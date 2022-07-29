السبت, يوليو 30, 2022
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الهدهد

لحظة وصول وسام السويلمي إلى الرياض بعد تعهد الديوان الملكي بحمايتها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وسام السويلمي في الرياض watanserb.com
وسام السويلمي في الرياض
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وطن– بعد شد وجذب وخوف، أسدلت الفتاة السعودية الهاربة إلى ألمانيا، وسام السويلمي، الستار على قصة لجوئها إلى ألمانيا، حيث وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم السبت، بعد تلقيها تعهدا من الديوان الملكي بحمايتها.
وفور وصولها للمطار، نشرت “السويلمي” عبر حسابها في موقع التدوين المصغر “تويتر” صورةً لها وهي حاملة باقة من الورود، وكتبت أعلاها ”#وسامفيالسعوديه“ بعد ساعات فقط من تلميحها في تغريدة أخرى لموعد وصولها المرتقب للبلاد”.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل عدة مقاطع فيديو نشرتها “السويلمي” عبر حسابها على “سناب شات” لرحلتها ولحظة وصولها للرياض واستقبال فريق من وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها، قبل نقلها لأحد الفنادق.

إقناع فايز المالكي لها بالعودة

وكانت قصة الشابة العشرينية قد شهدت تحولاً كبيراً عندما أقنعها الفنان والناشط في المجال الإنساني، فايز المالكي، بالعودة لبلادها، لتتدخل السفارة السعودية في برلين وتستقبلها وتوفر لها احتياجات العودة قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها.

“السويلمي” تلغي عودتها بعد تعرضها لتهديد

وألغت السويلمي عودة مقررة لبلادها مع توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل.
وكانت وسام السويلمي قد أعلنت قبل يومين عن صدور قرار من الديوان الملكي، بتأمين رحلة عودتها إلى المملكة وتأمين حياتها فيها.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، إن ”السفارة السعودية في ألمانيا أبلغتها أنه صدر قرار ملكي من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتأمينها ورعايتها“.

القبض على المتحرش بها

وفي مارس/ آذار الماضي، أوقفت الشرطة السعودية في مدينة عرعر شمال البلاد، والد وسام، دون الإشارة لاسمه، بتهمة التحرش بوسام بالاستناد لمقطع فيديو نشرته الابنة ويوثق الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في المملكة.
وقالت الشرطة حينها إنها اتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحالته إلى النيابة العامة، لكن من غير الواضح إن كان قد صدر حكم إدانة ضده

وسام السويلمي التي تحرش بها والدها.. الفتاة السعودية تعلن رغبتها في العودة إلى المملكة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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