شاهد.. نوري المالكي يظهر على حقيقته كرجل عصابة حاملا سلاحه وسط بغداد!

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وطن- عقب اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنطقة الخضراء وتمكنهم من اقتحام البرلمان، تداول نشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي وقد تحول رسميا لزعيم ميليشيا.

الصور المتداول التي تداولها الناشطون ورصدتها “وطن”، تظهر رئيس “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي، حاملاً سلاحه وسط مجموعة من المسلحين داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

بعد انتشار صورة له في مكتبه بحال يرثى لها؛ المالكي ينشر صورة له وسط حمايته ليداري خيبته؛ الصورة الأولى تزامنت مع اقتحام أنصار الصدر للخضراء، والأخرى بعد انسحابهم، الأولى تمثل الحقيقة وإن كان فيها شك، وأما الأخرى فهي صورة هوليودية استعراضية؛ والمهم مضت بسلام لعدم وجود طرف ثالث! pic.twitter.com/FJSzLyXHCX — محمد الجميلي (@MdUbaida) July 27, 2022

وأوضح الناشطون أن صور المالكي جاءت بعد انسحاب المتظاهرين من مبنى البرلمان عقب تغريدة من الصدر أمرهم فيها بالانسحاب، قائلاً “عودوا لمنازلكم فقد أرعبتم الفاسدين”.

وفي ذات السياق، انتقد المالكي اقتحام أتباع الصدر للمنطقة الخضراء الحكومية ومبنى البرلمان العراقي.

وقال في بيان صحافي “إن دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات البرلمان في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة، يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع”.

يشار إلى أن العلاقة بين الصدر والمالكي توترت مؤخراً بعد انتشار تسريبات صوتية منسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون يحرض فيها على القتل وسفك الدماء، وهو ما أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

وفي إطار هذه التسريبات، كشفت صحيفة “القبس” الكويتية نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة في طهران عن تحركات حثيثة للسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، لاحتواء أزمة التسريبات.

وأضافت المصادر أن المالكي التقى، آل صادق داخل السفارة الإيرانية، بحضور بعض القياديين العراقيين الموالين لطهران، لاحتواء الأزمة بناء على طلب طهران.

إيران تعرض استضافة “المالكي” مؤقتا

وأفادت المصادر بأن السفير الإيراني – الذي يعد من المقرّبين للمالكي – اقترح على الأخير الانتقال، مؤقتاً، إلى طهران، لتهدئة أنصار التيار الصدري الغاضبين من التسريبات التي تضمنت “تهديداً بتصفية الصدر في مواجهة مسلحة سيقودها المالكي بنفسه”.

وأكدت المصادر أن المالكي زاد عدد عناصر حمايته، بعد أن حذّره السفير الإيراني من احتمال تعرضه للاغتيال على يد أطراف تستغل التوتر الحاد بين التيار الصدري والأحزاب الولائية.

مقتدى الصدر يرفض مقترحا إيرانيا

وكشفت المصادر أن السفير الإيراني اقترح على الصدر أن يلتقي المالكي، وأن طهران مستعدة لاستضافة الرجلين لنزع فتيل الأزمة، موضحة أن مقترح السفير الإيراني للوساطة واجه رفضاً قاطعاً من الصدر، الذي اتهم المالكي بالتحرك وفقاً لأوامر خارجية داعمة لعودته إلى رئاسة الحكومة.

وأكملت المصادر أن الصدر طالب السفير الإيراني أن يعلن المالكي اعتذاره رسمياً، وأن يعتزل السياسة، أو ستتم محاسبته، لأنه يمثّل خطرا كبيراً على السلم الأهلي.

وكان الصدر قد وجه رسالة شديدة اللهجة إلى حزب الدعوة والقوى المتحالفة ضمن الإطار التنسيقي، مطالباً المالكي بتسليم نفسه للجهات القضائية، مردفاً أن الأفكار الهدّامة التي يحملها من شأنها أن تعم الخراب والدمار على العراق وشعبه.