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أمطار قطر.. تحذير للقطريين بشأن يومي الجمعة والسبت تحديدا بعد ما كشفته الأقمار الصناعية

باسل النجار
كتب باسل النجار
أمطار قطر watanserb.com
الأرصاد القطرية تطلق تحذيرا بشأن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية مع أمواج عالية
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وطن – أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في قطر، التابعة للهئية العامة للطيران المدني، تحذيراتها للمواطنين بشأن طقس يومي، الجمعة والسبت، تحديدا جراء المنخفض الجوي الغير الاعتيادي بهذا التوقيت من العام والذي يضرب منطقة الخليج حاليا.

الحالة الجوية في قطر

وأصدرت الأرصاد القطرية تحذيرا بشأن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية مع أمواج عالية.

ودعت المواطنين، لتوخي الحيطة والحذر، تحديدا يومي، الجمعة والسبت، كما شددت على ضرورة تجنب الأنشطة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج بشكل خطير.

طقس يوم الجمعة في قطر

وبشأن طقس غدا، الجمعة، قالت الأرصاد القطرية إنه يتوقع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية ورؤية متدنية بالإضافة لرياح قوية وأمواج عالية داخل البحر.

وسيتكون غبار عالق في البداية ويكون الطقس غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على الساحل وداخل البحر.

ودرجة الحرارة المتوقعة ليوم غدا هي: 37 الكبرى، والصغرى 28 درجة.

وبشأن الرياح فقد توقعت أرصاد قطر أن تكون شمالية شرقية ـ جنوبية شرقية 8_ 18 قدم، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية على الساحل.

ومن 10_20 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.

وبالنسبة لحالة البحر يوم، الجمعة، فسيكون ارتفاع الأمواج 2_4 قدم ويرتفع إلى 5 قدم أحيانا على الساحل. ومن 3_6 قدم ويرتفع إلى 10 قدم مع الأمطار العدية داخل البحر.

وعن مدى الرؤية الأفقية ذكر بيان الأرصاد أن سيكون من 4_8 كم.

طقس السبت في قطر

أما يوم السبت وبحسب ما كشفت صور الأقمار الصناعية، فقد حذرت أرصاد قطر من أمطار رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية.

وبشأن الطقس في هذا اليوم فسيصاحبه غبار عالق في البداية، وسيكون غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على الساحل، بحسب بيان الأرصاد.

وستكون الرياح شمالية شرقية _ جنوبية شرقية بسرعة 8_18 قدم مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية على الساحل.

ومن 6_16 عقدة مع هبات تصل إلى 21 عقدة أحيانا.

وبشأن حالة البحر ذكرت أرصاد قطر أن ارتفاع الموج سيكون من 1-3 قدم، ويرتفع إلى 4 قدم أحيانا على الساحل.

ويكون ارتفاعه من 2_4 قدم ويرتفع إلى 6 قدم أحيانا داخل البحر.

وبخصوص مدى الرؤية الأفقية في هذا اليوم فستكون من 4 إلى 8كم.

وفي سياق آخر أشارت الأرصاد القطرية، إلى أن أعلى كمية للأمطار سجلت في “مسيمير” 74.9 ملم.

وأرفقت بيانا بكميات الأمطار المسجلة من فجر اليوم وحتى اللحظة.

منخفض جوي نادر في الخليج

وتواجه دول الخليج وإيران حاليا أمطار غزيرة وسيولا جراء منخفض جوي يضرب المنطقة بشكل مفاجئ، ونتج عنه سقوط ضحايا وأضرارا بالغة بالطرق والمباني.

ويشار إلى أنه نادرا ما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، تساقط الأمطار خلال شهور الصيف شديدة الحرارة.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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