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رياضة

سبب وفاة أيمن شاشو لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري عن عمر 15 عاما؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وفاة أيمن شاشو watanserb.com
وفاة أيمن شاشو
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وطن- في خبر صدم الشعب الجزائري المحب لكرة القدم، أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، وفاة لاعبه الشاب سنة أيمن شاشو غرقًا في بحر ولاية بجاية بالجزائر.

وقال نادي وفاق سطيف في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة لاعب نادي اتحاد سطيف لأقل من 15 سنة أيمن شاشو“.
وأضاف: ”بهذه المناسبة الأليمة تتقدم عائلة وفاق سطيف بخالص تعازيها القلبية إلى عائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.
وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن أيمن شاشو لاعب اتحاد سطيف الجزائري لأقل من 15 عاما توفي غرقا بشاطئ مالبو بولاية بجاية.

وصول فريق وفاق سطيف إلى تونس

يذكر أن فريق وفاق سطيف الجزائري وصل إلى تونس عصر اليوم الجمعة للدخول في معسكر تحضيري للموسم الجديد 2022/2023 تحت إشراف المصري حسام البدري المدير الفني للفريق.

ونجح وفاق سطيف في وقت سابق بالتعاقد مع حسام البدري لتدريب الفريق لمدة عامين، ليواصل قيادة الفريق حتى عام 2024.

التعاقد مع 4 لاعبين

كما تعاقد وفاق سطيف مع 4 لاعبين هم لاعب الوسط الكاميروني أندريه أولريش زانجا وأيوب غلام تازوتي والمدافع إلياس حساني والمدافع محمد رياض حميدة لمدة ثلاثة مواسم.

ويعتزم وفاق سطيف استعادة مكانته بين الأندية الكبرى، بعد أن أنهى الموسم الماضي في الدوري الممتاز في المركز السادس، رغم وصوله إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا وخروجه أمام الأهلي المصري.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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