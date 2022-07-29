الخارجية الإسرائيلية تنسب فيديو بطولة شاب عُماني أنقذ طفلين من السيول للإمارات

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وطن– في محاولة فجة للتملق للإمارات، ادعى حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على “تويتر” بطولة الشاب العماني علي الوردي الذي أنقذ طفلين من جريان (وادي بهلاء) في محافظة الداخلية العمانية الشهر الماضي بأنه لمواطن إماراتي أثناء سيول الفجيرة الإماراتية.

ونشر حساب “إسرائيل بالعربية” الفيديو القديم الذي يوثق شجاعة وبطولة المواطن العماني علي الوردي على أنه حدث في الإمارات، وعلق عليه بالقول:”بارك الله جهود كل من يتقدم للمساعدة في هذا الظرف العصيب مثل هذا الرجل الذي ينقذ طفلين في الفجيرة في الفيضانات. بردا وسلاما للجميع”.

بارك الله جهود كل من يتقدم للمساعدة في هذا الظرف العصيب مثل هذا الرجل الذي ينقذ طفلين في #الفجيرة في الفيضانات. بردا وسلاما للجميع pic.twitter.com/RERM20Zw5u — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 29, 2022

احتفاء منصت التواصل بشجاعة علي الوردي

وكانت منصات التواصل الاجتماعي العُمانية والعربية قد احتفت الشهر الماضي بالمصور الفوتوغرافي علي الوردي عضو فريق بهلاء للتصوير الضوئي، الذي هب لإنقاذ طفلين من جريان (وادي بهلاء) في محافظة الداخلية العمانية، مظهراً شجاعة استثنائية.

وتداولت حسابات على “تويتر” حينها بكثافة مقطع فيديو للحظة إنقاذ الطفلين، ونقلت جريدة عمان عن الوردي قوله “الوادي قوي ولكن الإنقاذ كان لازم”.

وأضاف “صادفت الأطفال (13 سنة و8 سنوات) وهما في حالة ذعر وجازفت بإنقاذهما. كُنت في حالة خوف ولكن غلب عليّ الأمر لِخوف الأطفال من الموت حِينها”.

الحمد لله رب العالمين الذي سلمهم رجل 😍👌 pic.twitter.com/k4TEYLK3GH — حمد الوهيبي (@HAlweheibi) June 25, 2022



وتابع “أتينا بحبل بمساعدة أبي وأخي ولففته على جسمي ونزلت للوادي، وتم الإنقاذ بحمد الله ولُطفه”.

وأشار المصور إلى أنه نبه الأولاد لقوة جريان الماء في الوادي إلا أن بعض الأولاد لم يستطيعوا الخروج وهو ساعدهم حينها.

"الوادي قوي ولكن الإنقاذ كان لازم"..علي بن ناصر الوردي مُنقذ الطفلين بمحافظة الداخلية لـ "عُمان":

صادفت الأطفال ( 13 سنة و8 سنوات ) وهما في حالة ذعر وجازفت بإنقاذهما.

كُنت في حالة خوف ولكن غلب عليّ الأمر لِخوف الأطفال من الموت حِينها. #جريدة_عُمان pic.twitter.com/KdwZmR9GhG — جريدة عمان – الرسمي (@OmanEPress) June 25, 2022

رسلة علي الوردي لأولياء الأمور

ووجه المصور رسالة لأولياء الأمور بمراقبة أبنائهم وعدم تركهم للنزول للأودية بعد موجات الأمطار، وفي حال ذهبوا لمشاهدة نزول الأودية فعليهم الالتزام بالمواقع الآمنة.

لقاء مع الشاب العماني البطل

منقذ الأطفال من بعد الله تعالى من الوادي

المصور الرائع / علي الوردي

كفو كفو كفو pic.twitter.com/G8mqzKJa3f — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) June 25, 2022

وحظيت المقاطع بانتشار واسع عبر منصات التواصل في عُمان والخليج وتفاعل المغردون بالإشادة بشجاعة الشاب العماني.

الجدير بالذكر أن ولاية بهلاء شهدت يوم 25يونيو/حزيران الماضي هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الوديان والشعاب والأفلاج.

سيول الإمارات

وشهدت الإمارات خلال اليومين الماضيين سيولا جارفة بفعل غزارة الامطار في مناطق عديدة، وعلى إثر ذلك أطلقت وزارة الدفاع الإماراتية، عملية “الأيدي الوفية”، لدعم السلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت، لمنخفض جوي تسبب في سيول وفياضانات في عدة مناطق.

وتراوحت الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد، وسجلت أعلى كمية أمطار في ميناء الفجيرة بواقع 221.8 ملم، وهي أعلى كمية أمطار سقطت على الإمارات خلال شهر يوليو/تموز منذ 27 عامًا، والتي هطلت في خورفكان عام 1995 بواقع 175.6ملم.

ووجه مجلس الوزراء، برفع تقرير مفصل حول الأضرار، والبدء الفوري باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كل إمارات الدولة.