بعد 10 أيام من الجريمة.. أول تعليق مصري رسمي على تعرض طبيب لإطلاق نار بالسعودية

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وطن – علقت وزارة الخارجية المصرية، للمرة الأولى، على حادثة تعرض طبيب مصري لإطلاق النار والاعتداء بسكين في منطقة القصيم بالسعودية، وهي الجريمة التي وقعت قبل عشرة أيام.

وقالت الخارجية المصرية، بعد قرابة 10 أيام من القبض على المعتدي السعودي، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات القضية على مدار الساعة.

وأضافت في بيان، أن زيارة تم إجراؤها للمواطن المصري المصاب، للاطمئنان على حالته الصحية.

وزارة الخارجية تقول في بيان إنها تتابع تطورات قضية تعرُض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق لإطلاق نار واعتداء بسكين بمنطقة القصيم في السعودية، مضيفة أن القنصلية المصرية زارت الطبيب للاطمئنان على صحته pic.twitter.com/Jzr1nfLDOW — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 28, 2022

وأشارت إلى أن القنصل العام المصري في الرياض، طارق المليجي يتابع تطورات القضية بشكل مستمر مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية في السعودية وإمارة منطقة القصيم.

إطلاق النار على طبيب مصري في السعودية

وكان مواطن سعودي قد أطلق النار على الطبيب المصري، أيمن عبد السلام محمد رزق، ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض، داخل مقر عمله بمركز السموم بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.

بدورها، بينما أعلنت السلطات السعودية توقيف شخص “اعتدى على ممارس صحي بالمدينة”.

ويرجع سبب الحادثة إلى خلاف نشب بين الطبيب المصري والمواطن السعودي، وذلك بعد اعتراض الأخير على تشريح جثة شقيقه، وتطور الأمر إلى قيام المواطن السعودي بإطلاق النار على الطبيب، ثم قام بإخراج سلاح أبيض وسدد به ضربة في وجه الضحية.

لا زلت اتحدث أين مسؤلين الخارجيه المصريه وزاره القوه العامله والهجره في حمايه حقوقنا في الغربه؟؟؟؟؟؟ — AL consul (@ALconsul7) July 28, 2022

وآنذاك، جرى نقل الطبيب المصري إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة واستخراج الرصاصة من جسده، وبالفعل نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياته وتم نقله إلى غرفة الرعاية المركزة.

وقال الأمن العام السعودي، قبل أيام، إنه تم القبض على شخص أعتدى على ممارس صحي في القصيم.

شرطة منطقة القصيم تقبض على شخص اعتدى على ممارس صحي. pic.twitter.com/1R5xXdTpOz — الأمن العام (@security_gov) July 19, 2022

وأشار الأمن السعودي إلى تحويل المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مقتل الصيدلاني أحمد حاتم

جاءت تلك الحادثة بعد مرور أيام على مقتل الصيدلي أحمد حاتم على يد سيدة سعودية في مدينة سكاكا شمال السعودية.

والصيدلي المصري أحمد حاتم (34 عاما) كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا، التابعة لمحافظة الجوف في المملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق سيدة سعودية الرصاص عليه داخل الصيدلية التي يعمل بها.

واندلعت مشادة كلامية بين الصيدلي المصري وسيدة سعودية بعد رفضه إعطاءها مضاداً حيوياً لا يُصرف إلا بوصفة طبية، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية.

توجهت المواطنة السعودية بعد ذلك إلى سيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل الصيدلية مرة أخرى وتطلق رصاصتين على حاتم في ظهره، مما تسبب له بتهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى.

وعقب الحادث، قالت وزارة الهجرة المصرية إنها تتابع الإجراءات القانونية لحادث مقتل الصيدلي المصري في السعودية، وأكدت أن السلطات المصرية تثق بـ”الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية”.