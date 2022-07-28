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رياضة

حكيم زياش إلى ميلان .. وصحيفة تكشف تفاصيل الصفقة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حكيم زياش سيوقع مع ميلان الإيطالي watanserb.com
حكيم زياش سيوقع مع ميلان الإيطالي
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وطن- بات انتقال أسد أطلس المغرب حكيم زياش 29 عاماً، إلى نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي مسألة وقت، بعد موافقة ناديه تشيلسي على العرض للسماح له بالرحيل هذا الصيف.

وكشفت صحيفة ( ذا صن) البريطانية، بأن نادي تشيلسي قريب من التوصل إلى اتفاق مع نادي ميلان، من أجل السماح للمغربي زياش بالرحيل في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

انتقال حكيم زياش إلى ميلان

وأوضحت الصحيفة، بأن صفقة انتقال زياش إلى ميلان، ستكون مقابل 8.4 مليون جنيه إسترليني. وهو رقم أقل من صفقة انتقاله من أياكس الهولندي إلى صفوف تشيلسي بنحو 24 مليون جنيه إسترليني.

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كما وأضافت، ” نادي تشيلسي وميلان عقدا محادثات الأسبوع الحالي، بعد فشل المفاوضات بينهما في وقت سابق بشأن صفقة حكيم زياش”.

راتب زياش الأسبوعي

وأردفت، ” سيحاول ميلان لخفض راتب المغربي حكيم زياش مع الفريق، في ظل عدم قدرة النادي على دفع 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً”. وهو ما كان يتقاضاه مع فريق البلوز.

وكان نادي ميلان قد حاول في الميركاتو الشتوي الماضي، الحصول على خدمات الأسد الأطلسي زياش على سبيل الإعارة. إلا أن ناديه تشيلسي رفض الطلب منذ بداية الأمر.

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رحيم سترلينج بديل زياش

كما وجاء فكرة استغناء المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي (البلوز) الإنجليزي، عن خدمات اللاعب الذي كان في جل الأوقات على دكة البدلاء. رغم التألق الذي ظهر به اللاعب مع الفريق اللندني الموسم الماضي. بعد التعاقد مع الإنجليزي سترلينج.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها بوقت سابق، ” رحيم سترلينج انتقل إلى تشيلسي، بصفقة وصلت قيمتها إلى 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين حتى صيف 2027″.

ويشار إلى عقد المغربي حكيم زياش سينتهي مع نادي تشيلسي بعد قدومه عام 2020، قادماً من صفوف أياكس الهولندي. في صيف 2025.

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المصدروطن + ذا صن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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