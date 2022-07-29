الرئيسيةحياتنامضيفة طيران تكشف قاعدة أساسية يجب على الركاب أن يتقيدوا بها
حياتنا

مضيفة طيران تكشف قاعدة أساسية يجب على الركاب أن يتقيدوا بها

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
مضيفة طيران تكشف قاعدة أساسية يجب على الركاب أن يتقيدوا بها watanserb.com
قد يكون لعدم الالتزام بهذه التعليمات عواقب وخيمة على الركاب
- Advertisement -

وطنيتمتع مضيفو الطيران بسلطة أكبر بكثير من مجرد تقديم الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات الجوية. وقد كشف أحد أفراد الطاقم عن العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجر عندما لا يتبع الركاب تعليمات طاقم الطائرة.

من أجل سلامة الركاب وفي حالة وقوع حادث على متن الطائرة، سيكون أفراد طاقم الطائرة على استعداد للمساعدة، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

حزام الأمان

على الرغم من أن الطيار هو من يقوم بتشغيل أو إيقاف إشارات حزام الأمان، إلا أن أفراد الطاقم هم الذين يجب عليهم التأكد من التزام جميع الركاب بالتعليمات.

قد يكون لعدم الالتزام بهذه التعليمات عواقب وخيمة، كما كشفت مضيفة طيران على موقع Reddit.

حيث قالت “من الممكن أن يتم القبض عليك لمخالفتك تعليمات الطاقم.”

وأضافت “عندما تكون علامة حزام الأمان مضاءة، هذا لا يعني أنه يمكنك النهوض واستخدام المرحاض.”

وفي حالات أخرى، في حالة حدوث اضطراب كبير أو عمليات عنف، يكون للطاقم القدرة على كبح جماح الركاب المشاغبين حتى هبوطهم ويمكن إحضار الشرطة على متن الطائرة.

كما أوضحت المضيفة: “لدينا أصفاد على متن الطائرة وسنستخدمها إذا كنت بحاجة إلى التقييد”.

كيف يتعامل طاقم الطائرة مع التهديدات؟

كما قالت المضيفة: “نحن مدربون على الدفاع عن النفس والدفاع عن سطح الطائرة بأي ثمن، بالإضافة إلى ذلك، نحن مدربون على كيفية التعامل مع التهديدات اللفظية والجسدية والبضائع الخطرة، والخاطفين، والأعمال الإرهابية الأخرى.”

يمكن لطاقم الرحلة استخدام أشياء مثل الشريط اللاصق لحماية أنفسهم والركاب الآخرين.

متحدثًا إلى صحيفة واشنطن بوست في أغسطس 2021، قال جيف برايس، أستاذ إدارة الطيران في جامعة ولاية متروبوليتان في دنفر “من الشائع استخدام شريط لاصق على شخص يمثل تهديدًا للرحلة أو للآخرين”.

ومع ذلك، لا يتم اتخاذ هذا النوع من الإجراءات إلا في ظروف خطيرة للغاية وبتعليمات من الطيار.

إتفاقية طوكيو

وفقًا للمادة 10 من اتفاقية طوكيو، في حالة يكون فيها شخص ما على متن الطائرة “على وشك ارتكاب جريمة من شأنها أن تتدخل في سلامة الأشخاص أو الممتلكات الموجودة على متن الطائرة، يحق للطاقم اتخاذ “إجراءات وقائية معقولة” دون طلب الإذن.

وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي “يتم تدريب طاقم الطائرة على تقنيات وأساليب ضبط النفس من قبل شركة الطيران الخاصة بهم.”

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الرحلات الجوية الرخيصة .. هل اختفت دون رجعة؟ (تقرير)

حياتنا

نوبة هلع لمضيفة طيران تفاجأت بـ”رأس أفعى” في وجبة طعامها (فيديو)

حياتنا

تعرف على أجمل المطارات في العالم.. بينها اثنان عربيان (صور)

حياتنا

لا تطلب هذا الشيء ان كنت على متن الطائرة، مضيفة تحذر

حياتنا

هل تنام في الطائرة بجانب النافذة؟ مضيف يكشف مفاجأة

حياتنا

ما السبب وراء طلب الطاقم من الركاب تشغيل الهاتف على وضع الطيران؟

حياتنا

مضيفة تكشف أشياء لا يجب على الركاب القيام بها على متن الطائرة

حياتنا

كيف يقوم طاقم الطائرة بإعداد الطعام في الجو؟! (صور)

حياتنا

مضيفة تكشف مفاجأة صادمة حول وجبات الطيران!

حياتنا

اكتشف معنا أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم (صور)

حياتنا

مضيفة طيران تكشف لماذا لا تشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة

حياتنا

هذا هو أقذر زر في حمام الطائرة ومضيف طيران يحذر الركاب من لمسه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا