أمطار قطر.. تحذير للقطريين بشأن يومي الجمعة والسبت تحديدا بعد ما كشفته الأقمار الصناعية

وطن – أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في قطر، التابعة للهئية العامة للطيران المدني، تحذيراتها للمواطنين بشأن طقس يومي، الجمعة والسبت، تحديدا جراء المنخفض الجوي الغير الاعتيادي بهذا التوقيت من العام والذي يضرب منطقة الخليج حاليا.

الحالة الجوية في قطر

وأصدرت الأرصاد القطرية تحذيرا بشأن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية مع أمواج عالية.

ودعت المواطنين، لتوخي الحيطة والحذر، تحديدا يومي، الجمعة والسبت، كما شددت على ضرورة تجنب الأنشطة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج بشكل خطير.

طقس يوم الجمعة في قطر

وبشأن طقس غدا، الجمعة، قالت الأرصاد القطرية إنه يتوقع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية ورؤية متدنية بالإضافة لرياح قوية وأمواج عالية داخل البحر.

حالة الطقس المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع ،نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات. ⁧#قطر⁩

Weather forecast during the weekend wish you a great time. #Qatar pic.twitter.com/jyVgl0REdE — أرصاد قطر (@qatarweather) July 28, 2022

وسيتكون غبار عالق في البداية ويكون الطقس غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على الساحل وداخل البحر.

ودرجة الحرارة المتوقعة ليوم غدا هي: 37 الكبرى، والصغرى 28 درجة.

وبشأن الرياح فقد توقعت أرصاد قطر أن تكون شمالية شرقية ـ جنوبية شرقية 8_ 18 قدم، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية على الساحل.

آخر صور الرادار تبين استمرار هطول الأمطار الرعدية أحياناً على المناطق الشمالية من البلاد.#قطر Latest radar images show the continuation of the thundery rain over the northern areas of the country.#Qatar pic.twitter.com/UwBDCva3od — أرصاد قطر (@qatarweather) July 28, 2022

ومن 10_20 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.

وبالنسبة لحالة البحر يوم، الجمعة، فسيكون ارتفاع الأمواج 2_4 قدم ويرتفع إلى 5 قدم أحيانا على الساحل. ومن 3_6 قدم ويرتفع إلى 10 قدم مع الأمطار العدية داخل البحر.

وعن مدى الرؤية الأفقية ذكر بيان الأرصاد أن سيكون من 4_8 كم.

طقس السبت في قطر

أما يوم السبت وبحسب ما كشفت صور الأقمار الصناعية، فقد حذرت أرصاد قطر من أمطار رعدية على بعض المناطق تصاحبها رياح قوية ورؤية أفقية متدنية.

من المتوقع استمرار فرص الأمطار اليومين القادمين — أرصاد قطر (@qatarweather) July 28, 2022

وبشأن الطقس في هذا اليوم فسيصاحبه غبار عالق في البداية، وسيكون غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على الساحل، بحسب بيان الأرصاد.

وستكون الرياح شمالية شرقية _ جنوبية شرقية بسرعة 8_18 قدم مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية على الساحل.

ومن 6_16 عقدة مع هبات تصل إلى 21 عقدة أحيانا.

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة ٢٠٢٢/٧/٢٩#قطر ⁠⁠

Weather forecast For Friday

29/7/2022#Qatar pic.twitter.com/EK5At9ACJW — أرصاد قطر (@qatarweather) July 28, 2022

وبشأن حالة البحر ذكرت أرصاد قطر أن ارتفاع الموج سيكون من 1-3 قدم، ويرتفع إلى 4 قدم أحيانا على الساحل.

ويكون ارتفاعه من 2_4 قدم ويرتفع إلى 6 قدم أحيانا داخل البحر.

وبخصوص مدى الرؤية الأفقية في هذا اليوم فستكون من 4 إلى 8كم.

وفي سياق آخر أشارت الأرصاد القطرية، إلى أن أعلى كمية للأمطار سجلت في “مسيمير” 74.9 ملم.

وأرفقت بيانا بكميات الأمطار المسجلة من فجر اليوم وحتى اللحظة.

أعلى كمية للأمطار سجلت في مسيمير 74.9 ملم، والمرفق كميات الأمطار المسجلة من فجر اليوم وحتى اللحظة.

مطرنا بفضل الله ورحمته #قطر The highest amount of rain was recorded in Mesaimeer, 74.9 mm. Attached is the amount of rain recorded from this morning until now.#Qatar pic.twitter.com/HEvsll3SWM — أرصاد قطر (@qatarweather) July 28, 2022

منخفض جوي نادر في الخليج

وتواجه دول الخليج وإيران حاليا أمطار غزيرة وسيولا جراء منخفض جوي يضرب المنطقة بشكل مفاجئ، ونتج عنه سقوط ضحايا وأضرارا بالغة بالطرق والمباني.

ويشار إلى أنه نادرا ما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، تساقط الأمطار خلال شهور الصيف شديدة الحرارة.