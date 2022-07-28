ملك المغرب محمد السادس متأثر جدا بانفصاله عن للا سلمى واتخذ هذا القرار

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وطن – قال موقع “afrik” إن الحكومة المغربية مددت فترة سريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد الخاصة بجائحة كورونا، حتى 31 أغسطس 2022، في جميع أنحاء الدولة.

عيد ميلاد ملك المغرب محمد السادس

وأوضح الموقع في تقريره الذي ترجمته (وطن)، أنه بهذا الإجراء الجديد، يؤكد الملك محمد السادس أنه لن تكون هناك احتفالات بعيد ميلاده، الذي يوافق 21 أغسطس من كل عام.

واعتمد مجلس الحكومة المغربي الذي انعقد، الأربعاء 27 يوليو الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشروع مرسوم بتمديد فترة سريان حالة الطوارئ الصحية في عموم التراب الوطني المغربي.

ووفقًا للحكومة فإن الإجراء “سيضمن بشكل خاص فعالية التدابير المتخذة في سياق مكافحة انتشار جائحة” كوفيد -19″.

وأبدى العديد من المغاربة اعتراضهم على هذا الإجراء، وارتفعت الأصوات المنددة به.

وفي هذا السياق قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب ، لصحيفة “هسبريس” المغربية المحلية، إن “قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية غريب، بالنظر إلى فتح الحدود والمساجد والملاعب، إلى جانب العديد من تدابير التخفيف الأخرى”.

إذا علمنا أيضًا أن المغرب هو المكان الذي أقيمت فيه كأس الأمم الأفريقية للسيدات مؤخرًا، وأن المملكة تستعد لمناسبات جماهيرية أخرى، ولا سيما الرياضة، فإنه يصعب فعلا رؤية أهمية هذا الإجراء الجديد.

والأربعاء، أعلن جدعون ساعر، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير العدل، أن منتخبي الشباب المغربي والإسرائيلي سيخوضون قريبا مباراة ودية.

جدير بالذكر أن إجراء تمديد حالة الطوارئ الصحية يأتي قبل ثلاثة أيام من الموعد المعتاد للاحتفال بعيد العرش المقرر في 30 يوليو_ تموز، والذي تم إلغاؤه.

وبررت وزارة الأسرة الملكية والبروتوكول والمستشارية المغربية، في 22 يوليو ، إجراء الإلغاء بـ “استمرار الإجراءات الوقائية التي فرضها تطور الوضع الصحي بسبب وباء كوفيد -19”.

وما يثير الدهشة، أيضا أن الملك محمد السادس لا ينوي الاحتفال بعيد ميلاده في 21 أغسطس.

محمد السادس ألغى الاحتفالات العلنية بعد انفصاله عن للا سلمى

وفي تقرير سابق لموقع “afrik“، كشف أن ملك المغرب محمد السادس قرر بالفعل “اعتبارًا من عام 2019 الذي انفصل فيه عن زوجته السابقة الأميرة للا سلمى وللسنوات المقبلة، أنه لن يحتفل بهذه المناسبات التي كانت زوجته السابقة تظهر فيها إلى جانبه.

واستشهد التقرير أيضا بقرار محمد السادس، في العام 2019 بإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده نهائيا، والذي يوافق 21 أغسطس من كل عام.

وأوضح التقرير أنه منذ ذلك التاريخ، لم يحتفل الملك محمد السادس بأي مناسبة علنية سواء “عيد العرش” أو “عيد ميلاده”.

ويشار إلى أنه في منتصف أغسطس من العام 2019، أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، بيانا أعلنت فيه أن الملك، أصدر أمرا بأنه لن يقام ابتداء من هذه السنة الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده.