الجمعة, يوليو 29, 2022
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حياتنا

محامية جوني ديب تكشف سبب اختياره لها للدفاع عنه أمام زوجته السابقة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
محامية جوني ديب
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وطن – أعربت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب عن امتنانها للنجم العالمي جوني ديب لإتاحة الفرصة لها للدفاع عنه في المحكمة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد في “قضية التشهير” التي كسبها.

وسُئلت فاسكيز في مقطع دعائي قبل مقابلة ببرنامج “CBS Mornings”، لماذا تعتقد أن جوني ديب، اختارتها خصيصًا للدفاع عن في قضية التشهير .

وقالت المحامية البالغة من العمر 38 عامًا: “كان من المهم أن تكون هناك امرأة في الفريق”.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

وأضافت: “هذه القضية تستدعي منظور المرأة، وكنت الشخص المحظوظ الذي تم اختياره للقيام بهذه المهمة”.

وذكرت ان سرّ نجاحها هو مزيج من الحظّ والعمل الجاد لساعات.

كاميل فاسكيز
كاميل فاسكيز

أجريت المقابلة بعد أسبوع من تقديم هيرد طلب استئناف ضد قرار هيئة المحلفين، الذي حَكَمَ لجوني ديب الشهر الماضي.

خلص المحلفون السبعة إلى أن ادعاءات “هيرد” أنه أساء إليها جسديًا أثناء مواعدتها له تشهيرًا به.

على الرغم من أن “قانون فيرجينيا” يضع حدًا أقصى للتعويضات العقابية بمبلغ 350 ألف دولار، إلا أنهم منحوا جوني ديب 10 ملايين دولار كتعويضات، و 5 ملايين دولار كغرامات مالية.

وطوال المحاكمة، صعدت فاسكيز إلى الشهرة بمفردها، وانتشرت شائعات عن علاقة رومانسية بين المحامية والممثل.

وخلال جلسات المحاكمة، التقطت الكاميرات صوراً للمحامية وموكلها النجم العالمي، وهما يتعانقان، دفعت الجمهور لتفسيرها على أنّهما في علاقة عاطفية.

لكنّ المحامية الشهيرة كاميل فاسكيز، نفت تلك الشائعات عن العلاقة المزعومة.

وعندما سُئلت خلال المقابلة، عن تلك الشائعات الرومانسية قالت فاسكيز: “كان من المحبط أن نسمعهم. ولكني أعتقد أن الناس يحبون قصص الحب ويحبون اختلاق الأشياء. لكنّ ذلك لم يكن واقعياً”.

في المستقبل القريب، من المتوقع أن تواصل كاميل فاسكيز العمل كمحامٍ لجوني ديب، وبالتالي فإنّ صداقتهما ستزيد.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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