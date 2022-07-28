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أفضل 5 وجهات لقضاء شهر العسل في عام 2022

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أفضل 5 اماكن لقضاء شهر العسل في عام 2022 watanserb.com
المالديف
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وطن– كانت السنوات الماضية مضطربة فيما يتعلق بالسفر، حيث تسبب الوباء في الكثير من الشكوك وأدى إلى إلغاء الحجوزات اللازمة لقضاء شهر العسل و العديد من حفلات الزفاف.

لحسن الحظ، تم رفع جميع قيود السفر المفروضة ويمكن للأزواج الجدد الاستمتاع أخيرًا برحلة شهر العسل التي طال انتظارها.

وفي هذا السياق، استعرض موقع “traveltomorrowقائمة بها أفضل وجهات شهر العسل لعام 2022.

المكسيك

تعد المكسيك الوجهة المثالية لقضاء شهر العسل، حيث يمكنك الاستمتاع بالشواطئ الجذابة والسباحة في المياه النظيفة.

وإذا كنت تبحث عن شيء أكثر من مجرد إجازة على الشاطئ، فإن ثقافة المكسيك النابضة بالحياة، والمتنوعة مليئة بالخبرات التي يمكنك الاستمتاع بها مع شريكك.

وإذا كنت ترغب في استكشاف أماكن جديدة، فستعجبك بلا شك أطلال حضارة المايا.

جزر المالديف

جزر المالديف هي وجهة ساحرة لقضاء شهر العسل. حيث تشتهر هذه الجزر بمناظرها الرائعة ومنتجعاتها الفخمة.

تقع في المحيط الهندي، وتضم أكثر من 1000 جزيرة، بعضها لا يمكن الوصول إليه إلا بالطائرة الخاصة.

أفخم 3 فنادق لقضاء شهر العسل في جزر المالديف - Sousse24

إنها المكان المثالي للتخلص من التوتر، وممارسة الغوص، والاستمتاع بالأماكن الفاخرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

فلورنسا

إيطاليا، وبالتحديد مدينة فلورنسا، تعد وجهة شهر عسل مثالية للعرسان الجدد.

توجد بهذه المدينة مباني خلابة، وشوارع حجرية جميلة وحانات ومقاهي.

كما تقدم عروض فنية جميلة معروضة في جميع أنحاء الشوارع تضفي على المدينة أجواء رومانسية.

فلورنسا

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المطبخ الإيطالي بسمعة طيبة، بفضل النكهات البسيطة التي يقدمها.

كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية

تقدم ولاية كارولينا الشمالية تجارب متنوعة للأزواج الجدد، حيث تعتبر جذابة بتراثها التاريخي.

ومن أفضل الأماكن الشهيرة لزيارتها، نجد The Biltmore Estate وهو متحف تاريخي وأكبر منزل في أمريكا.

The Biltmore Estate

جزيرة زنجبار

إذ كنت تبحث عن تجربة فريدة في شعر العسل، فعليك بزنجبار. ومن أبرز مناطق جذب السياحة فى زنجبار منطقة “Stone Town“.

زنجبار
المصدرtraveltomorrow، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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