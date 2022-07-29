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حياتنا

جريمة أُخرى تهزّ الأردن .. أم تخنق طفليها حتى الموت!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
امرأة تقتل طفليها خنقاً حتى الموت في الأردن watanserb.com
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وطن – هزت جريمة جديدة، الأردن، بعد قيام امرأة بخنق طفليها حتى الموت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان: “إنه ورد ظهر اليوم (الجمعة) بلاغ من احد الاشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين حيث تم التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة”.

وأشار إلى فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء.

وتضاف هذه الجريمة إلى عدّة جرائم ارتكبت في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ففي إحدى الجرائم، أقدم عشريني في محافظة البلقاء على قتل شقيقته بعيار ناري بسبب خلافات بينهما، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشاب، فيما حولت جثة الضحية إلى الطب الشرعي.

كما اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع اثنين من أبنائه في محافظة عجلون، على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما .

وأعلن الأمن العام إلقاء القبض على قاتل ولديه مختبأ داخل مغارة في محافظة عجلون.

و بالتحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على ولديه اثر خلاف مالي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم.

وفي جريمة أخرى، قام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، القبض على شخص قتل فتاة إثر خلافات اندلعت بينهما.3

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما وأنه قام بضربها أثناء وجودها داخل محله التجاري ما أدى إلى وفاتها، ثم أخفى جثتها داخل المحل وغادر المكان.

بينما كانت الجريمة الأشهر في المملكة، هي قتل الطالبة إيمان إرشيد داخل في جامعة العلوم التطبيقية.
وبعد ملاحقات، توصلت الأجهزة الأمنية الأردنية إلى هوية القاتل، ويدعى “عدي خالد حسان”، حيث وصلت إلى مكان تواجده، لكنّه أطلق النار على نفسه من مسدس كان بحوزته، وانتحر رافضاً تسليم نفسه .
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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