جريمة أُخرى تهزّ الأردن .. أم تخنق طفليها حتى الموت!

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وطن – هزت جريمة جديدة، الأردن، بعد قيام امرأة بخنق طفليها حتى الموت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان: “إنه ورد ظهر اليوم (الجمعة) بلاغ من احد الاشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين حيث تم التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة”.

وأشار إلى فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد ظهر اليوم بلاغ من احد الاشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين حيث تم التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/doYEsl6lDb — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 29, 2022

وتضاف هذه الجريمة إلى عدّة جرائم ارتكبت في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ففي إحدى الجرائم، أقدم عشريني في محافظة البلقاء على قتل شقيقته بعيار ناري بسبب خلافات بينهما، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشاب، فيما حولت جثة الضحية إلى الطب الشرعي.

كما اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع اثنين من أبنائه في محافظة عجلون، على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما .

وأعلن الأمن العام إلقاء القبض على قاتل ولديه مختبأ داخل مغارة في محافظة عجلون.

اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع ابناءه الاثنين في محافظة عجلون على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/0tSBuCKLDe — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 5, 2022

و بالتحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على ولديه اثر خلاف مالي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم.

الامن العام : القاء القبض على قاتل ولديه امس مختبأ داخل مغارة في محافظة عجلون و بالتحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على ولديه اثر خلاف مالي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جار#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/rzRSpFRXzU — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 6, 2022

وفي جريمة أخرى، قام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، القبض على شخص قتل فتاة إثر خلافات اندلعت بينهما.3

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما وأنه قام بضربها أثناء وجودها داخل محله التجاري ما أدى إلى وفاتها، ثم أخفى جثتها داخل المحل وغادر المكان.