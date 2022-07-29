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أفضل 10 عملات رقمية واعدة ستحقق عودة مذهلة في عام 2022

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أفضل 10 عملات رقمية واعدة ستحقق عودة مذهلة في عام 2022 watanserb.com
على الرغم من بداياتها الغريبة، برزت شيبا إينو كواحدة من أفضل العملات المشفرة في سوق التشفير
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وطن– إلى جانب كونها مصدرًا لمضاعفة استثمارك أو مضاعفته ثلاث مرات، تُستخدم الرموز الرقمية والعملات المشفرة حاليًا كوسيط تداول كل يوم.

لكن في الوقت الحالي، تمر العملات المشفرة الكبرى بما في ذلك البيتكوين بمرحلة عصيبة. لحسن الحظ، هذا لا يجعل العديد من المستثمرين يتراجعون عن مبادراتهم، حيث لا يزال الكثير منهم يعتمدون على بعض العملات المشفرة الواعدة لتنمية استثماراتهم.

وفي هذه المقالة، نستعرض لكم أفضل 10 عملات رقمية ستحقق عودة مذهلة في عام 2022، حسب موقع analyticsinsight.

البيتكوين

تعد واحدة من أكثر العملات المشفرة شيوعًا. وعلى الرغم من ظهور العديد من العملات الرقمية البديلة مؤخرًا، إلا أن هيمنة هذه العملة لا تزال قائمة.

كما يفضل العديد من المستثمرين هذه العملة على العملات المشفرة الأخرى.

إيثريوم

أول منصة توفر وظائف العقد الذكية للجمهور حيث تمكن هذه العقود المطورين بإنشاء التطبيقات اللامركزية على بلوكتشين الخاص بإيثريوم

كما تعد واحدة من أكثر العملات المشفرة الواعدة التي ستحقق عودة مذهلة في عام 2022.

دوجكوين

على مدار العام الماضي، ظهرت عملة دوجكوين في عناوين الصحف لعدة أسباب، سواء كان ذلك بسبب فشل Reddit أو دعم إيلون ماسك لها أو إعلانه أنه الأب الروحي لهذه العملة.

من المتوقع أن تستمر هذه الشعبية، مما يرفع سعرها ببطء ولكن بثبات.

تشين لينك

في عالم بلوك تشين، تعد عملة تشين لينك إحدى الشبكات الأولى التي تسمح بدمج البيانات خارج السلسلة في العقود الذكية. نظرًا لتطبيقاتها، يتوقع الخبراء مخططًا تصاعديًا لهذه العملة المشفرة حيث أن تقنيتها ضرورية لتقدم العقود الذكية.

شيبا إينو

على الرغم من بداياتها الغريبة، برزت هذه العملة كواحدة من أفضل العملات المشفرة في سوق التشفير مع نقاط بيع كبيرة.

أنشأ مجتمع العملة أيضًا مشروع NFT مرة أخرى في عام 2021، مما مكنها من اكتساب المزيد من الجاذبية من المستثمرين.

إكس آر بي

XRP هي عملة مشفرة مفتوحة المصدر تستخدم دفتر أستاذ موزع مفتوح المصدر يسمى XRP.

كما أنها العملة الأصلية لـ Ripple، وهي شركة blockchain مؤسسية تسهل المعاملات العالمية.

تم إنشاء هذه العملة للمدفوعات ولتسوية المعاملات بشكل أسرع من معظم العملات المشفرة الأخرى بأمان وفعالية.

بولكادوت

هي شبكة blockchain تعمل على بروتوكولات التشغيل البيني ولها القدرة على ربط العديد من السلاسل المتخصصة في شبكة عالمية واحدة وتسمح بالمعاملات المتوازية في شبكة واحدة.

ريبل

يرتبط تشفير عملة الريبل XRP ارتباطاً وثيقاً بالعديد من البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

أطلقت Ripple عملتها الرقمية XRP في مجال العملات المشفرة. وفقًا للخبراء، يمكن أن تصل XRP  إلى مستوى جديد في المستقبل.

بينانس

تُستخدم Binance Coin لتداول العملات المشفرة الأخرى وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. تم إطلاقها في عام 2017 ويمكن استخدامها الآن للعديد من الوظائف مثل حجز ترتيبات السفر.

إذا كنت ستستثمر في العملات المشفرة لأول مرة، فمن الأفضل الاستثمار في Binance أولاً ثم تداولها بعملات رقمية أخرى.

اليوني سواب

تعمل Uniswap على شبكة Ethereum و تم إطلاقها في عام 2020، وفي عام واحد نمت لتصبح العملة المشفرة الأكثر شهرة في سوق التشفير.

المصدرموقع analyticsinsight، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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