الموت يفجع نجم الأهلي السابق طاهر أبو زيد

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وطن – أعلن وزير الرياضة المصري الأسبق ونجم الأهلي طاهر أبو زيد 60 عاماً، الأربعاء، عن وفاة زوجته بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر نادي الأهلي المصري برقية تعزية إلى الكابتن طاهر أبو زيد بوفاة زوجته عبر موقعه الرسمي، جاء فيها: ” الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن طاهر أبو زيد. عضو مجلس الإدارة السابق ووزير الرياضة الأسبق بوفاة المغفور لها حرمته”.

كما ونعت الأندية المصرية وشخصيات رياضية الكابتن أبو زيد بوفاة زوجته.

وفاة زوجة طاهر أبو زيد

وأضاف النادي، ” داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته. ويلهم أهله أسرته الصبر والسلوان”.

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كما وبحسب التقارير الصحفية المصرية، سيتم تشييع جنازة المغفور لها. زوجة نجم الأهلي السابق، طاهر أبو زيد، الخميس، في مسجد الرفاعي، ليواري جثمانها الثرى في مقابر العريش. حيث سيقام بيت العزاء في ديوان العوايد في ذات المحافظة.

⚫️| الأهلي يتقدم بخالص التعازي للكابتن طاهر أبو زيد في وفاة السيدة حرمه pic.twitter.com/b3Gc0Rcl6H — الاهلي لحظة بلحظة (@AlAhly74i) July 27, 2022

من هو طاهر أبو زيد؟!

ويعد طاهر أبو زيد الشهير بلقب ( مارادونا النيل) من أشهر لاعبي كرة القدم في مصر في زمنه. قبل اعتزال عالم كرة القدم، من مواليد أسيوط، الأول من شهر إبريل/ نيسان عام 1962.

كما وبدأ الكابتن أبو زيد، مسيرته الكروية مع نادي الأهلي المصري (المارد الأحمر)، لتكون بداية مشاركته مع الفريق الأول للمارد الأحمر في عام 1980. حيث كنت أول مباراة شارك فيها في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمام السويس. التي فاز فيها فريقه بهدف نظيف.

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وحصد الكابتن طاهر أبو زيد خلال مشواره مع الأهلي، التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، كما وفاز ببطولة الأفريقية للأندية مرتين. وبطولة أفريقيا للأندية (أبطال الكأس) 3 مرات. وكأس الاتحاد المصري مرة واحدة.

خالص التعازي والمواساة للكابتن طاهر أبو زيد في وفاة السيدة حرمه.. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/RFxTXH0K6x — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) July 27, 2022

كما وخاض مع الأهلي المصري طوال مسيرته في 393 مباراة. في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 189 هدفاً.

وشارك كذلك مع منتخب مصر (الفراعنة)، في أربع بطولات دولية، وهي كأس العالم للناشئين عام 1981. وكأس الأمم الأفريقية عام 1984. كما ودورة بلوس أنجلوس عام 1984. وكأس العالم للكرة الخماسية.

تولي وزارة الشباب والرياضة

كما وقرر الكابتن أبو زيد اعتزال كرة القدم في عام 1992. بعد مشوار طويل مع المارد الأحمر، لينضم بعدها إلى العمل مع النادي في المجال الإداري.

وعين المصري أبو زيد بعدها وزيرا للشباب الرياضة. خلال الفترة ما بين 16/ يوليو/ 2013، وحتى 1/ مارس/ 2014. في فترة مجلس الوزراء حازم الببلاوي وهو عضو في حزب الوفد الجديد.

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