الرئيسيةرياضةالموت يفجع نجم الأهلي السابق طاهر أبو زيد
رياضة

الموت يفجع نجم الأهلي السابق طاهر أبو زيد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
طاهر أبو زيد لاعب الأهلي السابق ووزير الرياضة المصري الأسبق watanserb.com
طاهر أبو زيد لاعب الأهلي السابق ووزير الرياضة المصري الأسبق
- Advertisement -

وطن – أعلن وزير الرياضة المصري الأسبق ونجم الأهلي طاهر أبو زيد 60 عاماً، الأربعاء، عن وفاة زوجته بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر نادي الأهلي المصري برقية تعزية إلى الكابتن طاهر أبو زيد بوفاة زوجته عبر موقعه الرسمي، جاء فيها: ” الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن طاهر أبو زيد. عضو مجلس الإدارة السابق ووزير الرياضة الأسبق بوفاة المغفور لها حرمته”.

كما ونعت الأندية المصرية وشخصيات رياضية الكابتن أبو زيد بوفاة زوجته.

وفاة زوجة طاهر أبو زيد

وأضاف النادي، ” داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته. ويلهم أهله أسرته الصبر والسلوان”.

اقرأ أيضاً: 

كما وبحسب التقارير الصحفية المصرية، سيتم تشييع جنازة المغفور لها. زوجة نجم الأهلي السابق، طاهر أبو زيد، الخميس، في مسجد الرفاعي، ليواري جثمانها الثرى في مقابر العريش. حيث سيقام بيت العزاء في ديوان العوايد في ذات المحافظة.

من هو طاهر أبو زيد؟!

ويعد طاهر أبو زيد الشهير بلقب ( مارادونا النيل) من أشهر لاعبي كرة القدم في مصر في زمنه. قبل اعتزال عالم كرة القدم، من مواليد أسيوط، الأول من شهر إبريل/ نيسان عام 1962.

كما وبدأ الكابتن أبو زيد، مسيرته الكروية مع نادي الأهلي المصري (المارد الأحمر)، لتكون بداية مشاركته مع الفريق الأول للمارد الأحمر في عام 1980. حيث كنت أول مباراة شارك فيها في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمام السويس. التي فاز فيها فريقه بهدف نظيف.

اقرأ أيضاً: 

وحصد الكابتن طاهر أبو زيد خلال مشواره مع الأهلي، التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، كما وفاز ببطولة الأفريقية للأندية مرتين. وبطولة أفريقيا للأندية (أبطال الكأس) 3 مرات. وكأس الاتحاد المصري مرة واحدة.

كما وخاض مع الأهلي المصري طوال مسيرته في 393 مباراة. في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 189 هدفاً.

وشارك كذلك مع منتخب مصر (الفراعنة)، في أربع بطولات دولية، وهي كأس العالم للناشئين عام 1981. وكأس الأمم الأفريقية عام 1984. كما ودورة بلوس أنجلوس عام 1984. وكأس العالم للكرة الخماسية.

تولي وزارة الشباب والرياضة

كما وقرر الكابتن أبو زيد اعتزال كرة القدم في عام 1992. بعد مشوار طويل مع المارد الأحمر، لينضم بعدها إلى العمل مع النادي في المجال الإداري.

وعين المصري أبو زيد بعدها وزيرا للشباب الرياضة. خلال الفترة ما بين 16/ يوليو/ 2013، وحتى 1/ مارس/ 2014. في فترة مجلس الوزراء حازم الببلاوي وهو عضو في حزب الوفد الجديد.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تصريحات سيد عبد الحفيظ تُشعل أزمة بين الأهلي والزمالك (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي

رياضة

لعنة الإصابات تلاحق الأهلي وسط خيبة جماهيره

رياضة

الأهلي المصري يستقر على خليفة علي معلول

رياضة

الزمالك يتوج بكأس مصر على حساب غريمه الأهلي للمرة ال 28 (فيديو)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والتشكيلة في نهائي كأس مصر

رياضة

قبيل قمة الكلاسيكو .. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

رياضة

خبر سار لعشاق وجماهير الأهلي قبيل مواجهة غريمه الزمالك

رياضة

رغم الصدارة .. الزمالك يدعو إلى إلغاء الدوري المصري

رياضة

موعد وتشكيلة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

رياضة

الأهلي يكتسح فيوتشر بالرباعية ويشعل الصراع على صدارة جدول الدوري المصري

رياضة

عرض أوروبي لشراء زياد طارق .. فهل سيوافق الأهلي على بيعه؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بيان رسمي من الشرطة الأسترالية عن مقتل سعوديتين في ظروف غير عادية.. ماذا قال؟

فيلم الخيمة 56.. قبيلة الفنان السوري علاء الزعبي تتبرأ منه بسبب الفيلم الإباحي المسيء للاجئات

أسوأ أزمة منذ 40 عاما.. موجة جفاف حادة تحاصر المغرب

تشابه بين انستغرام وتيك توك يثير مشكلة كبيرة!

شملت أقلام ودفاتر وحقائب.. حماية المستهلك بسلطنة عمان تضبط محلات تبيع أدوات تروج للشذوذ

بالفيديو.. مصري ينحر صاحب محل خمور ويهشم رأس نجله والسبب صادم

الكشف عن طلب قدمه ملك الأردن لرئيس الوزراء الإسرائيلي وقوبل بالرفض

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يزعم: سلطنة عمان مرشحة رئيسية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

سيول غير مسبوقة تُغرق الإمارات.. وتحركات عاجلة من السلطات (فيديوهات)

الغارديان: اليونان تفرش السجادة الحمراء لـ”ابن سلمان” بعد سقوط مقتل خاشقجي من جدول الأعمال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا