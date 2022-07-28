محمد بن سلمان أنفق 3 مليارات دولار على هذا السباق وأشرف عليه بنفسه.. لماذا؟

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وطن – كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، تفاصيل ما وصفه باتجاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتبييض سمعته وغسل سجله الحقوقي السيء، عبر استغلال الأحداث الرياضية وتوجيهها لصالحه.

محمد بن سلمان وسجل السعودية الحقوقي

حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون شخص على تويتر، كشف في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن)، معلومات لأول مرة عن سباقات “فورملا ون” التي جرت مؤخرا في السعودية، وعن توظيفها في عمليات الغسيل الرياضي، وميزانيتها المليارية وعائداتها.

في وقت ما بعد مقتل خاشقجي، اقترح أحد المستشارين الأجانب على محمد بن سلمان، أن يتجه إلى الرياضة من أجل إعادة تشكيل سمعته الدولية وصرف الانتباه عن سجله المروّع في مجال حقوق الإنسان — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 28, 2022

ولفت الحساب المشار إليه إلى أنه في وقت ما بعد مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، اقترح أحد المستشارين الأجانب على محمد بن سلمان، أن يتجه إلى الرياضة. من أجل إعادة تشكيل سمعته الدولية وصرف الانتباه عن سجله المروّع في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ البداية ـ بحسب “العهد الجديد” ـ كان القرار هو التوجه نحو الرياضات التي يهتم بها الغرب، مثل: الغولف، سباق سيارات الفورملا، ملاكمة عالمية، شراء نادي عالمي، الفكرة التي تحققت لاحقا بالفعل عبر شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي.

أشرف محمد بن سلمان بنفسه على إقامة هذه الفعاليات، وتابعها أول بأول، واليوم نستعرض عددا من المعلومات عن واحدة من أهم النشاطات الرياضية التي استخدمت بما يعرف بـ الغسيل الرياضي وهو سباق فورملا ون الذي أقيم قبل عدة أشهر في السعودية — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 28, 2022

ولي العهد أشرف على السباق بنفسه وتكلف 3 مليار دولار

وتابع أن ولي العهد السعودي، أشرف بنفسه على إقامة هذه الفعاليات، وتابعها أول بأول.

وبلغت التكلفة الإجمالية لسباق “فورملا ون” 3 مليار دولار، وكان محمد بن سلمان يتوقع أن يأتي منه عائد ربحي.

إلا أنه وبحسب ما ذكر “العهد الجديد” في تغريداته، فإن العوائد كانت أقل من الذي توقعته الحكومة ونشرته عبر منصاتها بستة مرات، حيث لم تتجاوز عوائده 480 مليون دولار.

كما لفت الحساب المذكور إلى أنه تمت توجيه دعوات لأكثر من 100 شخصية على مستوى عالمي، معظمهم بعيدين عن الرياضة.

حيث تنوعت الدعوات بين سياسيين ورؤوساء سابقين، قادة أجهزة مخابرات، قادة عسكريين، صحافيين، فنانين، أدباء، وبعض الرياضيين الكبار، وغيرهم.

ويقول “العهد الجديد” أن الأمير ابن سلمان أشرف بنفسه كذلك على الدعوات وإرسالها، حتى أنه دخل بتفاصيل التفاصيل.

أيضاً، فتح محمد بن سلمان خط تواصل مباشر مع موظف كبير بوزارة الرياضة يدعى حسام الخليفة من أجل أن يبقى على علم سريع ومباشر بردود المدعوين — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 28, 2022

ووصل ولي العهد بحسبه، أن يوجه الخطابات إلى المسؤولين المعنيين المحليين تحت عنوان “برقيات سرية وعاجلة”، وهي الأوامر التي كان يُمليها على الأمير عبدالعزيز بن تركي شفهياً، والذي كان يلتقيه بشكل متكرر وخارج عن المألوف.

أيضاً، فتح محمد بن سلمان خط تواصل مباشر مع موظف كبير بوزارة الرياضة يدعى “حسام الخليفة”. من أجل أن يبقى على علم سريع ومباشر بردود المدعوين، يقول “العهد الجديد”.

ولفت إلى أن حسام الخليفة هو مسؤول التواصل بوزارة الرياضة، وهو الذي كان يوجه الدعوات للشخصيات والكيانات والذوات، ويقدم لهم العروض والإغراءات لإقناعهم بالمشاركة.

دعوات غريبة وجهها ولي العهد السعودي

كما تمت دعوة مجموعة من رؤوساء الدول وحاكمي الولايات، منهم: ماري روبنسون الرئيسة السابقة لإيرلندا، وألكساندر نوفاك نائب رئيس حكومة روسيا الفيدرالية، وخوان منصور رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني.

بالإضافة إلى ادواردو بولسونارو ابن الرئيس البرازيلي، وجوانا ميكل حاكمة مقاطعة النمسا السفلى.

وتابع “العهد الجديد”: “كما وجهت دعوات لمجموعة من قادة أجهزة المخابرات، منهم: بومبيو: مدير الاستخبارات الأمريكية سابقا، وعباس كامل رئيس المخابرات المصرية.”

كما وجهت دعوات لمجموعة من قادة أجهزة المخابرات، منهم: بومبيو: مدير الاستخبارات الأمريكية سابقا

عباس كامل: رئيس المخابرات المصرية

سالم الصباح: رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي

برنارد إيمي: رئيس المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي

ريتشارد مور: رئيس الاستخبارات في الخارجية البريطانية — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 28, 2022

وتم توجيه الدعوات كذلك لسالم الصباح رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي، وبرنارد إيمي رئيس المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، وريتشارد مور، رئيس الاستخبارات في الخارجية البريطانية.

كما لفت “العهد الجديد” إلى أن ابن سلمان وجه الدعوة أيضاً لرؤوساء تنفيذي كبرى الشركات العالمية، مثل: بيتر راولينسون: الرئيس التنفيذي لوسيد متوتورز، وترافيس كالاتيك الرئيس التنفيذي سيتي ستوراج سيستمنز. ودايفيد سولومون: الرئيس التنفيذي غولدمان ساكس، وجاينس غورزمن الرئيس التنفيذي مورغن ستانلي.

ووجهت دعوات أيضاً إلى مجموعة من الباحثين والكُتاب منهم: محسن خان زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وباولو كويلو الكاتب البرازيلي المشهور صاحب كتاب الخيميائي.

بالإضافة إلى جان لويس، وهو من البارزين في مجال التصميم الداخلي والمعمارية، بحسب رواية “العهد الجديد”.

إضافة إلى مشاهير كرة القدم، مثل:

محمد صلاح، والذي اعتذر ولم يحضر

كرستيانو، والذي اعتذر أيضا ولم يحضر

ليونيل ميسي، المتهم باشتراكه مع النظام السعودي في عمليات الغسيل الرياضي — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 28, 2022

وتابع: “إضافة إلى مشاهير كرة القدم، مثل: محمد صلاح، والذي اعتذر ولم يحضر.. كرستيانو، والذي اعتذر أيضا ولم يحضر.”

كما دعا ولي العهد السعودي، ليونيل ميسي، المتهم باشتراكه مع النظام السعودي في عمليات الغسيل الرياضي.

وزعم “العهد الجديد” في تغريداته التي رصدتها (وطن)، أن محمد بن سلمان أمر بإحضار عدد من الأمراء منهم: وزير الداخلية، وزير الحرس، وزير الخارجية، وزير الثقافة، وزير السياحة، وزير الاستثمار وزير الاقتصاد.

كما وجّه ابن سلمان بإحضار عدد من الأمراء منهم:

وزير الداخلية

وزير الحرس

وزير الخارجية

وزير الثقافة

وزير السياحة

وزير الاستثمار

وزير الاقتصاد

أمير مكة

تركي بن محمد بن فهد

الوليد بن طلال — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 28, 2022

بالإضافة إلى أمير مكة، وتركي بن محمد بن فهد، والأمير الوليد بن طلال.

ومن الغريب أيضا ـ بحسب بالعهد الجديد ـ أن هناك قادة عسكريين كانوا مدعوين أيضا لهذا الحدث، مثل: ليون بانتا وزير الدفاع الأمريكي سابقا، وباتريوس قائد القوات الأمريكية المركزية في العراق وأفغانستان.

سباقات فورمولا 1 في السعودية

ويشار إلى أن استضافة السعودية لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وضعها في موقف محرج بسبب سجلها المثير للجدل فيما يخص حقوق الإنسان.

وأبرمت شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو” صفقة رعاية مع سلسلة سباقات فورمولا 1.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن منظمو الفورمولا 1 في يناير 2020 عن إقامة سباقات في المملكة.

ويمتد عقد “أرامكو” لمدة عشر سنوات ويجلب للفورمولا 1 ما يعادل حوالي 535 مليون يورو (450 مليون جنيه إسترليني). حتى أن مصادر أخرى تتحدث عن 800 مليون يورو.