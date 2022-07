محامية جوني ديب تكشف سبب اختياره لها للدفاع عنه أمام زوجته السابقة

وطن – أعربت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب عن امتنانها للنجم العالمي جوني ديب لإتاحة الفرصة لها للدفاع عنه في المحكمة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد في “قضية التشهير” التي كسبها.

وسُئلت فاسكيز في مقطع دعائي قبل مقابلة ببرنامج “CBS Mornings”، لماذا تعتقد أن جوني ديب، اختارتها خصيصًا للدفاع عن في قضية التشهير .

EXCLUSIVE: @GayleKing sits down with attorney Camille Vasquez, who represented Johnny Depp in his defamation trial win against ex-wife Amber Heard, for her first interview since Heard filed a motion to appeal. pic.twitter.com/uf3Rqrn3vH

— CBS Mornings (@CBSMornings) July 27, 2022