لجلالة السلطان

تعازينا القلبية لافراد الاسرة المالكة الكريمة، وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.#عُمان pic.twitter.com/zMInVGzodH — حسام الحارثي (@husamharthi) July 29, 2022

نتقدم بخالص العزاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والأسرة المالكة الكريمة وعموم الشعب العماني بوفاة صاحب السمو السيد منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد المستشار الخاص لجلالة السلطان المعظم انا لله وانا اليه راجعون 🖤 pic.twitter.com/NbliQ4BmLB — بوذياب المعشني _ 🇸🇦Om_Sa 🇴🇲 (@k_maashani) July 29, 2022

أنا لله وأنا اليه راجعون

خالص العزاء وصادق المواساة لصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد

ال سعيد رئيس @SQU_Info وإخوانه الكرام في وفاة عمه السيد منصور بن ماجد ال سعيد المستشار الخاص لجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق حفظه الله pic.twitter.com/xb9peK2VJw — جمعه الوشاحي (@washahi1111) July 29, 2022