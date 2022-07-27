نيمار مهددٌ بعقوبة السجن بسبب برشلونة

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وطن – ذكرت صحفية إسبانية، بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مهدد بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن عامين، أو الإيقاف عن ممارسة كرة القدم بتهم الفساد مع نادي برشلونة.

وقالت صحفية (El País) الإسبانية، بأن الادعاء الإسباني يطالب بسجن لاعب برشلونة السابق نيمار جونيور، لمدة عامين مع فرض غرامة مالية عليه تقدر ب10 ملايين يورو، إلى جانب تغريم النادي الكتالوني بمبلغ يقدر ب 8.4 مليون يورو.

عقوبة نيمار وبرشلونة

وبينت الصحيفة، بأن محاكمة نيمار وبرشلونة ستقام بعد 7 سنوات، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة ( دي آي إس) البرازيلية، التي تعتبر بأنها تضررت من توقيع اللاعب مع برشلونة، لأنها كانت تمتلك نسبة 40% من حقوق البرازيلي حينما كان يلعب مع نادي سانتوس.

فيكتور نافارو (COPE) : تم استدعاء نيمار ووالديه وبارتوميو وروسيل إلى محكمة برشلونة في تاريخ 17 أكتوبر. متهم بجريمتا فساد بين الأفراد، ومحاكاة احتيال العقود في المفاوضات بين عامي 2011 و2013. pic.twitter.com/wxRqxa1XTX — BARÇA (@BRC_ae) July 27, 2022

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كما وأضافت، ” نادي برشلونة كان قد دفع 57.1 مليون يورو حينما وقع مع نيمار، حصلت آنذاك العائلة على 40 مليون يورو، و17.1 مليون لنادي سانتوس البرازيلي مقابل الحصول على خدمات اللاعب”.

نيمار مهدد بالسجن بسبب مخالفات ضريبية 😮

💻شبكة "فوكس سبورتس" تكشف ان النجم البرازيلي سيُحاكم في أكتوبر المقبل بسبب مخالفات ضريبية مزعومة في صفقة انتقاله إلى برشلونة عام 2013 pic.twitter.com/fN6NQUWshg — kora11.com (@kora11) July 27, 2022

وأردفت، ” القضاء الاسباني وفق حساباته، فإن قيمة الصفقة بين نيمار وبرشلونة وصلت إلى 83 مليون يورو على الأقل”.

إخفاء قيمة صفقة نيمار

كما وتابعت، ” مجموعة (دي آي إس)، التي حصلت على مبلغ 6 ملايين يورو، اعتبرت بأن ما حدث بين برشلونة ونيمار. هو إخفاء للقيمة الحقيقة لتلك الصفقة”.

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استكملت، ” يعتقد مسؤولو الشركة البرازيلية بأنهم وقعوا ضحية صفقة نيمار مع برشلونة، بسبب تلك الخدعة، كما ويطابلون بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو”.

الفساد المالي

ومن المقرر أن يخضع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، للمحاكمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بسبب مخالفات مفترضة حول عملية انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني عام 2023.

EL PAIS | تطلب محكمة برشلونة من نيمار عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة الفساد المفترض عند التوقيع مع برشلونة، لكن النيابة العامة تطالب بالسجن لمدة 5 سنوات، ومنع اللاعب من لعب كرة القدم الاحترافية خلال هذه الفترة. pic.twitter.com/Huls32Brcl — COPE (@COPE_AR) July 26, 2022

وسيحاكم في تلك القضية نيمار والرئيسان السابقين للنادي الكتالوني ساندور روسل وجوزيب ماريا بارتوميو، بتهم الفساد المالي الموجه ضدهم.

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وكان نيمار قد رحل عن نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت قيمتها ب 222 مليون يورو، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017.

🚨💰 الحكم قبل كأس العالم 💥 محاكمة نيمار وروسيل وبارتوميو في 17/أكتوبر بتهمة توقيع البرازيلي 👀 يواجهون أحكام السجن هذه 👇#VISCAFCB13 pic.twitter.com/4VtqA3eBlq — VISCA FCB (@VISCAFCB13) July 27, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان. ينتهي في صيف 2027، وسط رغبة الإدارة في التفكير ببيع اللاعب هذا الصيف بسبب تراجع مستواه مع النادي الباريسي.

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