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رياضة

نيمار مهددٌ بعقوبة السجن بسبب برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عقوبة تهدد نيمار بالسجن بسبب برشلونة watanserb.com
عقوبة تهدد نيمار بالسجن بسبب برشلونة
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وطن – ذكرت صحفية إسبانية، بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مهدد بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن عامين، أو الإيقاف عن ممارسة كرة القدم بتهم الفساد مع نادي برشلونة.

وقالت صحفية (El País) الإسبانية، بأن الادعاء الإسباني يطالب بسجن لاعب برشلونة السابق نيمار جونيور، لمدة عامين مع فرض غرامة مالية عليه تقدر ب10 ملايين يورو، إلى جانب تغريم النادي الكتالوني بمبلغ يقدر ب 8.4 مليون يورو.

عقوبة نيمار وبرشلونة

وبينت الصحيفة، بأن محاكمة نيمار وبرشلونة ستقام بعد 7 سنوات، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة ( دي آي إس) البرازيلية، التي تعتبر بأنها تضررت من توقيع اللاعب مع برشلونة، لأنها كانت تمتلك نسبة 40% من حقوق البرازيلي حينما كان يلعب مع نادي سانتوس.

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كما وأضافت، ” نادي برشلونة كان قد دفع 57.1 مليون يورو حينما وقع مع نيمار، حصلت آنذاك العائلة على 40 مليون يورو، و17.1 مليون لنادي سانتوس البرازيلي مقابل الحصول على خدمات اللاعب”.

وأردفت، ” القضاء الاسباني وفق حساباته، فإن قيمة الصفقة بين نيمار وبرشلونة وصلت إلى 83 مليون يورو على الأقل”.

إخفاء قيمة صفقة نيمار

كما وتابعت، ” مجموعة (دي آي إس)، التي حصلت على مبلغ 6 ملايين يورو، اعتبرت بأن ما حدث بين برشلونة ونيمار. هو إخفاء للقيمة الحقيقة لتلك الصفقة”.

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استكملت، ” يعتقد مسؤولو الشركة البرازيلية بأنهم وقعوا ضحية صفقة نيمار مع برشلونة، بسبب تلك الخدعة، كما ويطابلون بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو”.

الفساد المالي

ومن المقرر أن يخضع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، للمحاكمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بسبب مخالفات مفترضة حول عملية انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني عام 2023.

وسيحاكم في تلك القضية نيمار والرئيسان السابقين للنادي الكتالوني ساندور روسل وجوزيب ماريا بارتوميو، بتهم الفساد المالي الموجه ضدهم.

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وكان نيمار قد رحل عن نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت قيمتها ب 222 مليون يورو، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان. ينتهي في صيف 2027، وسط رغبة الإدارة في التفكير ببيع اللاعب هذا الصيف بسبب تراجع مستواه مع النادي الباريسي.

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المصدروطن + El País
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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