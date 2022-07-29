مضيفة طيران تكشف قاعدة أساسية يجب على الركاب أن يتقيدوا بها

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وطن– يتمتع مضيفو الطيران بسلطة أكبر بكثير من مجرد تقديم الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات الجوية. وقد كشف أحد أفراد الطاقم عن العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجر عندما لا يتبع الركاب تعليمات طاقم الطائرة.

من أجل سلامة الركاب وفي حالة وقوع حادث على متن الطائرة، سيكون أفراد طاقم الطائرة على استعداد للمساعدة، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.



حزام الأمان

على الرغم من أن الطيار هو من يقوم بتشغيل أو إيقاف إشارات حزام الأمان، إلا أن أفراد الطاقم هم الذين يجب عليهم التأكد من التزام جميع الركاب بالتعليمات.

قد يكون لعدم الالتزام بهذه التعليمات عواقب وخيمة، كما كشفت مضيفة طيران على موقع Reddit.

حيث قالت “من الممكن أن يتم القبض عليك لمخالفتك تعليمات الطاقم.”

وأضافت “عندما تكون علامة حزام الأمان مضاءة، هذا لا يعني أنه يمكنك النهوض واستخدام المرحاض.”

وفي حالات أخرى، في حالة حدوث اضطراب كبير أو عمليات عنف، يكون للطاقم القدرة على كبح جماح الركاب المشاغبين حتى هبوطهم ويمكن إحضار الشرطة على متن الطائرة.

كما أوضحت المضيفة: “لدينا أصفاد على متن الطائرة وسنستخدمها إذا كنت بحاجة إلى التقييد”.

كيف يتعامل طاقم الطائرة مع التهديدات؟

كما قالت المضيفة: “نحن مدربون على الدفاع عن النفس والدفاع عن سطح الطائرة بأي ثمن، بالإضافة إلى ذلك، نحن مدربون على كيفية التعامل مع التهديدات اللفظية والجسدية والبضائع الخطرة، والخاطفين، والأعمال الإرهابية الأخرى.”

يمكن لطاقم الرحلة استخدام أشياء مثل الشريط اللاصق لحماية أنفسهم والركاب الآخرين.

متحدثًا إلى صحيفة واشنطن بوست في أغسطس 2021، قال جيف برايس، أستاذ إدارة الطيران في جامعة ولاية متروبوليتان في دنفر “من الشائع استخدام شريط لاصق على شخص يمثل تهديدًا للرحلة أو للآخرين”.

ومع ذلك، لا يتم اتخاذ هذا النوع من الإجراءات إلا في ظروف خطيرة للغاية وبتعليمات من الطيار.

إتفاقية طوكيو

وفقًا للمادة 10 من اتفاقية طوكيو، في حالة يكون فيها شخص ما على متن الطائرة “على وشك ارتكاب جريمة من شأنها أن تتدخل في سلامة الأشخاص أو الممتلكات الموجودة على متن الطائرة، يحق للطاقم اتخاذ “إجراءات وقائية معقولة” دون طلب الإذن.

وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي “يتم تدريب طاقم الطائرة على تقنيات وأساليب ضبط النفس من قبل شركة الطيران الخاصة بهم.”