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الهدهد

عريس التونسية لمياء اللباوي يُكذبها بأول ظهور له ويفجر مفاجأة (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
عريس لمياء اللباوي watanserb.com
عريس لمياء اللباوي
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وطن- نفى عريس الفتاة التونسية “لمياء اللباوي”، ما أشيع عن تخليه عن عروسه بطلب من والدته بسب قبحها أو قصر قامتها في ليلة زفافه، وهي الحادثة التي أثارت جدلا واسعا في تونس وانتقادات للأم وابنها طوال الأيام الماضية.

سخرت من عمتي معتقدة أنها والدتي

وكشف الشاب في أول ظهور حوار مع الإعلامي التونسي “جعفر القاسمي” عبر برنامجه “صفي قلبك”، أن عروسه سخرت من عمته بسبب لبسها التقليدي “الحرام العربي” معتقدة أنها والدته التي لم يسبق أن رأتها.

وقال إنه صمت ولم يرد عليها ولكنه لم يستطع تمالك أعصابه بعدها إذ شعر بالإهانة وخرج من الحفل بمفرده.

وأردف أن ”من بين الأسباب الأخرى أنه لحظة كتابة القران، اكتشف أن خطيبته تفوقه سنا بـ 10 سنوات. في حين أنها سبق وأن أخبرته أنها تفوقه بسنتين“.

مؤكدا أن ”خطيبته ما زالت تتصل به على الهاتف“.

“بيننا القانون والقضاء”

جاء رد الخطيب بعد نشر لمياء اللباوي وقائع الخطبة عبر فيديو على صفحتها في ”فيسبوك“، أوضحت فيه سبب الحادثة.

حيث قالت إن ”بينهما القانون والقضاء لأنه تسبب لها بخسائر مادية وضرر نفسي“، مضيفة أن والدته منذ دخولها لمنزل الزوجية استهزأت من صورتها رفقة أمها وأبيها“.

سلوك والدة العريس الغريب

وعبرت اللباوي عن ”أسفها من سلوك والدة عرييسها الغريب الذي يدل على أنها كانت تخطط لعدم إتمام مراسم الزفاف“ حسب قولها، مبينة أنها ”من تكفلت بمصاريف الزواج لأنها كانت تعلم بظروف خطيبها الذي كان لا يعمل، وأنها تعاني من قروض تحصلت عليها لإصلاح المنزل الذي كانت تنوي الإقامة فيه مع خطيبها“.

تفاعل التونسيين

وكان عدد كبير من التونسيين أبدوا تعاطفاً مع الفتاة التونسية “لمياء اللباوي” التي عاشت حالة تنمر ليلة زفافها، من قبل والدة العريس بعد أن وصفتها بـ”القبيحة والقصيرة”.

مما دفع زوجها لتركها ليلة الزفاق، وتفاعل مغردون تونسيون مع الفتاة التي تدعى “لمياء اللباوي”.

وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو للعروس والعريس، معتبرين أن هذا العريس ”تنقصه الرجولة“ لأنه تخلى عن عروسه بمجرد أن طلبت أمه منه ذلك.

وتعاطف آلاف من مستخدمي السوشيال ميديا مع لمياء اللباوي، التي كشفت لاحقا أنها ”يتيمة“، وأنها أنفقت الكثير من الأموال تحضيرا لزفافها لكن العريس تركها ورحل“.

“لمياء اللباوي”.. تعاطف واسع مع تونسية تركها عريسها في ليلة الزفاف بتحريض من أمه

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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