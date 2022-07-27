لماذا عليك أن تشتري دائما الباذنجان صغير الحجم؟

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وطن-يمكن تحضير الباذنجان بألف طريقة، على الرغم من أنه من الأفضل دائمًا اختيار الأنواع صغيرة الحجم.

يستخدم الباذنجان في أطباق مختلفة في جميع أنحاء العالم. وهي فاكهة إسفنجية وثابتة عندما تكون نيئة، لكنها تصبح طرية عند طهيها. يمتص الباذنجان النكهات التي يحضّر من خلالها، ما يجعله المكون المثالي للعديد من الأطباق. كماله طعم معتدل وحلو ومر قليلا، وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

يحتوي على قوام حريري مثالي إذا تم تحضيره في الفرن أو كما نحبّه أكثر: عن طريق جبن البارميزان، ولكن عندما تذهب لشرائه، سترى كيف أن أحجامه مختلفة للغاية. ولهذا ننصحك بشراء الباذنجان صغير الحجم وهناك سبب وراء ذلك.

لماذا عليك شراء الباذنجان صغير الحجم؟

غالبًا ما يُنظر إلى الباذنجان الأرجواني الداكن اللامع على أنه من الخضروات، بيد أنه في الواقع فاكهة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الباذنجان غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والبوليفينول والألياف. فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعدعلى إدارة الوزن.

وبحسب ترجمة “وطن“، يعد هذا الطعام الغني بالمغذيات إضافة رائعة للعديد من الوصفات. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار الباذنجان المثالي ومن الأفضل اختيار أصغر ما يمكنك العثور عليه.

باذنجان صغير الحجم لمذاق أفضل

يضمن اختيار الباذنجان الصغير والناعم واللامع أن اللب طري وحلو. لكن عندما ينضج الباذنجان، تصبح الثمرة حامضة وخفيفة ويصبح الجلد باهتًا ومتجعدًا ومتفاوت اللون.

من ناحية أخرى، يجب مقارنة وزن اثنين من الباذنجان من نفس الحجم واختيار الثمرة التي تبدو أثقل. سوف ينضج الباذنجان الكبير الخفيف وسيزايد محتواه من البذور وطعمه المر.

يجب أن تلاحظ أيضًا أن الباذنجان الصغير الذي تختاره يجب أن يكون من السهل لمسه وتحسس قشرته الخارجية، وللتحقق من ذلك اضغط على الفاكهة بإصبعك. يكون الباذنجان مفرط النضج إذا شعرت أن ملمسه طري أو إذا كان الجلد يمكن ثقبه بسهولة.

كما أن الباذنجان الناضج لن يكون جيدا عند طهيه؛ يجب أن تشعر أنه صلب بعض الشيء ولكن ليس كثيرا، مثل الطماطم. يجب أن يكون الجذع أخضر وخالي من العفن والأضرار والليونة.

ختاما، الباذنجان الأصغر والأثقل هو أفضل رهان لك عند اختيار الباذنجان لوصفتك. ومن جهة أخرى، تأكد من تخزين الباذنجان في كيس بلاستيكي في الثلاجة لمدة لا تزيد عن خمسة أيام.