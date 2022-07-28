بالفيديو.. مصري ينحر صاحب محل خمور ويهشم رأس نجله والسبب صادم

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وطن– تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جريمة صادمة نفذها أحد الشبان بحق صاحب محل خمور ونجله بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الجاني وهو يسير ووجهه ملطخ بالدماء وبيده سلاح أبيض، فيما ظهر المجني عليه الأول صاحب محل الخمور وهو ملقى على الأرض وغارقا في دمائه.

ووثق الفيديو تمكن الأهالي من القبض على الجاني وضربه واستخلاص السلاح منه وتكبيله بالحبال قبل أن يسلموه لقوات الشرطة.

لو انت من منطقة الهرم او العمرانية او المناطق المجاورة أو شارع خاتم المرسلين بالأخص أكيد تعرف شركة أبو الهول للمشروبات الغازية

( ابو رامي بتاع البيره ) مفيش خد ساكن فالمنطقه بضواحيها او طالب فأكاديمية الفنون او معهد السينما معداش عليه او ميعرفوش

الراجل اتقتل قدام المحل بتاعه pic.twitter.com/yxQ0JeRQIg — فوزية رأفت (@bouska00) July 28, 2022



وبحسب موقع “صدى البلد” المحلي، فقد روى عدد من شهود العيان تفاصيل الجريمة حيث أشاروا إلى أن المتهم خرج عقب صلاة الفجر حاملا مطوى متوجها إلى محل “بازار” أبو رامي للخمور بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية وفاجأ الرجل بضربات من سلاحه وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة وعندما حاول ابن المجني عليه إنقاذ والده هاجمه المتهم ايضا وتعدى عليه بالضرب ما أصابه في رأسه.

وقال بعض شهود العيان إن المتهم عقب ارتكابه جريمته ظل يدور في الشارع ويصرخ مرددا: الله أكبر حتى سيطر الأهالي عليه.

وبحسب المصدر نفسه، فقد انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات، أن عاطل هاجم مالك محل مشروبات روحية، فأصابه بجرح ذبحي، كما أصاب ابنه بارتجاج في المخ، وتمكن الأهالي من ضبطه والسلاح الأبيض قبل هروبه، وجرى إبلاغ قسم شرطة العمرانية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.