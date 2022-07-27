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قطر تتوعد المتاجرين بتذاكر كأس العالم 2022.. ما القصة؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
تذاكر كأس العالم 2022 watanserb.com
تذاكر كأس العالم 2022
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وطن- أكدت وزارة العدل القطرية في بيان لها، فرض غرامة مالية كبيرة على المتاجرين بتذاكر كاس العالم 2022، البطولة المرتقبة هذا العام في قطر، بدون تصريح من الفيفا.

عقوبة المتاجرة بتذاكر كأس العالم بدون ترخيص

وأوضح بيان “العدل القطرية” أنه سيعاقب بغرامة لا تزيد عن 250000 ريال قطري، لكل من أصدر أو باع أو أعاد بيع أو تبادل تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 من دون ترخيص من الفيفا.

وعبر فيديو توضيحي نشرته الوزارة القطرية على حسابها الرسمي بتويتر، كشفت أنه سيعاقب بالقانون كل من يخالف هذه التعليمات.

وتأتي هذه الغرامة بحسبها استنادا إلى “القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم.

ومن المنتظر ان تستضيف الدوحة “مونديال 2022” بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

جدير بالذكر أن السلطات في قطر سبق أن أقدمت في مايو على اعتقال بعض الأشخاص، على خلفية بيع منتجات مقلدة مرتبطة بمونديال كأس العالم.

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نظام القبة السماوية الذي سيحمي سماء قطر بمونديال 2022

وفي سياق آخر أعلنت شركة “فورتيم تكنولوجيز” الأمريكية، أنها ستشارك بتوفير الحماية والأمن خلال كأس العالم 2022 في قطر، من خلال نظام القبة السماوية المتخصص في التصدي للطائرات المسيرة وتحييد خطرها.

ويصنف نظام القبة السماوية التهديدات ويحيّدها من خلال طائرة بدون طيار تدعى “DroneHunter”، وفي قلب النظام يوجد رادار “TrueView”.

وهو رادار مدمج مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم للأداء في البيئات الحضرية والأماكن العامة المزدحمة مثل الساحات الرياضية والمطارات.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أبرمت الدوحة اتفاقيات أمنية مع دول إقليمية ودولية؛ لضمان الأمن للمشجعين والزوار الذين سيحضرون منافسات البطولة.

وقالت شركة “فورتيم تكنولوجيز” الأمريكية، الرائدة في أمن المجال الجوي والدفاع، في بيان عبر موقعها الرسمي، السبت، إنها ستوفر حلولاً مضادة للطائرات دون طيار بالتعاون مع لجنة عمليات أمن وسلامة كأس العالم؛ من خلال العمل مع شريك التوزيع “سمارت كمنكيشن سيستم”.

وأكدت أنها ستوفر مستوى أمان متطور وغير مسبوق خلال فعاليات كأس العالم 2022.

وأضاف بيان الشركة أنها “ستواصل أنظمة الاتصالات الذكية توفير أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار بأماكن تنظيم الأحداث والأماكن المهمة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة”.

وأوضح أن “نظام القبة السماوية حل شامل مضاد للطائرات بدون طيار وحاز جوائز، حيث يكتشف ويهزم ويحمي من الطائرات بدون طيار المارقة”.

ما هو نظام “القبة السماوية” الذي سيحمي سماء قطر في مونديال 2022؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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