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ردّ الخيانة بالخيانة؟! .. سيرجي برين مع امرأة شقراء بعد خيانة زوجته له مع إيلون ماسك

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سيرجي برين مع امرأة غامضة watanserb.com
سيرجي برين مع امرأة غامضة / ديلي ميل
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً، أظهرت الملياردير، المؤسس المشارك لشركة Google، سيرجي برين مع سيدة شقراء “غامضة”، بينما كان يقود سيارة تسلا في “ماليبو”، بعد مزاعم خيانة زوجته نيكول شاناهان له، مع صديقه الملياردير إليون ماسك.

والتزم “سيرجي برين” الصمت خلال الأسبوع الماضي، بعد أن زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الملياردير إيلون ماسك، كان على علاقة غرامية مع “شاناهان“، وهو أمر ينفيه بشدة.

حتى أن “ماسك” نشر صورة لنفسه على ما يبدو وهو يحتفل مع برين على متن قارب في اليوم التالي للإعلان عن الادعاءات بشأن زوجة “برين”.

إيلون ماسك وبرين
إيلون ماسك وبرين

ووفقاً للصور التي نشرتها “ديلي ميل” فقد شوهد “برين”، لأول مرة منذ “الفضيحة”، وهو يستمتع بالعشاء مع الساح ديفيد بلين وامرأة شقراء غامضة.

وشوهد الثلاثة يغادرون مطعما في كاليفورنيا، ويبدو أنهم في حالة معنوية عالية وهم يبتسمون ويتجاذبون أطراف الحديث.

سيرجي برين مع امرأة غامضة
سيرجي برين مع امرأة غامضة / ديلي ميل

وتدافع صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تقاريرها والمصادر المستخدمة في المقال الذي يدعي العلاقة بين إيلون ماسك ونيكول شاناهان.

إيلون ماسك أقام علاقة مع زوجة صديقه المؤسس المشارك لشركة جوجل سيرجي برين watanserb.com
إيلون ماسك أقام علاقة مع زوجة صديقه المؤسس المشارك لشركة جوجل سيرجي برين وفق المزاعم

واعتبرت الصحيفة أيضًا أن هجمات “ماسك” على الإنترنت ضد رئيس التحرير “مايكل سيكونولفي” كانت “غير مبررة” لأنه “لم يكن جزءًا من فريق تحرير هذه القصة”.

وادعت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ماسك نام مع زوجة “برين” في خطوة قيل إنها تسببت في “تمزق” العلاقة بينهما.

سيرجي برين ونيكول شاناهان
سيرجي برين ونيكول شاناهان

وقدم سيرجي برين، دعوى الطلاق في يناير الماضي. مشيرًا إلى اختلافات لا يمكن التوفيق بينها كسبب لانفصالهما. بينما يشترك الزوجان في ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات.

لكن أغنى رجل في العالم إيلون ماسك نفى بشدة أن يكون له علاقة بشاناهان.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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