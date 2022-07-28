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بيان رسمي من الشرطة الأسترالية عن مقتل سعوديتين في ظروف غير عادية.. ماذا قال؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقتل سعوديتين في سيدني watanserb.com
مقتل سعوديتين في سيدني
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وطن– أعلنت الشرطة الأسترالية، أنها تمكنت من تحديد هوية الشقيقتين السعوديتين، اللتين تم العثور على جثتيهما في شقتهما في سيدني في ظروف “غير عادية”.

وقالت الشرطة، في بيان: “عثرت الشرطة على جثتي إسراء عبد الله السهلي (24 سنة) وآمال عبد الله السهلي (23 سنة) في 7 يونيو، عقب تلقي تقرير بالاشتباه بحصول طارئ ما”.

وأضافت: “على الرغم من التحقيقات المكثفة لم يتمكن المحققون من تحديد سبب الوفاة”، مع الإشارة إلى أن زمن الوفاة سبق العثور على الجثتين بمدة.

بدورها، أكدت شرطة نيو ساوث ويلز، أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من السعودية في عام 2017، وقالت إن ظروف وفاتهما غير عادية، لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابات.

في السياق، دعت كلوديا ألكروفت، وهي مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز، الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

وقالت أولكروفت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز: “المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون شاهد أو لديه معلومات عن حركة هاتين المرأتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، التي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو”.

وكانت القنصلية السعودية في سيدني، قد قالت في بيان نشر عبر “تويتر”، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كما أعربت عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين.

وعُثر على جثتي اسراء عبدالله السهلي (24 عاما)، وآمال عبد الله السهلي (23 عاما)، في مقر سكنهما بالطابق الأول في “كانتربري”، جنوب غرب سيدني، في 7 يونيو الماضي.

وشوهدت جثتا الشقيقتين على سريرين منفصلين في شقتهما في كانتربري في الطابق الأول، بعد أن تخلفتا عن دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع، وتراكم البريد خارج باب الشقة حيث تقطن الشقيقتان.

وخلال التحقيق الأولي، قالت الشرطة إنه مضى وقت على جثتي الفتاتين في الشقة، ولم تظهر عليها علامات إصابة واضحة.

وكانت الشقيقتان إسراء وآمال قدر فرّتا من المملكة العربية السعودية في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و 19 عامًا.

ولم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في المملكة، حسبما ذكرت مصادر سابقًا لصحيفة ديلي ميل أستراليا.

وحصلت إسراء السهلي على أمر منع العنف، ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في أواخر عام 2018، ولكن تم سحبه لاحقًا في يناير من العام التالي.

في قضية قضائية أخرى، رفع مالك شقة في كانتربري دعوى مدنية ضد اسراء في 13 مايو من هذا العام.

ويمكن للملاك إصدار إخطارات تحذير قانونية للمستأجرين عبر المحكمة المدنية بشأن الإيجار المتأخر قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات لإبعادهم من العقار.

تم اتخاذ هذا الإجراء بعد أربعة أسابيع من توجه ضباط إلى الشقة لإخطار الشقيقتين بالإخلاء، وتم اكتشاف الوفاة المروعة لهما.

ليس من الواضح ما هي المحاولات التي قامت بها شركة العقارات، التي كانت تدير عقد الإيجار، للاتصال بإسراء وشقيقتها خلال الأسابيع التي سبقت العثور على الجثتين.

أول تعليق سعودي رسمي على العثور على جثتي شقيقتين مقتولتين في أستراليا

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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