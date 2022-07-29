في غضون ساعات…جوني ديب يبيع مجموعته الفنية الأولى بقيمة خيالية

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وطن– أفادت عدة تقارير أن جوني ديب حقق حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني (3.6 مليون دولار) في غضون ساعات، من بيع المجموعة الأولى من لوحاته الفنية.

وبعد ساعات من إعلانه عن أعماله الفنية، تمكن الممثل العالمي من بيع 780 قطعة من فنه المعروض، في ” كاسل فاين أرت ” Castle Fine Art، بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن طلبات شراء رسوم ديب انهالت على موقع المعرض الالكتروني. مما تسبب في تعطله لفترة وجيزة.

المجموعة الفنية الأولى

وفقا لموقع المعرض، تصور مجموعة الرسوم التي تحمل عنوان فرندز أند هيروز (أصدقاء وأبطال) الأشخاص الذين ألهموا ديب في حياته.

ومن بينهم رولينغ ستون كيث ريتشاردز، آل باتشينو، وإليزابيث تايلور.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بي بي سي أنه في غضون ساعات من إعلانه عن بيع البعض من لرسوماته، باع ديب 780 قطعة. وبلغ سعر كل صورة أربع صور رئيسية حوالي 14،950 جنيه إسترليني (18،000 دولار).

وكتب ديب على حسابه: لطالما استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري، والتفكير في الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين أحبهم.”

وأضاف “رسومي حاضرة جدا في حياتي. لكنني احتفظت بها لنفسي وقيدت نفسي. ما من أحد يفترض أن يقيد نفسه.”

قضية التشهير

تأتي عملية البيع، بعد أن رفع ديب دعوة قضائية ضد زوجته السابقة، أمبر هيرد، بشأن مقال رأي نشرته في صحيفة واشنطن بوست، في ديسمبر 2018، قالت فيها أنها كانت ناجية من العنف الجنسي والمنزلي.

وانتهت الشهر الماضي المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، بعد أن وجد المحلفون أنهما مسؤولان عن التشهير ببعضهما البعض.

لكنهم منحوا ديب الكثير من التعويضات، وفقا لما أورده موقع إنسايدر.

