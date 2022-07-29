مصر: انتحار طالبة أزهرية لسبب صادم وزوج يحرق نفسه ثم يحضن زوجته

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وطن – انتحرت طالبة مصرية (18 عاما) في جامعة الأزهر في مصر، شنقا، داخل غرفتها، لمرورها بأزمة نفسية بسبب انفصال أبويها وزواج والدها من أخرى.

وعثرت الأسرة على جثة الطالبة، وعليها آثار خنق حول رقبتها داخل غرفتها في منزل الأسرة بقرية شلشمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية.

وكشفت تحريات مباحث الشرقية، أن الفتاة المتوفاة طالبة جامعية بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر في مصر.

وتبين أن الطالبة تخلصت من حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب انفصال والديها وزواج أبيها من أخرى.

وكانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بوصول “ خ ع م ع“ (18 عاما) طالبة مقيمة بشلشمون، جثة هامدة، ليتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرك المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، والتي أكد انتحار الطالبة، لتصدر النيابة قرارها بالتصريح بدفن الجثمان.

زوج يحرق نفسه ويحضن زوجته

في حادثة أخرى هزت مصر، شهدت منطقة مدينة نصر في العاصمة القاهرة، حادثا مأساويا حينما أقدم عامل على إشعال النيران في نفسه، واحتضن زوجته خلال اشتعال النيران فيه انتقاماً منها لرفضها إعطائه حليها الذهبي من أجل شراء مخدرات.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر في العاصمة المصرية إخطارا من المستشفى بوصول عامل وزوجته مصابين بحروق كبيرة في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر إلى مسكن الزوجية الخاص بالمصابين، حيث محل الواقعة التي شهدت احتراقهما.

وتبين من التحريات الأولية أن “الزوج المتهم عامل طلب من زوجته بيع حليها الذهب لشراء المواد المخدرة، ولكنها رفضت فنشبت بينهما مشادة كلامية”.

المشادة تطورت لتصرف انفعالي من المتهم الذي قام على إثرها بسكب مادة حارقة على جسده وأشعل النار في نفسه، ثم أسرع إلى زوجته واحتضنها لتشتعل بهما النار.

وتحفظت السلطات الأمنية على الزوج المتهم الموجود في المستشفى، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة بعد تحرير المحضر، لمباشرة تحقيقاتها.