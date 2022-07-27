الأربعاء, يوليو 27, 2022
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رياضة

لويس سواريز يُحدد وجهته المقبلة بعيداً عن أوروبا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
سواريز يقرر العودة إلى نادي ناسيونال watanserb.com
سواريز يقرر العودة إلى نادي ناسيونال
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وطن – كشف النجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز صاحب ال35 عاماً، عن وجهته القادمة بعيداً عن قارة أوروبا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأهداف مع مختلف الأندية الأوروبية العجوز.

ونشر سواريز مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: ” لقد توصلت إلى اتفاق مبدئي من أجل الانضمام إلى ناسيونال، وكان من المستحيل بالنسبة لي أن أقول لا لهذه الفرصة”.

عودة سواريز إلى ناسيونال

وأردف الأوروغواياني سواريز، ” آمل أن يتم حسم تفاصيل صفقة الانتقال بشكل نهائي قريباً، من أجل الانتقال إلى ناسيونال رسمياً، كما وأشكركم على كل العاطفة أظهرتموها تجاهي”.

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وكان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ( البلانكوس)، رحيل اللاعب سواريز بعد انتهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم المنصرم.

مسيرة سواريز الحافلة في أوروبا

وعاد الأوروغواياني سواريز إلى ناديه الأم ناسيونال بعد مسيرة حافلة في القارة الأوروبية (العجوز)، استمرت لنحو 16 عاماً تقريباً. حيث غادر النادي لبدء مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم المستديرة عام 2006، بعد الانضمام إلى فريق غرونيننغن الهولندي.

وشارك العضاض سواريز مع غرونيننغن في 37 مباراة في مختلف البطولات، نجح من خلالها تسجيل 15 هدفاً. كما وصناعة 7 أهداف.

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كما وانتقل بعدها إلى أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي الموسم الماضي عام 2007. لعب معه في 157 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، مسجلاً 111 هدفاً وصناعة 66 تمريرة حاسمة. وتوج معه بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا.

وبعدها انتقل اللاعب في الميركاتو الشتوي عام 2011، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة نادي ليفربول ( الريدز)، بصفقة وصلت قيمتها 26.5 مليون يورو ل3 مواسم كاملة، أحرز 82 هدفاً في 133 مباراة مع صناعة 46 تمريرة حاسمة. محققاً معه لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

الانتقال إلى برشلونة

وانتقل سواريز بصفقة قياسية إلى صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2014، مقابل مبلغ قيمته 81.7 مليون يورو. لمدة 6 مواسم كاملة.

كما وخاض الأوروغواياني في 281 مباراة في مختلف المسابقات، سجل من خلالها 194 هدفاً. وصناعة 113 تمريرة حاسمة، وتوج معه 13 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وغيرها.

واستغنى نادي برشلونة عن خدمات سواريز، في صيف عام 2020. لينتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد بصفقة بلغت 9 ملايين يورو، شارك معه 83 مباراة. مسجلاً 34 هدفاً مع صناعة 6 أهداف، كما وتوج معه لقب الدوري الإسباني لعام 2020.

يشار إلى أن اللاعب سواريز خلال مشواره الكروي في القارة الأوروبية (العجوز) مع مختلف الأندية، شارك فيها في 691 مباراة مسجلاً 436 هدفاً، محققاً 17 لقباً، قبل قرار العودة إلى بلاده.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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