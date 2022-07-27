منخفض السيل الخصيب..المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار على سلطنة عمان اليوم الخميس

- Advertisement -

وطن– أشارت الخرائط الجوية المتطورة بأن منخفض السيل الخصيب تتوقع تراجع فرص سقوط الامطار في أغلب مناطق سلطنة عمان، حيث توقعت الخرائط ابتعاد لمُنخفض الجوي عن أجواء السلطنة اليوم الخميس.

وتوقعت الخرائط الجوية الداخلية لـ”طقس العرب” استقرار الأجواء في أغلب مناطق السلطنة اليوم الخميس، مع استمرار فُرص التكونات المحلية على الحجر الغربي خاصةً في المُرتفعات الجبلية الواقعة في مُحافظتي جنوب وشمال الباطنة، مُترافقة مع هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد ونشاط في الرياح الهابطة أحياناً.

أمطار على مسندم وشمال وجنوب الباطنة

ووفقا للخرائط الجوية، فإن ذلك يتزامن مع فُرص لتدفق بعض السُحب الممطرة لأجزاء من مسندم وسواحل محافظتي شمال وجنوب الباطنة لاسيما مع ساعات الصباح.

وتوقع “طقس العرب” أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس في أغلب المناطق مع بقائها أقل من مُعدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات مئوية.

كميات الأمطار الهاطلة على سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في السلطنة قد نشرت توزيع وكميات الأمطار الهاطلة على السلطنة في الفترة من 25 إلى 26 يوليو 2022م

وتصدر الجبل الأبيض قائمة أعلى ولايات السلطنة هطلاً للأمطار، حيث سجل هطول 59 ملم، تبعتها بركاء بتسجيل هطول 53 ملم، وجاءت لوى بالمركز الثالث مسجلة هطول 46 ملم

يُذكر أن العديد من مناطق السلطنة قد شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كنتيجة لتأثر المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة مصاحبة لمنخفض السيل الخصيب.

وكان يوم مس الأربعاء قد شهد استمرار تدفق السحب الممطرة على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي، مع نشاط السحب الركامية على أجزاء من الحجر (جبال محافظتي شمال وجنوب الباطنة)، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة ونشاط سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار.

وكانت هيئة الدفاع المدني والإسعاف قد أكدت الأربعاء بأن فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية قد استجابت لحادث غرق طفل بمجرى أحد الأودية في منطقة تنوف بولاية نزوى.

وذكرت الهيئة بأنه جرى نقله إلى المستشفى بواسطة فرق الإسعاف التابعة للهيئة، وهو مفارق للحياة.