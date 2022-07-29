الرئيسيةاقتصادالسودان.. سعر الدولار بالسوق السوداء يخالف التوقعات ويصعد من جديد
اقتصاد

السودان.. سعر الدولار بالسوق السوداء يخالف التوقعات ويصعد من جديد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
- Advertisement -

وطن- شهد سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم، الجمعة تغيرا جديدا عن أسعار الأمس الخميس بارتفاع ملحوظ بحسب متعاملين تحدثوا لـ”وطن”.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبتواصل “وطن”مع متعاملين داخل السوق الموازية بالسودان، أفادوا بارتفاع محدود بسعر العملة الخضراء.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء في السودان اليوم، الجمعة 29 يوليو 2022، بحسبهم إلى 570 جنيها، في ارتفاع بمقدار 2 جنيه عن أسعار الأمس.

وتحاول السلطات السودانية محاربة البوابة الخلفية للعملة الصعبة، ووضع حد لتجارة الدولار بالسوق السوداء.

وكان الأمن السوداني قد أعلن قبل أسابيع، إلقائه القبض على عدد من تجار العملة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

استقر سعر الدولار اليوم، الجمعة 29 يوليو 2022، داخل بنك “أم درمان” بالسودان، عند 566.50جنيها للشراء، مقابل 570.74 جنيها للشراء.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 580 جنيها.
فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 574.99 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 151 جنيها.
فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149.24 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 156 جنيها.
فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.87 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.
فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.
فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1501.72 جنيها.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء في السودان 1842 جنيها.
فيما جاء سعر الدينار الرسمي في البنوك 1830.55 جنيها.

ويشار إلى أن اسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، قد تختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، لذلك يرجى التأكد من قيمة الأسعار من أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء للعملة الخضراء.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

اقتصاد

تغير جديد بسعر الدولار.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 28 يوليو 2022.. ارتفاع العملات مع قرار الفيدرالي الأمريكي

اقتصاد

سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان يصعد لهذا الرقم

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

اقتصاد

بعد ارتفاع أمس المفاجئ.. سعر الدولار ينهار في السوق السوداء بالسودان

الهدهد

رغم تأييده الكبير للتطبيع.. إسرائيل توافق على طلب اعتقال “حميدتي”

اقتصاد

ارتفاع الدولار وجميع العملات في السودان في تعاملات منتصف اليوم

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.. انخفاض ملحوظ

اقتصاد

الدولار أصابه الجنون وارتفاع كبير.. سعر العملات بالسوق السوداء في السودان

الهدهد

لقطات مروعة.. سائق تحدى السيل فتسبب بموت 10 أشخاص في السودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 25 يوليو 2022.. ارتفاع جميع العملات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“CNN” تكشف عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا بالتعاون مع القيادة العسكرية

الشيخ الحسن الكتاني عن مهرجان البيرة: سيكون لعنة وعار يلاحق المغرب طول الدهر

مفاجآت صادمة في حادثة “صابرين التونسية”.. تشكيك في رواية الانتحار واتهامات تلاحق الشرطة

إيكونوميست تكشف عن عُقد “ابن سلمان” النفسية وواقعة ضربه لزوجته ونعته بـ”ابن البدوية”

إحالة وزير المالية الكويتية للتحقيق بسبب موظف مرتبط بإسرائيل.. ما القصة؟

سبب وفاة أيمن شاشو لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري عن عمر 15 عاما؟!

فرنسا تقرر طرد إمام مغربي بسبب اليهود.. ما القصة؟

رونالدو يُهاجم الصحافة بكلمات قاسية .. ماذا قال لهم؟!

من هو منصور بن ماجد بن تيمور مستشار سلطان عمان الخاص الذي أعلن عن وفاته؟

شبح خاشقجي يطارد محمد بن سلمان في باريس.. مفارقة غريبة في القصر الفخم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا