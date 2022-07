حكيم زياش إلى ميلان .. وصحيفة تكشف تفاصيل الصفقة

وطن- بات انتقال أسد أطلس المغرب حكيم زياش 29 عاماً، إلى نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي مسألة وقت، بعد موافقة ناديه تشيلسي على العرض للسماح له بالرحيل هذا الصيف.

وكشفت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، بأن نادي تشيلسي قريب من التوصل إلى اتفاق مع نادي ميلان، من أجل السماح للمغربي زياش بالرحيل في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وأوضحت الصحيفة، بأن صفقة انتقال زياش إلى ميلان، ستكون مقابل 8.4 مليون جنيه إسترليني. وهو رقم أقل من صفقة انتقاله من أياكس الهولندي إلى صفوف تشيلسي بنحو 24 مليون جنيه إسترليني.

كما وأضافت، ” نادي تشيلسي وميلان عقدا محادثات الأسبوع الحالي، بعد فشل المفاوضات بينهما في وقت سابق بشأن صفقة حكيم زياش”.

وأردفت، ” سيحاول ميلان لخفض راتب المغربي حكيم زياش مع الفريق، في ظل عدم قدرة النادي على دفع 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً”. وهو ما كان يتقاضاه مع فريق البلوز.

وكان نادي ميلان قد حاول في الميركاتو الشتوي الماضي، الحصول على خدمات الأسد الأطلسي زياش على سبيل الإعارة. إلا أن ناديه تشيلسي رفض الطلب منذ بداية الأمر.

كما وجاء فكرة استغناء المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي (البلوز) الإنجليزي، عن خدمات اللاعب الذي كان في جل الأوقات على دكة البدلاء. رغم التألق الذي ظهر به اللاعب مع الفريق اللندني الموسم الماضي. بعد التعاقد مع الإنجليزي سترلينج.

