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من هو منصور بن ماجد بن تيمور مستشار سلطان عمان الخاص الذي أعلن عن وفاته؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منصور بن ماجد watanserb.com
منصور بن ماجد
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وطن- أعلن اليوم الجمعة عن وفاة منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد، المستشار الخاص لسلطان عمان هيثم بن طارق.

وأشارت وسائل إعلام عمانية بأن جثمان الراحل سيواري جثمانه الثرى في مقبرة العائلـة المالكـة بمحافظة مسقـط بعد صلاة عصر الجمعة.

من هو منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيـد السيرة الذاتية:

يشار إلى أن منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد من مواليد سلطنة عمان في 1953 ميلادي، وعمل في وزارة التراث والثقافة وتقلد فيها منصب مستشار وزير التراث والثقافة في 3 فبراير 1997م.

جاء ذلك بعد أن تم تعيينه بالمرسوم السلطاني رقم 3/97 مستشارًا بوزارة التراث القومي والثقافة بالدرجة المخصصة لوكيل وزارة.

تعيين الراحل مستشارا خاصا للسلطان هيثم بن طارق

وفي الأول من مارس 2020م صدر مرسوم سلطاني رقم 8/2020 بتعيينه مستشارًا خاصا للسلطان هيثم بن طارق.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن “يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره”، علما أنه صدر في السادس من رجب سنة 1441 هـ الموافق الأول من مارس 2020 م.

خبر وفاة منصور بن ماجد بن تيمور وقع كالصدمة على العمانيين حيث نعاه العشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وقدموا خالص التعازي والمواساة إلى عائلته.

هكذا ردّ السلطان هيثم بن طارق على الفبركات والإساءات للوزير السابق يوسف بن علوي

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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