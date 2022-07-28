التوأم السيامي اليمني بالسعودية.. لحظة إغماء والدة “مودة ورحمة” (فيديو)

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وطن – نجح أطباء سعوديون بفصل التوأمين السياميين اليمنيين “مودة” و”رحمة” في “مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال“، في السعودية، بعد عملية جراحية معقدة استمرت 15 ساعة، شارك فيها 24 مختصاً من أطباء الأعصاب والتجميل والتخدير.

فصل التوأم السيامي دون أي مضاعفات

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد أجرى العملية فريق طبي وجراحي من مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، بقيادة رئيس الفريق الدكتور “عبدالله بن عبد العزيز الربيعة”، الذي أكد أنه “تم فصل التوأم بنجاح ودون أي مضاعفات”.

وصرح د. الربيعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، أن العملية تمت من دون أي مضاعفات، وكان هناك كما قال اشتراك في الكبد، وتوقع خلال أقل من ساعتين أن تكتمل العملية.

وأردف أن المؤشرات الحيوية للأطفال مستقرة ولله الحمد، ويأمل ـ كما قال ـ أن تخرج “مودة” و”رحمة” في سريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما. وتقدم “الربيعة” بالشكر لكل المشاركين في العملية من أطباء وممرضين وفنيين.

#فيديو | تصريح معالي د. عبدالله الربيعة لسناب #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون : تم فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" بنجاح ودون أي مضاعفات ولله الحمد. https://t.co/0rwcYDkcfF

pic.twitter.com/cN2sDAwj4Z — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 28, 2022

يذكر أن التوأم ولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، كما هناك اشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

طائرة إخلاء طبي

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه في ١٩ أبريل ٢٠٢١ بنقل التوأم السيامي اليمني (مودة ورحمة) من اليمن، إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض لإجراء عملية الفصل بعد استيفاء المعاينة والفحوصات.

وفي 12 يناير 2021 وصلا إلى قاعدة الملك سلمان الجوية عبر طائرة إخلاء طبي لدراسة إمكانية إجراء عملية جراحية لفصلهما.

عمليات سابقة

وفي يوليو 2021، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني طفيلي، وأعلنوا وقتها أنها العملية رقم 50 التي يجرونها لفصل توائم ملتصقة.

وأجرى أطباء “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” في ١٦ مايو الماضي عملية فصل الطفلين “يوسف” و”ياسين”. اللذين كانا “ملتصقين في عدة أعضاء”، على 4 مراحل، ووصفوها بأنها من أكثر العمليات التي أجروها تعقيداً على الإطلاق.

البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

وتعتبر التوائم السيامية ظاهرة نادرة، يقدر حدوثها 1 لكل 49 ألف ولادة، والنسبة الأعلى حدوثاً في جنوب شرق آسيا وإفريقيا والبرازيل، ومعدل بقاء التوائم على قيد الحياة 25%.