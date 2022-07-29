مفاجآت صادمة في حادثة “صابرين التونسية”.. تشكيك في رواية الانتحار واتهامات تلاحق الشرطة

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وطن- أثارت حادثة مقتل فتاة تونسية تدعى “صابرين” تثير ضجة متصاعدة، وسط تشكيك متزايد في الرواية المتداولة حول انتحارها.

وعثر قبل أيام، على جثة الفتاة متوفاة، وانتقلت وحدات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وانتشال الجثة.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في بن عروس بالقرب من العاصمة التونسية، عمر حنين، في تصريحات لموقع “إرم نيوز“، إنه تم إطلاق سراح المشتبه بهم بعد أن تم إيقافهم خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة، مشيرا إلى أنه تم منعهم من السفر بانتظار استكمال التحقيقات معهم.

تفاصيل مقتل الفتاة صابرين pic.twitter.com/QMB9lZfXJt — المشرق التونسي (@almachrektounsi) July 27, 2022

جاء ذلك بعد أنباء تم تداولها خلال الساعات الماضية تفيد بأن إخضاع الجثة للطب الشرعي أظهر أن جسمها مليء بالكدمات والضربات على مستوى الرأس، وسط حديث عن أن وفاتها كانت غير طبيعية.

وأثارت الوفاة الغامضة للفتاة جدلا متصاعدا في ظل تشكيك في الرواية المتداولة التي أفادت بإقدام الفتاة على رمي نفسها من الجسر.

في حين تم إيقاف 3 أشخاص مشتبه بهم في الواقعة، بينهم أعوان في السجون وأمنيون.

وبحسب رواية أعوان الأمن المتهمين بالضلوع في الحادثة، فإن 3 أشخاص كانوا رفقة الفتاة في مدينة الحمامات التونسية، أحدهم صديقها.

وخلال عودتهم من الحمامات إلى العاصمة التونسية، توقفوا على مستوى جسر رادس للتدخين، لكنهم تفاجأوا بها وهي بصدد محاولة إلقاء نفسها من أعلى الجسر، لكنهم منعوها، وفي غفلة منهم قامت برمي نفسها من أعلى الجسر.

وإثر ذلك تم إعلام النيابة العامة في بن عروس بالحادثة، فأمرت فرقة مكافحة الإجرام في بن عروس بالتحقيق في ملابسات الوفاة الغامضة للفتاة.

في السياق، نشرت شقيقة الفتاة مقطع فيديو طالبت فيه بكشف حقيقة وفاة شقيقتها، مستبعدة أن تكون قد انتحرت.

كما نشرت محادثات لها مع شقيقتها قبل وفاتها تؤكد فيها تعرضها للعنف من صديقها..