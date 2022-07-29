ماذا فعل خليجي اكتشف صور زوجته على هاتف صديقه!؟

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وطن – طالب رجل كويتي بإسقاط حضانة طليقته عن أبنائه مؤكدًا أنها غير صالحة لتربيتهم عقب عثوره على صورها لدى صديق يلتقيه في الديوانية.

وقدم رجل كويتي الصور للمحكمة التي بالفعل أسقطت حضانة الأطفال. وفق حساب ”المجلس“ الإخباري المحلي

وقال الرجل إن ”طليقته تعرفت على صديقه في مجمع الأفنيوز حيث أعطاها رقمه وتواصلت معه وأرسلت له صورها“.

محكمة الأسرة تسقط حضانة أم مطلّقة عن أطفالها بعدما وقعت يداه على صورها مع شخص يلتقيه في الديوانية! • الزوج أثبت سوء سلوك طليقته وأنها لا تصلح لتربية أبنائه بعدما تعرفت على صديقه من خلال «الترقيم» في مجمع تجاري. pic.twitter.com/oLh9LYeXKw — المجلس (@Almajlliss) July 29, 2022

الطلاق في الكويت

وكشفت الأرقام الرسمية الموثقة لعدد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2020 أن إجمالي الحالات وصل 36345 حالة، نسبة الكويتيات منها 26576 حالة، الغالبية منهن كن متزوجات من مواطنين.

وبحسب دراسات وتقارير محلية، فإن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي الأوضاع المالية والملل والروتين والإدمان والزواج بالإكراه.

كما أنه من بين الأسباب ”عدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة، والخيانة الزوجية وغياب الثقة سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم العدالة بين الزوجات“.

وكذلك من الأسباب ”الغيرة الشديدة وتدخل الأهل وتعنيف الزوجات. فضلًا عن لجوء بعض الزوجات للطلاق طمعًا بالمزايا المالية التي تقدمها الدولة للمواطنة المطلقة“.