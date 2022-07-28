الرئيسيةحياتناأي هاتف يستخدمه بيل غايتس؟
حياتنا

أي هاتف يستخدمه بيل غايتس؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
بيل غيتس watanserb.com
بيل غيتس
- Advertisement -

وطن-كشف بيل غايتس، مؤخرًا عن الهاتف الذي يستخدمه في أنشطته اليومية، وبينما كنا نتوقع أنه يستخدم هاتفا مصنّعا من شركته، فإنه يفضل شيئًا آخر تماما.

لا شك في أننا نعلم جيدا أن بيل غايتس، لا يستخدم الأيفون -وهي يست مسألة منافسة أو ازدراء لشركة آبل- لكنه  في مقابلة عام 2021، ذكر أنه معتاد أكثر على استخدام Android، لذلك قد لا يبدو نظام تشغيل iOS مريحًا له.

لذلك سيبقى مساندا لهذه الأجهزة التي يمكنها دعم نظام التشغيل هذا، بحسب ما نشرته مجلة “جي كيو” المكسيكية.

من ناحية أخرى، قد نتوقع أن يختار مؤسس Microsoft جهازًا من هذه الشركة لأنشطته اليومية، لكن هذا ليس هو الحال.

بيل غيتس يتنبأ وقليلاً ما يُخطئ

الهاتف الذكي بيل غايتس

وفقا لما ترجمته “وطن“، سأل أحد المستخدمين بيل غايتس عن الهاتف الذي يستخدمه خلال إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة المعتادة على موقع Reddit، وكانت إجابته مفاجئة تمامًا، لأنه تبين أنه لا يستخد جهازًا من Microsoft فحسب، بل إنه يفضل استعمال جهازا بتصميم شائع أكثر.

وكان اختياره لهذا العام 2022: الهاتف الذكي من نوع Samsung Galaxy Z Fold 3.

يفضل بيل الجودة العالية المثبتة من Samsung على Surface Duo 2 من Microsoft، ويعتبر الهاتف القابل للطي خيارًا مثيرًا للفضول لأنه حديث وقديم بعض الشيء في نفس الوقت. كما لا ننسى أن غايتس عاش معظم حياته مع الهواتف القابلة للطي، لذا ربما أراد العودة إلى الماضي.

Samsung Galaxy Z Fold 3.
Samsung Galaxy Z Fold 3.

ما قد يروق لك هو أن شاشة Samsung كبيرة جدًا ومريحة، وهي بالتأكيد مفيدة لرجل مثله؛ حيث يقول: “باستخدام هذه الشاشة يمكنني العمل مع كمبيوتر محمول كبير والهاتف ولا شيء غير ذلك.”

تم تصميم هذا الهاتف لتعدد المهام ويتضمن قلم S، الذي يسهل استخدام المحمول، ويسمح لك بتدوين الملاحظات ومنحك استخدامًا أكثر دقة. كما أن شاشة Dynamic AMOLED، وهي جيل جديد من شاشات AMOLED، توفر رسومات تركز على تحسين الصور لتقليل التعب البصري.

لماذا لا ينفق أصحاب الملايين أموالهم على الملابس باهظة الثمن (وماذا يفعلون بدلاً من ذلك)

كما يتميز هذا الهاتف الذكي أيضا، بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، وإمكانية استخدام شريحتين وبطارية تدوم طويلاً ووحدة معالجة مركزية ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.84 جيجاهرتز.

إنه جذابة بصريًا ومريح تمامًا نظرًا لتصميمه، فضلا عن ذلك يمكن الاحتفاظ به في وضع رأسي على مكتبنا ويمكننا حمله بطرق مختلفة.

بيل غايتس يحبذ استعمال نظام تشغيل أندرويد
بيل غايتس يحبذ استعمال نظام تشغيل أندرويد

هذا ويحتوي الهاتف على شاشة كبيرة لتتمكن من اللعب أو مشاهدة المسلسلات (على الرغم من لا نعرف ما إذا كان غايتس يفعل ذلك).

Samsung Galaxy Z Fold 3 ليس رخيصًا جدًا. يتجاوز سعره 32 ألف بيزو مكسيكي، ومع ذلك، فهو بالتأكيد أحد الهواتف الذكية المطلوبة على المدى الطويل، ويمكن أن نرى غايتس يستعمله لفترة أطول على الأقل.

المصدرجي كيو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

آبل تحذر مستخدميها من خطأ قاتل يتلف بطارية آيفون

حياتنا

إليكم الرموز التعبيرية الجديدة (emojis) المتوقعة لعام 2023

حياتنا

5 وظائف سرية ومفيدة في هاتفك.. كثير من الناس لا يعرفونها

حياتنا

طريقة جديدة لزيادة عمر بطارية الآيفون .. آبل تكشفها

حياتنا

طرق فعالة لتسريع هواتف آيفون البطيئة.. تعرف عليها

حياتنا

8 أشياء لا تخزنها أبداً على الهاتف الذكي

أرشيف - المجلة

4 مخاطر عقلية وجسديّة ستمنعك من استخدام هاتفك قبل النوم

أرشيف - المجلة

صور| الكشف عن آيفون 7 مُطعّم بالذهب والألماس في دبي .. وهذا سعره الخيالي

أرشيف - المجلة

تعرّفوا على آخر تسريبات هاتف آبل المنتظر “آيفون7”

حياتنا

اليك الطريقة لتجنب هاتفك الذكي من الإختراق.. حتى من الدول

أرشيف - المجلة

ابرزها الإصابة بالسرطان .. ما لا تعرفونه عن مخاطر النّوم والهاتف أسفل الوسادة !

حياتنا

ماذا تعرف عن مرض “واتس آب” ؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا