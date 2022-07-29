لحظة وصول وسام السويلمي إلى الرياض بعد تعهد الديوان الملكي بحمايتها

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وطن– بعد شد وجذب وخوف، أسدلت الفتاة السعودية الهاربة إلى ألمانيا، وسام السويلمي، الستار على قصة لجوئها إلى ألمانيا، حيث وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم السبت، بعد تلقيها تعهدا من الديوان الملكي بحمايتها.

وفور وصولها للمطار، نشرت “السويلمي” عبر حسابها في موقع التدوين المصغر “تويتر” صورةً لها وهي حاملة باقة من الورود، وكتبت أعلاها ”#وسامفيالسعوديه“ بعد ساعات فقط من تلميحها في تغريدة أخرى لموعد وصولها المرتقب للبلاد”.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل عدة مقاطع فيديو نشرتها “السويلمي” عبر حسابها على “سناب شات” لرحلتها ولحظة وصولها للرياض واستقبال فريق من وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها، قبل نقلها لأحد الفنادق.

مع بدايه العام تكون #وسام_السويلمي عادت بعد سنين الغربة عانت وذاقت فيها التعب، الصدق خبر يسعد.. شكراً لمن بادر وحفزها للعودة، شكراً لمن ساعدها، وشكراً لمن احتواها، مع عودتها فتح باب كبير لمن هم بالخارج واكثر شيء تثبته الايام بأنه لايوجد ماهو ادفى من حضن الوطن.🇸🇦 pic.twitter.com/GN6VoHf7qN — ام جوري الدوسري💎 (@aljoru18) July 30, 2022

إقناع فايز المالكي لها بالعودة

وكانت قصة الشابة العشرينية قد شهدت تحولاً كبيراً عندما أقنعها الفنان والناشط في المجال الإنساني، فايز المالكي، بالعودة لبلادها، لتتدخل السفارة السعودية في برلين وتستقبلها وتوفر لها احتياجات العودة قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها.

“السويلمي” تلغي عودتها بعد تعرضها لتهديد

وألغت السويلمي عودة مقررة لبلادها مع توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل.

وكانت وسام السويلمي قد أعلنت قبل يومين عن صدور قرار من الديوان الملكي، بتأمين رحلة عودتها إلى المملكة وتأمين حياتها فيها.

ببشركم🥹. أمر من الديوان الملكي…

تقدم الحماية لوسام السويلمي

وترجع إلى الوطن

وتعيش ك أيت مواطنة سعودية

شكراً سيدي سلمان

وولي عهده سيدي محمد بن سلمان،

(جُبر كسري)

وطني وطني ولو جار علي عزيزاً💔🇸🇦 pic.twitter.com/b3Mm6iaR4F — 🇸🇦وسام السويلمي العنزي (@eell_001) July 28, 2022

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، إن ”السفارة السعودية في ألمانيا أبلغتها أنه صدر قرار ملكي من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتأمينها ورعايتها“.

القبض على المتحرش بها

وفي مارس/ آذار الماضي، أوقفت الشرطة السعودية في مدينة عرعر شمال البلاد، والد وسام، دون الإشارة لاسمه، بتهمة التحرش بوسام بالاستناد لمقطع فيديو نشرته الابنة ويوثق الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في المملكة.

وقالت الشرطة حينها إنها اتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحالته إلى النيابة العامة، لكن من غير الواضح إن كان قد صدر حكم إدانة ضده