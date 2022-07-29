ردّ الخيانة بالخيانة؟! .. سيرجي برين مع امرأة شقراء بعد خيانة زوجته له مع إيلون ماسك

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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً، أظهرت الملياردير، المؤسس المشارك لشركة Google، سيرجي برين مع سيدة شقراء “غامضة”، بينما كان يقود سيارة تسلا في “ماليبو”، بعد مزاعم خيانة زوجته نيكول شاناهان له، مع صديقه الملياردير إليون ماسك.

والتزم “سيرجي برين” الصمت خلال الأسبوع الماضي، بعد أن زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الملياردير إيلون ماسك، كان على علاقة غرامية مع “شاناهان“، وهو أمر ينفيه بشدة.

حتى أن “ماسك” نشر صورة لنفسه على ما يبدو وهو يحتفل مع برين على متن قارب في اليوم التالي للإعلان عن الادعاءات بشأن زوجة “برين”.

ووفقاً للصور التي نشرتها “ديلي ميل” فقد شوهد “برين”، لأول مرة منذ “الفضيحة”، وهو يستمتع بالعشاء مع الساح ديفيد بلين وامرأة شقراء غامضة.

وشوهد الثلاثة يغادرون مطعما في كاليفورنيا، ويبدو أنهم في حالة معنوية عالية وهم يبتسمون ويتجاذبون أطراف الحديث.

وتدافع صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تقاريرها والمصادر المستخدمة في المقال الذي يدعي العلاقة بين إيلون ماسك ونيكول شاناهان.

واعتبرت الصحيفة أيضًا أن هجمات “ماسك” على الإنترنت ضد رئيس التحرير “مايكل سيكونولفي” كانت “غير مبررة” لأنه “لم يكن جزءًا من فريق تحرير هذه القصة”.

وادعت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ماسك نام مع زوجة “برين” في خطوة قيل إنها تسببت في “تمزق” العلاقة بينهما.

وقدم سيرجي برين، دعوى الطلاق في يناير الماضي. مشيرًا إلى اختلافات لا يمكن التوفيق بينها كسبب لانفصالهما. بينما يشترك الزوجان في ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات.

لكن أغنى رجل في العالم إيلون ماسك نفى بشدة أن يكون له علاقة بشاناهان.