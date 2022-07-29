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حياتنا

ماذا فعل خليجي اكتشف صور زوجته على هاتف صديقه!؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
كويتي يكتشف صور زوجته على هاتف صديقه watanserb.com
طلب الرجل إسقاط حضانة الأم لأطفالها عقب أن أثبت سوء سلوكها
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وطن – طالب رجل كويتي بإسقاط حضانة طليقته عن أبنائه مؤكدًا أنها غير صالحة لتربيتهم عقب عثوره على صورها لدى صديق يلتقيه في الديوانية.

وقدم رجل كويتي الصور للمحكمة التي بالفعل أسقطت حضانة الأطفال. وفق حساب ”المجلس“ الإخباري المحلي

وقال الرجل إن ”طليقته تعرفت على صديقه في مجمع الأفنيوز حيث أعطاها رقمه وتواصلت معه وأرسلت له صورها“.

الطلاق في الكويت

وكشفت الأرقام الرسمية الموثقة لعدد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2020 أن إجمالي الحالات وصل 36345 حالة، نسبة الكويتيات منها 26576 حالة، الغالبية منهن كن متزوجات من مواطنين.

وبحسب دراسات وتقارير محلية، فإن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي الأوضاع المالية والملل والروتين والإدمان والزواج بالإكراه.

كما أنه من بين الأسباب ”عدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة، والخيانة الزوجية وغياب الثقة سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم العدالة بين الزوجات“.

وكذلك من الأسباب ”الغيرة الشديدة وتدخل الأهل وتعنيف الزوجات. فضلًا عن لجوء بعض الزوجات للطلاق طمعًا بالمزايا المالية التي تقدمها الدولة للمواطنة المطلقة“.

المصدرالمجلس - وكالات - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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