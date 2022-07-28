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أمطار قطر.. السيول تُغرق شارع الكورنيش بالدوحة والبرق يضرب منزل بالوكرة (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أمطار قطر watanserb.com
البرق يضرب مناطق مختلفة في قطر جراء منخفض جوي قوي
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وطن – وثقت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، بعضا من تأثيرات الحالة الجوية التي تضرب منطقة الخليج على قطر.

سيول تغرق قطر

وتواجه دول الخليج وإيران حاليا أمطار غزيرة وسيولا جراء منخفض جوي يضرب المنطقة بشكل مفاجئ، ونتج عنه سقوط ضحايا وأضرارا بالغة بالطرق والمباني.

ووثق أحد الفيديوهات المتداولة في قطر، غرق شارع الكورنيش في الدوحة.

المقطع أظهر كمية أمطار غزيرة على طريق شارع الكورنيش، وسط طقس سيئ، وكان حجم المياه الغزيرة واضحا حيث غرقت أجزاء سفلية من السيارات في المياه.

كما وثق مقطع آخر لحظة ضرب صاعقة برق لأحد المنازل في مدينة الوكرة صباح، الخميس.

ووثق فيديو متداول بين القطريين، لحظة إصابة البرق كذلك لرافعة عملاقة على الطريق.

ويشار إلى أنه نادرا ما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، تساقط الأمطار خلال شهور الصيف شديدة الحرارة.

منخفض جوي يضرب الخليج وحالة الطقس في قطر

ويتواصل لليوم الثاني على التوالي في قطر تساقط الأمطار الغزيرة، في الوقت الذي تجتاح العالم موجات حرارة قياسية.

وسجّلت منطقة مسيمير أعلى نسبة تساقط، وصلت إلى 43.7 ملم، تليها مدينة الوكرة بنسبة 35.3 ملم.

فيما سجلت الدوحة 18.1 ملم، ومطار حمد الدولي 11.6، وفقاً للأرقام التي كشفت عنها إدارة الأرصاد الجوية في قطر.

وبحسب هيئة الأرصاد القطرية، فإن آخر صور الرادار تظهر استمرار رصد أمطار رعدية على المناطق الشرقية والوسطى بقطر، تشمل مدينة الدوحة، تصاحبها رياح قوية.

وتوقع بيان الأرصاد أن يصاحب الطقسَ على الساحل، غبار عالق إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.

وفي البحر، يصاحبه غبار عالق ويكون غائماً مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.

وكانت الأرصاد الجوية قد حذّرت من تساقط أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ودعت هيئة الأرصاد في قطر المواطنين، لتوخي الحيطة والحذر، قائلة إنّ الرؤية الأفقية متدنية لأقل من 2 كيلومتر، وتنعدم في بعض المناطق أحياناً.

كما طالبت المواطنين بتجنب الأنشطة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج إلى 12 قدماً.

وتصدر وسم بعنوان “أمطار قطر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وتداول الناشطون عبره مقاطع لتساقط الأمطار في قطر، في وقت غير معتاد من السنة.

المصدروطن - رصد تويتر + انستغرام
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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