السودان.. سعر الدولار بالسوق السوداء يخالف التوقعات ويصعد من جديد

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وطن- شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم، الجمعة تغيرا جديدا عن أسعار الأمس الخميس بارتفاع ملحوظ بحسب متعاملين تحدثوا لـ”وطن”.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبتواصل “وطن”مع متعاملين داخل السوق الموازية بالسودان، أفادوا بارتفاع محدود بسعر العملة الخضراء.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء في السودان اليوم، الجمعة 29 يوليو 2022، بحسبهم إلى 570 جنيها، في ارتفاع بمقدار 2 جنيه عن أسعار الأمس.

وتحاول السلطات السودانية محاربة البوابة الخلفية للعملة الصعبة، ووضع حد لتجارة الدولار بالسوق السوداء.

وكان الأمن السوداني قد أعلن قبل أسابيع، إلقائه القبض على عدد من تجار العملة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

استقر سعر الدولار اليوم، الجمعة 29 يوليو 2022، داخل بنك “أم درمان” بالسودان، عند 566.50جنيها للشراء، مقابل 570.74 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 580 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 574.99 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 151 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149.24 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 156 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.87 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء في السودان 1842 جنيها.

فيما جاء سعر الدينار الرسمي في البنوك 1830.55 جنيها.

ويشار إلى أن اسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، قد تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، لذلك يرجى التأكد من قيمة الأسعار من أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء للعملة الخضراء.