حكيم زياش إلى ميلان .. وصحيفة تكشف تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- بات انتقال أسد أطلس المغرب حكيم زياش 29 عاماً، إلى نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي مسألة وقت، بعد موافقة ناديه تشيلسي على العرض للسماح له بالرحيل هذا الصيف.

وكشفت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، بأن نادي تشيلسي قريب من التوصل إلى اتفاق مع نادي ميلان، من أجل السماح للمغربي زياش بالرحيل في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

انتقال حكيم زياش إلى ميلان

وأوضحت الصحيفة، بأن صفقة انتقال زياش إلى ميلان، ستكون مقابل 8.4 مليون جنيه إسترليني. وهو رقم أقل من صفقة انتقاله من أياكس الهولندي إلى صفوف تشيلسي بنحو 24 مليون جنيه إسترليني.

Chelsea 'ready to accept big loss' on Ziyech with ace pushing for Milan transfer #ChelseaFC https://t.co/ipleMDLJTv — The Sun – Chelsea (@SunChelsea) July 27, 2022

اقرأ أيضاً:

كما وأضافت، ” نادي تشيلسي وميلان عقدا محادثات الأسبوع الحالي، بعد فشل المفاوضات بينهما في وقت سابق بشأن صفقة حكيم زياش”.

راتب زياش الأسبوعي

وأردفت، ” سيحاول ميلان لخفض راتب المغربي حكيم زياش مع الفريق، في ظل عدم قدرة النادي على دفع 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً”. وهو ما كان يتقاضاه مع فريق البلوز.

وكان نادي ميلان قد حاول في الميركاتو الشتوي الماضي، الحصول على خدمات الأسد الأطلسي زياش على سبيل الإعارة. إلا أن ناديه تشيلسي رفض الطلب منذ بداية الأمر.

اقرأ أيضاً:

رحيم سترلينج بديل زياش

كما وجاء فكرة استغناء المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي (البلوز) الإنجليزي، عن خدمات اللاعب الذي كان في جل الأوقات على دكة البدلاء. رغم التألق الذي ظهر به اللاعب مع الفريق اللندني الموسم الماضي. بعد التعاقد مع الإنجليزي سترلينج.

Hakim Ziyech: • didn’t get on the Chelsea team bus when their plane landed back in the UK earlier this week.

• move to AC Milan gathering pace once again.

• Fresh talks taken place this week, two clubs are growing more optimistic@siphillipssport https://t.co/vQMMSb04kW — Si & Dan Talk Chelsea (@SiandDanTalkCFC) July 26, 2022

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها بوقت سابق، ” رحيم سترلينج انتقل إلى تشيلسي، بصفقة وصلت قيمتها إلى 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين حتى صيف 2027″.

ويشار إلى عقد المغربي حكيم زياش سينتهي مع نادي تشيلسي بعد قدومه عام 2020، قادماً من صفوف أياكس الهولندي. في صيف 2025.

قد يهمك أيضاً: