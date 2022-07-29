محامية جوني ديب تكشف سبب اختياره لها للدفاع عنه أمام زوجته السابقة

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وطن – أعربت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب عن امتنانها للنجم العالمي جوني ديب لإتاحة الفرصة لها للدفاع عنه في المحكمة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد في “قضية التشهير” التي كسبها.

وسُئلت فاسكيز في مقطع دعائي قبل مقابلة ببرنامج “CBS Mornings”، لماذا تعتقد أن جوني ديب، اختارتها خصيصًا للدفاع عن في قضية التشهير .

EXCLUSIVE: @GayleKing sits down with attorney Camille Vasquez, who represented Johnny Depp in his defamation trial win against ex-wife Amber Heard, for her first interview since Heard filed a motion to appeal. pic.twitter.com/uf3Rqrn3vH — CBS Mornings (@CBSMornings) July 27, 2022

وقالت المحامية البالغة من العمر 38 عامًا: “كان من المهم أن تكون هناك امرأة في الفريق”.بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

وأضافت: “هذه القضية تستدعي منظور المرأة، وكنت الشخص المحظوظ الذي تم اختياره للقيام بهذه المهمة”.

وذكرت ان سرّ نجاحها هو مزيج من الحظّ والعمل الجاد لساعات.

أجريت المقابلة بعد أسبوع من تقديم هيرد طلب استئناف ضد قرار هيئة المحلفين، الذي حَكَمَ لجوني ديب الشهر الماضي.

خلص المحلفون السبعة إلى أن ادعاءات “هيرد” أنه أساء إليها جسديًا أثناء مواعدتها له تشهيرًا به.

على الرغم من أن “قانون فيرجينيا” يضع حدًا أقصى للتعويضات العقابية بمبلغ 350 ألف دولار، إلا أنهم منحوا جوني ديب 10 ملايين دولار كتعويضات، و 5 ملايين دولار كغرامات مالية.

وطوال المحاكمة، صعدت فاسكيز إلى الشهرة بمفردها، وانتشرت شائعات عن علاقة رومانسية بين المحامية والممثل.

وخلال جلسات المحاكمة، التقطت الكاميرات صوراً للمحامية وموكلها النجم العالمي، وهما يتعانقان، دفعت الجمهور لتفسيرها على أنّهما في علاقة عاطفية.

لكنّ المحامية الشهيرة كاميل فاسكيز، نفت تلك الشائعات عن العلاقة المزعومة.

وعندما سُئلت خلال المقابلة، عن تلك الشائعات الرومانسية قالت فاسكيز: “كان من المحبط أن نسمعهم. ولكني أعتقد أن الناس يحبون قصص الحب ويحبون اختلاق الأشياء. لكنّ ذلك لم يكن واقعياً”.

في المستقبل القريب، من المتوقع أن تواصل كاميل فاسكيز العمل كمحامٍ لجوني ديب، وبالتالي فإنّ صداقتهما ستزيد.