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كوشنر يفضح ما فعله رئيس موظفي البيت الأبيض بزوجته إيفانكا

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
watanserb.com
كوشنر وإيفانكا ترامب
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وطن – في مذكرات ستصدر قريباً له، كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كيف دفع “جون كيلي” رئيس موظفي البيت الأبيض في إدارة “ترامب”، زوجته إيفانكا، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي.

في مقتطفات من المذكرات، تم اتهام “كيلي”، بأنه “متنمر” وأظهر شخصية “دكتور جيكل وهايد” في فيلم رعب، أثناء عمله.

جون كيلي
جون كيلي

يقول كوشنر: “ذات يوم كان قد خرج للتو من اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي. كانت إيفانكا تمشي في الردهة الرئيسية للجناح الغربي عندما مرت به. وقالت، غير مدركة لحالته الذهنية المتوترة: مرحبًا أيها الرئيس”.

إيفانكا ترامب تتحدث عن أوكرانيا watanserb.com
إيفانكا ترامب

ومع ذلك، لم يكن كيلي في مزاج جيّد.

يتذكر كوشنر: “دفع كيلي إيفانكا بعيدًا عن الطريق. لم تتأذى، ولكن في غضبه أظهر كيلي شخصيته الحقيقية.”

عودة كوشنر إلى واشنطن watanserb.com
كوشنر

أكد الصهر الأول أن “كيلي” ذهب إلى مكتب إيفانكا بالطابق الثاني في الجناح الغربي بعد ساعة من الحادث وقدم “اعتذارًا وديعًا”، وتم قبوله.

واستمعت جولي رادفورد، رئيسة موظفي إيفانكا ترامب، إلى اعتذار كيلي، وفقًا لكوشنر.

وكتب كوشنر: “كانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي يرى فيها موظفو إيفانكا كيلي يزور ركنهم بالطابق الثاني من الجناح الغربي”.

ووفقًا لما نقلت صحيفة “ماركا” عن صحيفة “واشنطن بوست“، أكدت إيفانكا ترامب، من خلال متحدث رسمي، أن الحادث وقع بالفعل.

خَلَفَ راينس بريبوس كرئيس للموظفين كيلي، الذي عمل لأول مرة كوزير للأمن الداخلي في إدارة ترامب.

راينس بريبوس
راينس بريبوس

لكن سرعان ما دخل الجنرال السابق “ذو الأربع نجوم” في صراع مع أعضاء مهمين آخرين في إدارة ترامب، مثل كوشنر وإيفانكا، بشأن مطالبته بأن تبلغ أسرة الرئيس كيلي بأي تفاعلات لديهم مع الرئيس لأغراض متعلقة بالعمل.

وفقا للصحيفة، يعتقد كيلي أن للزوجين دوافع خفية لتقويضه.

وبحسب ما ورد، كتب: “كان الجنرال ذو الأربع نجوم يستدعي موظفيه إلى مكتبه ويوبخهم ويخيفهم بشأن قضايا إجرائية تافهة غالبًا ما يخلقها نظامه الصارم”.

المصدرماركا - واشنطن بوست - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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