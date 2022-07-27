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سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود ابن أخ الملك سلمان

باسل النجار
كتب باسل النجار
سبب وفاة الأمير عبدالرحمن آل سعود watanserb.com
سبب وفاة الأمير عبدالرحمن آل سعود
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وطن- أعلن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، الأربعاء، وفاة والده الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولاقى خبر الوفاة تفاعلا كبيرا في الأوساط السعودية.

وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

وفي تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي، كتب الأمير محمد بن عبدالرحمن:”إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره، أنعس فقيدي الغالي أبي وقطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.”

وتابع:”الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى صباح اليوم.. اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته.”

كما نعى وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر، عدد كبير من أمراء أسرة آل سعود بينهم أولاد أخيه، عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، ومحمد بن سلطان بن ناصر آل سعود.

ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن، هو الابن الحادي عشر من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وهو ابن أخ الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز.

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من هو الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود؟

وولد الأمير عبدالرحمن عام 1947، ووالدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد، من أمراء قبيلة شمر، وكان محافظ محافظة الخرج سابقًا.

ودون العديد من الأمراء والشخصيات العامة والنشطاء، آلاف التغريدات عبر تويتر نعوا فيها وفاة الأمير الراحل، الذي شكل خبر وفاته صدمة للسعوديين.

ويشار إلى أن الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، سار على سيرة أبيه الراحل الأمير ناصر، أمير منطقة الرياض السابق الابن السادس من أبناء الملك عبد العزيز. فكان محبًا لأعمال الخير وحل مشاكل المواطنين.

وخاصة بمحافظة السيح التي أكبر مدنها هي “الخرج”، التي أصبحت ذات نهضة كبيرة وتغيرت معالمها تمامًا عند توليه الإمارة فيها أواخر العام أكتوبر 2001.

وكان الأمير عبدالرحمن حريصا جدًا على جانب المحافظة على التراث بجميع أشكاله، وخاصة المباني والمعالم القديمة. حيث طور عدد كبير منها سواء عندما كان بمحافظة الدرعية أو محافظة الخرج.

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود

وتساءل العديد من النشطاء عن سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود.

وبينما لك تكشف مصادر رسمية أو أحد من أفراد عائلته عن سبب الوفاة، لفتت حسابات سعودية بتويتر إلى أن الأمير الراحل تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية. وأدخل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، إلى أن أعلن عن وفاته رسميا، مساء الأربعاء.

وقال آخرون إن سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، تعود لصراع طويل مع المرض، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.

ويؤكد الرواية الثانية ما ذكره نجله الأمير محمد، في تغريدة نعي أبيه حين قال:”ويجعل ما أصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته.”

زوجات الأمير عبدالرحمن بن ناصر

وتزوج الأمير الراحل عبدالرحمن آل سعود، في حياته 4 مرات وزوجاته هم:

ـ الأميرة منيرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود. والدة الأمير فيصل، والأميرة جواهر.

ـ الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (مطلقة). والدة الأمير عبد العزيز، الأمير عبد الإله، الأمير سعود، والأمير محمد.

عبير بنت عبد الله السويلم (مطلقة).

الأميرة مشاعل بنت محمد بن عبد الله العيبان، والدة الأمير سلمان.

والده دعم الأمير سعود

ويشار إلى أن والد الأمير عبدالرحمن، الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود المتوفي عام 1984، دعم أخاه الملك سعود ورفض التوقيع على قرار خلعه عن الحكم.

وعام 1342 هـ خاض الأمير ناصر أول حرب مع والده، وشارك في حصار جدة وكان بعمر 12 سنة، كما حارب في معركة السبلة.

وبعد أن تم توحيد المملكة في عام 1351 هـ اُختير بأن يكون نائب رئيس المشاكل الحدودية بين المملكة و اليمن.

وبعد الحرب السعودية اليمنية عاد إلى الرياض، وعُيّن بعام 1937، أميرًا لمنطقة الرياض، وظل يتولى مسئولية الإمارة حتى عام 1947.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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