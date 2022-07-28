بيان رسمي من الشرطة الأسترالية عن مقتل سعوديتين في ظروف غير عادية.. ماذا قال؟

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وطن– أعلنت الشرطة الأسترالية، أنها تمكنت من تحديد هوية الشقيقتين السعوديتين، اللتين تم العثور على جثتيهما في شقتهما في سيدني في ظروف “غير عادية”.

وقالت الشرطة، في بيان: “عثرت الشرطة على جثتي إسراء عبد الله السهلي (24 سنة) وآمال عبد الله السهلي (23 سنة) في 7 يونيو، عقب تلقي تقرير بالاشتباه بحصول طارئ ما”.

Police have renewed their appeal for information after the bodies of two women were located inside a Canterbury unit last month. The sisters have been formally identified as 24-year-old Asra Abdullah Alsehli and 23-year-old Amaal Abdullah Alsehli.https://t.co/1xUjSc35cI pic.twitter.com/oVS08LDLjs — NSW Police Force (@nswpolice) July 27, 2022

وأضافت: “على الرغم من التحقيقات المكثفة لم يتمكن المحققون من تحديد سبب الوفاة”، مع الإشارة إلى أن زمن الوفاة سبق العثور على الجثتين بمدة.

بدورها، أكدت شرطة نيو ساوث ويلز، أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من السعودية في عام 2017، وقالت إن ظروف وفاتهما غير عادية، لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابات.

أستراليا: تحديد هوية شقيقتين سعوديتين توفيتا في ظروف "غير عادية" أعلنت الشرطة الأسترالية أمس الأربعاء أنها تمكنت من تحديد هوية الشقيقتين السعوديتين، اللتين تم العثور على جثتيهما في شقتهما في سيدني في ظروف "غير عادية" الشهر الماضي. pic.twitter.com/fdWSSyA10v — نحنُ العَراق الربيعي (@STRMohmmed) July 28, 2022

في السياق، دعت كلوديا ألكروفت، وهي مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز، الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

وقالت أولكروفت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز: “المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون شاهد أو لديه معلومات عن حركة هاتين المرأتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، التي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو”.

وكانت القنصلية السعودية في سيدني، قد قالت في بيان نشر عبر “تويتر”، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كما أعربت عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين.

وعُثر على جثتي اسراء عبدالله السهلي (24 عاما)، وآمال عبد الله السهلي (23 عاما)، في مقر سكنهما بالطابق الأول في “كانتربري”، جنوب غرب سيدني، في 7 يونيو الماضي.

نفس قصة شقيقتين سعوديتين تالا ووروتانا عام ٢٠١٨

لقوهم مقيدتان معاً بشريط لاصق الخصر والكاحل مرمي جثثهن في نهر بنيويورك

حتى اليوم لم تكشف السلطات هناك المجرم او تفاصيل الجريمة https://t.co/k0zjoeKOq4 — Wael (@Aljehani_85) July 27, 2022

وشوهدت جثتا الشقيقتين على سريرين منفصلين في شقتهما في كانتربري في الطابق الأول، بعد أن تخلفتا عن دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع، وتراكم البريد خارج باب الشقة حيث تقطن الشقيقتان.

وخلال التحقيق الأولي، قالت الشرطة إنه مضى وقت على جثتي الفتاتين في الشقة، ولم تظهر عليها علامات إصابة واضحة.

وكانت الشقيقتان إسراء وآمال قدر فرّتا من المملكة العربية السعودية في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و 19 عامًا.

ولم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في المملكة، حسبما ذكرت مصادر سابقًا لصحيفة ديلي ميل أستراليا.

#أستراليا #السعودية | السلطات الأسترالية تحدد هوية شقيقتين سعوديتين كانت قد عثرت على جثتيهما في منزلهما في 7 يونيو الماضي.

وأعلنت الشرطة إن المواطنتين السعوديتين هما إسراء عبد الله السهلي صاحبة الـ24 عاما وأختها أمل البالغة من العمر 23 عاما#أخبار_الآن pic.twitter.com/LgaulzRsfS — Alhadi Alameen الهادي الأمين (@alssunia) July 27, 2022

وحصلت إسراء السهلي على أمر منع العنف، ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في أواخر عام 2018، ولكن تم سحبه لاحقًا في يناير من العام التالي.

في قضية قضائية أخرى، رفع مالك شقة في كانتربري دعوى مدنية ضد اسراء في 13 مايو من هذا العام.

ويمكن للملاك إصدار إخطارات تحذير قانونية للمستأجرين عبر المحكمة المدنية بشأن الإيجار المتأخر قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات لإبعادهم من العقار.

تم اتخاذ هذا الإجراء بعد أربعة أسابيع من توجه ضباط إلى الشقة لإخطار الشقيقتين بالإخلاء، وتم اكتشاف الوفاة المروعة لهما.

ليس من الواضح ما هي المحاولات التي قامت بها شركة العقارات، التي كانت تدير عقد الإيجار، للاتصال بإسراء وشقيقتها خلال الأسابيع التي سبقت العثور على الجثتين.