مخاطر بيئية ولا حظر للكحوليات.. تقرير فرنسي يفجر مفاجآت صادمة عن مشروع نيوم

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وطن – أثار تقرير لموقع قناة “فرانس 24“، صدمة حول التحديات التي تواجه مشروع نيوم السعودي.

التقرير نشره الموقع تعقيبا على إعلان ولي العهد عن تصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” في نيوم.

وذكر التقرير أن الهياكل الموازية لناطحات السحاب المغطاة بالمرآة والتي تمتد لأكثر من 170 كيلومترًا (أكثر من 100 ميل) ، والمعروفة مجتمعة باسم The Line ، تشكل قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة “نيوم”، وهي إحدى دعائم محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع نفط الدولة الخليجية.

في عرض تقديمي، رسم الأمير محمد رؤية أكثر طموحًا، متحدثا عن مدينة خالية من السيارات من شأنها أن تصبح المدينة الأكثر ملاءمة للعيش على كوكب الأرض “إلى حد بعيد”.

ومع ذلك، لاحظ المحللون، أن خطط نيوم قد غيرت مسارها على مر السنين ، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان الخط سيصبح حقيقة على الإطلاق.

و”نيوم”، مركز التكنولوجيا الحيوية والرقمي الممتد على 26500 كيلومتر مربع (10000 ميل مربع)، كان يوصف ذات مرة بأنه “وادي السيليكون” الإقليمي.

والمشروع الآن وسيلة لإعادة تصور الحياة الحضرية على مساحة 34 كيلومترًا مربعًا فقط، ومعالجة ما يصفه الأمير محمد بأنه “أزمات ملائمة للعيش والبيئة”.

وقال روبرت موجيلنيكي من معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “لقد تحول المفهوم كثيرًا عن مفهومه المبكر لدرجة أنه من الصعب أحيانًا تحديد اتجاهه: تقليص حجمه، أو توسيع نطاقه، أو اتخاذ منعطف عدواني جانبًا”.

مدون أمريكي يعمل في قطاع الإنشاءات العالمية. كان متواجداً في أحد مناطق #نيوم 🇸🇦 عندما بث هذا الفيديو الذي تحدث فيه بذهول عن ضخامة الأعمال في البنية التحتية وأنه رغم خبرته لم يشاهد مثل هذه الأعمال#ذا_لاين pic.twitter.com/6ZuebV4TaU — Reflect Plus+ (@ReflPlus) July 25, 2022

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق، إن عدد سكان نيوم سيتجاوز المليون، لكن الأمير محمد بن سلمان قال إن العدد سيصل بالفعل إلى 1.2 مليون بحلول عام 2030 قبل أن يرتفع إلى تسعة ملايين بحلول عام 2045.

والعدد الإجمالي اللافت للنظر هو جزء من طفرة سكانية مأمولة على مستوى البلاد، وقال الأمير محمد إنها ستكون ضرورية لجعل المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، قوة اقتصادية.

والهدف من رؤية 2030 هو أن يكون هناك 50 مليون شخص – نصفهم سعوديون ونصفهم أجانب – يعيشون في المملكة ، ارتفاعًا من حوالي 34 مليونًا اليوم، وقال ولي العهد إنه بحلول عام 2040 سيكون الهدف 100 مليون شخص.

بمناسبة الحديث عن مدينة نيوم، بعضكم قد لا يعرف هذا الفيديو ولا هذا الشخص، هذا عبدالرحيم الحويطي قتلته السلطات لأنه رفض الخروج من منزله من أجل بناء نيوم. وكان سبب رفضه أنه لن يفرط بأرض الآباء والأجداد. pic.twitter.com/pRFlDiJ30q — نحو الحرية (@hureyaksa) July 27, 2022

ويضيف: “هذا هو الغرض الأساسي من بناء نيوم، لرفع قدرة المملكة العربية السعودية، وبما أننا نقوم بذلك من لا شيء ، فلماذا ننسخ المدن العادية؟”

وقال شريط فيديو ترويجي صدر يوم الاثنين، إن الموقع سيتم تشغيله بنسبة 100 في المائة من الطاقة المتجددة، ويتميز بمناخ صغير معتدل على مدار العام مع تهوية طبيعية.

وأثارت التعهدات البيئية السابقة للمملكة ، مثل التعهد بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 ، شكوكًا من دعاة حماية البيئة.

وقال Torbjorn Soltvedt من شركة Verisk Maplecroft لاستخبارات المخاطر ، إن نيوم في وضع جيد لتسخير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وأن هناك خططا جارية للمدينة لاستضافة أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم.

ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين" في نيوم. pic.twitter.com/XvtEso2TTH — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) July 25, 2022

وأضاف: “لكن جدوى نيوم ككل لا تزال غير واضحة نظرا للنطاق غير المسبوق وتكلفة المشروع”.

ويبلغ عرض الخط 200 متر فقط ، ويقصد به مواجهة الزحف العمراني غير المراقب والمُهدِر ، حيث يضع المنازل والمدارس والمتنزهات فوق بعضها البعض في ما يسميه المخططون “Zero Gravity Urbanism”.

وسيتمكن السكان من الوصول إلى “جميع الاحتياجات اليومية” في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام ، مع إمكانية الوصول أيضًا إلى الامتيازات الأخرى مثل مرافق التزلج في الهواء الطلق، مع توفير سكة حديد عالية السرعة والعبور من اتجاه إلى آخر لمدة 20 دقيقة.

ورغم أن نيوم ستعمل بموجب قانونها التأسيسي ، الذي لا يزال قيد الإعداد ، يقول المسؤولون السعوديون إنهم لا يعتزمون التنازل عن حظر المشروبات الكحولية في المملكة.

وهناك مطار يعمل بالفعل في نيوم، وأعلنت السلطات في مايو / أيار الماضي، أنها ستبدأ في استقبال رحلات منتظمة من دبي ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أعمال البناء الرئيسية للمدينة الضخمة قد بدأت.

وقال الأمير محمد إن “المرحلة الأولى” من المشروع التي ستستمر حتى عام 2030 ستتكلف 1.2 تريليون ريال سعودي (حوالي 319 مليار دولار).

وأضاف أنه إلى جانب الدعم الحكومي ، تشمل مصادر التمويل المحتملة القطاع الخاص والطرح العام الأولي المتوقع لنيوم في عام 2024.

ولا يزال تأمين التمويل اللازم يمثل تحديًا محتملاً ، على الرغم من أن المناخ الحالي أكثر ملاءمة مما كان عليه خلال جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى خفض أسعار النفط.

وقال موجيلنيكي: “لكن التمويل ليس سوى جزء من المعادلة … الطلب أصعب للشراء ، خاصة عندما تطلب من الناس أن يكونوا جزءًا من تجربة للعيش والعمل في المستقبل”.