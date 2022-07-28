الرئيسيةحياتناإنظر إلى الصورة...ما تراه أولاً يكشف أعمق مخاوفك!
حياتنا

إنظر إلى الصورة…ما تراه أولاً يكشف أعمق مخاوفك!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ما تراه أولاً في هذه الصورة يكشف أعمق مخاوفك watanserb.com
ما هو الشي الذي تراه أولاً في هذه الصورة؟
- Advertisement -

وطنتساعد الأوهام البصرية في معرفة الرغبات والمخاوف الداخلية للناس.

يتطلب اختبار الوهم البصري الذي اختاره موقع jagranjosh التركيز لأنه سيكشف لك أعمق مخاوفك في الحياة.

المخاوف شيء لا يريد أحد التحدث عنها ولكن صورة الوهم البصري هذه يمكن أن تكشفها.

فألق نظرة على الصورة أدناه وأخبرنا بما لاحظته أولاً.

إذا رأيت السكين أولاََ

إذا رأيت السكين لأول مرة، فهذا يعني أن أكبر مخاوفك هو الموت أو الخوف من الأمراض المزمنة.

هذا ليس خوفك الصريح ولكنه خوف مخفي بعمق، كما يعني ذلك أيضا أنك تخاف من الشيخوخة والموت.

إذا رأيت اليرقة أولاََ

إذا رأيت اليرقة أولاً، فأنت تخشى الأرواح الحاقدة والأرواح الشريرة، المعروفة باسم الأشباح.

يمكن القول أيضًا أنك تخشى الغيب وتشعر أن الأشباح ستلاحقك.

إذا رأيت الفراشة أولاََ

في حال لاحظت الفراشة أول شي، فهذا يعني أنه لديك خوف داخلي أكثر من الآخرين.

أنت خائف من أن يخونك أقربائك وأحبائك وبالكاد تثق في الناس بسبب ذلك. ولهذا تواجه مشكلة في علاقاتك إلى حد ما.

قد يكون سبب هذا السلوك هو أنك واجهت الكثير من الخيانات في حياتك حيث يعني أنك واجهت بعض الرفض الجاد في حياتك والذي دفعك إلى هذا الخوف اللاواعي.

إذا رأيت تفاحة أولاََ

إذا رأيت التفاحة أول شي، فهذا يعني أن الموت يخيفك أكثر من أي شيء آخر وقد يكون السبب هو أنك فقدت مؤخرًا أحد أفراد أسرتك وتعتقد أنك قد تكون التالي.

المصدرموقع jagranjoshـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا