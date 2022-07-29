الرئيسيةالهدهدبعد 10 أيام من الجريمة.. أول تعليق مصري رسمي على تعرض طبيب...
الهدهد

بعد 10 أيام من الجريمة.. أول تعليق مصري رسمي على تعرض طبيب لإطلاق نار بالسعودية

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
إطلاق نار على طبيب مصري watanserb.com
سعودي يطلق النار على طبيب مصري بسبب جثة شقيقه
- Advertisement -

وطن – علقت وزارة الخارجية المصرية، للمرة الأولى، على حادثة تعرض طبيب مصري لإطلاق النار والاعتداء بسكين في منطقة القصيم بالسعودية، وهي الجريمة التي وقعت قبل عشرة أيام.

وقالت الخارجية المصرية، بعد قرابة 10 أيام من القبض على المعتدي السعودي، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات القضية على مدار الساعة.

وأضافت في بيان، أن زيارة تم إجراؤها للمواطن المصري المصاب، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت إلى أن القنصل العام المصري في الرياض، طارق المليجي يتابع تطورات القضية بشكل مستمر مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية في السعودية وإمارة منطقة القصيم.

إطلاق النار على طبيب مصري في السعودية

وكان مواطن سعودي قد أطلق النار على الطبيب المصري، أيمن عبد السلام محمد رزق، ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض، داخل مقر عمله بمركز السموم بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.

بدورها، بينما أعلنت السلطات السعودية توقيف شخص “اعتدى على ممارس صحي بالمدينة”.

ويرجع سبب الحادثة إلى خلاف نشب بين الطبيب المصري والمواطن السعودي، وذلك بعد اعتراض الأخير على تشريح جثة شقيقه، وتطور الأمر إلى قيام المواطن السعودي بإطلاق النار على الطبيب، ثم قام بإخراج سلاح أبيض وسدد به ضربة في وجه الضحية.

وآنذاك، جرى نقل الطبيب المصري إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة واستخراج الرصاصة من جسده، وبالفعل نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياته وتم نقله إلى غرفة الرعاية المركزة.

وقال الأمن العام السعودي، قبل أيام، إنه تم القبض على شخص أعتدى على ممارس صحي في القصيم.

وأشار الأمن السعودي إلى تحويل المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مقتل الصيدلاني أحمد حاتم

جاءت تلك الحادثة بعد مرور أيام على مقتل الصيدلي أحمد حاتم على يد سيدة سعودية في مدينة سكاكا شمال السعودية.

والصيدلي المصري أحمد حاتم (34 عاما) كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا، التابعة لمحافظة الجوف في المملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق سيدة سعودية الرصاص عليه داخل الصيدلية التي يعمل بها.

واندلعت مشادة كلامية بين الصيدلي المصري وسيدة سعودية بعد رفضه إعطاءها مضاداً حيوياً لا يُصرف إلا بوصفة طبية، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية.

توجهت المواطنة السعودية بعد ذلك إلى سيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل الصيدلية مرة أخرى وتطلق رصاصتين على حاتم في ظهره، مما تسبب له بتهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى.

وعقب الحادث، قالت وزارة الهجرة المصرية إنها تتابع الإجراءات القانونية لحادث مقتل الصيدلي المصري في السعودية، وأكدت أن السلطات المصرية تثق بـ”الإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية”.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أميرة الناصر تثير الجدل في أول ظهور بعد الإفراج عنها (فيديو)

الهدهد

التوأم السيامي اليمني بالسعودية.. لحظة إغماء والدة “مودة ورحمة” (فيديو)

الهدهد

“انهيار سد النهضة”.. ما قصة المعلومات التي أثارت رعب المصريين؟

الهدهد

هل تعمدت السعودية تعريض الرئيس الأمريكي “بايدن” لفيروس كورونا للخلاص منه؟ (شاهد)

الهدهد

بالفيديو.. مصري ينحر صاحب محل خمور ويهشم رأس نجله والسبب صادم

الهدهد

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يزعم: سلطنة عمان مرشحة رئيسية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

تقارير

الغارديان: اليونان تفرش السجادة الحمراء لـ”ابن سلمان” بعد سقوط مقتل خاشقجي من جدول الأعمال

تقارير

الأميرة بسمة تعلن إصابتها بمرض خطير.. مُنعت من السفر للعلاج وتواجه الموت

الهدهد

فيديو فتاة جدة التي تعرضت لفعل الفاحشة يقلب السعودية وهذا مصير الجاني

الهدهد

بعد إشاعة زواجها من السيسي.. أول حكم بقضية هالة زايد يصدر ضد طليقها وهذه عقوبته

الهدهد

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود ابن أخ الملك سلمان

الهدهد

مخاطر بيئية ولا حظر للكحوليات.. تقرير فرنسي يفجر مفاجآت صادمة عن مشروع نيوم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا