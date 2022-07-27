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واقيات ذكرية مستعملة ومجلات إباحية .. نائبة لبنانية تكشف فضيحة بعد استلام مكتبها (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
النائبة اللبنانية سينتيا زرازير watanserb.com
النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تعاني من تحرش لفظي وغيرها من الفضائح منذ تسلمها المكتب في البرلمان
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وطن – فجرت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، مفاجآت مدوية، بعدما تحدثت عن تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها واقيات ذكرية مستخدمة ومجلات “بلاي بوي” في المكتب الذي تم تسليمها إياه.

النائبة تحدثت لـ”الحرة” عما أسمته عدم احترامها منذ عضويتها بمجلس النواب، قائلة إنها لم تتلقَ أي احترام يدل على أن من تتواجد معهم لـ4 سنوات “هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيا.

وأضافت: “لا يتم الاعتراف في أكثر الأحيان بأن هناك نائبة تدعى سينتيا زرازير، مما يدفعني إلى عرض أوراقي الثبوتية عند مدخل المجلس، وأحياناً ينتظر الحرس قدوم الضابط كي يسمحوا لي بالدخول، وحتى الآن يرفض تخصيص موقف سيارات لي، على الرغم من طلبي لذلك عدة مرات”.

وتحدثت النائبة عن المجلات الإباحية والواقيات الذكرية، التي عثرت عليها في مكتب المجلس، قائلة: “يتم اتهامي بأني أوجه اللوم إلى النائب الذي كان يشغل المكتب سابقاً، وهو أمر غير صحيح كوني لم أستلمه منه بل من مجلس النواب”.

وأضافت: “عندما دخلت المكتب فوجئت بمدى القذارة والعفن.. الواقيات الذكرية مستعملة ومرمية أرضاً، لا أعلم من وضعها وما هو السبب، لكن المؤكد أنه لا يعقل أن يسلم المجلس النيابي نائبة جديدة هكذا مكتب”.

وشرحت النائبة كيفية التحرش بها من قبل النواب: “كلما مررت من أمامهم أسمع (تلطيشاً) من قبل زعران الحي الذين لم يتخلصوا من هذه العقلية، كما تحصل الكثير من الممارسات السيئة، والتنمر على اسم عائلتي بمنادتي صراصير وزرزور، وهو ما يثبت أنه ليس لديهم أي أمر مبدئي يتنمرون عليّ به، وأنا أفهم موقعهم الضعيف”.

تعنيف معنوي واعتداء لفظي 

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لبنانيات في الأوساط السياسية إلى هذا النوع من التعنيف المعنوي والاعتداء اللفظي الذي يصل إلى حد التحرش، إضافة إلى التنمر وغيرها.

وشهدت جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الثلاثاء، سجالا بين النائبة حليمة قعقور ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فما كان من الأخير إلا أن توجه لها بالقول: “اقعدي وانطري للآخر واسكتي”، فأجابته “هذه طريقة بطريركية بالردّ”.

هذا الأمر الذي استفز عدداً من النواب، من بينهم النائب فريد الخازن الذي اعترض على استخدام عبارة بطريركية طالباً شطبها من المحضر.

وتدخلت النائبة بولا يعقوبيان في السجال، شارحة أن “طريقة بطريركية تعني طريقة سلطوية”.

حادثة “سينتيا صراصير”

كما ساندت النائبة سينتيا زرازير زميلتها قعقور، فما كان من النائب قبلان قبلان إلا أن توجه إليها بالقول “سينتيا صراصير”.

وكانت زرازير كشفت أنها تعرضت اليوم لمضايقات من قبل نواب “حركة أمل” إذ بعد مرورها من أمامهم توجهوا إليها بالقول: “أتت زرزور.. صراصير”، فأجابتهم: “هل من مشكلة لديكم، تهذبوا نحن في مجلس نيابي”.

وبدأ مجلس النواب اللبناني جلسته العامة التشريعية الأولى بعد انتخابه، على وقع وقفة لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين اعترضوا على تجديد انتخابات أعضاء “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وشهدت الجلسة انتخاب سبعة أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إضافة إلى ثلاثة آخرين رديفين تم اختيارهم بالتزكية وبشكل سريع، في الوقت الذي يعترض فيه أهالى الضحايا المعتصمين خارج البرلمان على جدوى المجلس، خصوصا وأن التحقيق في قضية المرفأ معطل منذ أشهر.

وكان على جدول أعمال الجلسة دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين منها ما يتصل بترسيم الحدود والوضع المالي وإقرار قرض من البنك الدولي لدعم شراء القمح.

غير أن بعض المشروعات سوف يتم إعادتها للجان لأن بعضها ورد بصفة معجل وهذا يتطلب مزيدا من النقاش.

المصدرالحرة + فيسبوك + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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