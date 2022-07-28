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الهدهد

بالفيديو.. مصري ينحر صاحب محل خمور ويهشم رأس نجله والسبب صادم

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مصري ينحر صاحب محل خمور watanserb.com
مصري ينحر صاحب محل خمور
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وطن– تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جريمة صادمة نفذها أحد الشبان بحق صاحب محل خمور ونجله بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الجاني وهو يسير ووجهه ملطخ بالدماء وبيده سلاح أبيض، فيما ظهر المجني عليه الأول صاحب محل الخمور وهو ملقى على الأرض وغارقا في دمائه.
ووثق الفيديو تمكن الأهالي من القبض على الجاني وضربه واستخلاص السلاح منه وتكبيله بالحبال قبل أن يسلموه لقوات الشرطة.


وبحسب موقع “صدى البلد” المحلي، فقد روى عدد من شهود العيان تفاصيل الجريمة حيث أشاروا إلى أن المتهم خرج عقب صلاة الفجر حاملا مطوى متوجها إلى محل “بازار” أبو رامي للخمور بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية وفاجأ الرجل بضربات من سلاحه وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة وعندما حاول ابن المجني عليه إنقاذ والده هاجمه المتهم ايضا وتعدى عليه بالضرب ما أصابه في رأسه.

وقال بعض شهود العيان إن المتهم عقب ارتكابه جريمته ظل يدور في الشارع ويصرخ مرددا: الله أكبر حتى سيطر الأهالي عليه.

وبحسب المصدر نفسه، فقد انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات، أن عاطل هاجم مالك محل مشروبات روحية، فأصابه بجرح ذبحي، كما أصاب ابنه بارتجاج في المخ، وتمكن الأهالي من ضبطه والسلاح الأبيض قبل هروبه، وجرى إبلاغ قسم شرطة العمرانية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

سيدة مصرية تتسلل إلى المشرحة وتنهش جثة شقيقتها المتوفاة.. والسبب لا يُصدق

المصدرصدى البلد ، توتير ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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