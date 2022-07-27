سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود ابن أخ الملك سلمان

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وطن- أعلن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، الأربعاء، وفاة والده الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولاقى خبر الوفاة تفاعلا كبيرا في الأوساط السعودية.

وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

وفي تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي، كتب الأمير محمد بن عبدالرحمن:”إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره، أنعس فقيدي الغالي أبي وقطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.”

إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره انعى فقيدي الغالي ابي و قطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل الي رحمه الله تعالى صباح اليوم اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما اصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته — محمد بن عبدالرحمن آل سعود (@mohammedalsaud) July 27, 2022

وتابع:”الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى صباح اليوم.. اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته.”

كما نعى وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر، عدد كبير من أمراء أسرة آل سعود بينهم أولاد أخيه، عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، ومحمد بن سلطان بن ناصر آل سعود.

إنا لله وإنا إليه لراجعون سيدي عمي الغالي الأمير #عبدالرحمن_بن_ناصر بن عبدالعزيز في ذمة الله ..

صاحب القلب الكبير والروح الطاهرة والله لم اعرفه ابداً الا مبتسماً قريب من الكبير والصغير والكل يحبه ..

اسأل الله ان يجعل ما اصابك كفارة وطهور ويجعل مقرك ومستقرك الفردوس الأعلى pic.twitter.com/oQ0GxhkmEP — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) July 27, 2022

ويشار إلى أن الأمير عبدالرحمن، هو الابن الحادي عشر من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وهو ابن أخ الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز.

من هو الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود؟

وولد الأمير عبدالرحمن عام 1947، ووالدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد، من أمراء قبيلة شمر، وكان محافظ محافظة الخرج سابقًا.

ودون العديد من الأمراء والشخصيات العامة والنشطاء، آلاف التغريدات عبر تويتر نعوا فيها وفاة الأمير الراحل، الذي شكل خبر وفاته صدمة للسعوديين.

عظم الله أجركم في سمو الأمير عبدالرحمن بن ناصر وأرجوا الله أن يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب 🤲🏻 https://t.co/LXH54xKKCC — منصور بن سعد آل سعود (@mansouralsaud) July 27, 2022

ويشار إلى أن الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود، سار على سيرة أبيه الراحل الأمير ناصر، أمير منطقة الرياض السابق الابن السادس من أبناء الملك عبد العزيز. فكان محبًا لأعمال الخير وحل مشاكل المواطنين.

وخاصة بمحافظة السيح التي أكبر مدنها هي “الخرج”، التي أصبحت ذات نهضة كبيرة وتغيرت معالمها تمامًا عند توليه الإمارة فيها أواخر العام أكتوبر 2001.

وكان الأمير عبدالرحمن حريصا جدًا على جانب المحافظة على التراث بجميع أشكاله، وخاصة المباني والمعالم القديمة. حيث طور عدد كبير منها سواء عندما كان بمحافظة الدرعية أو محافظة الخرج.

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود

وتساءل العديد من النشطاء عن سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود.

وبينما لك تكشف مصادر رسمية أو أحد من أفراد عائلته عن سبب الوفاة، لفتت حسابات سعودية بتويتر إلى أن الأمير الراحل تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية. وأدخل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، إلى أن أعلن عن وفاته رسميا، مساء الأربعاء.

وقال آخرون إن سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، تعود لصراع طويل مع المرض، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.

ويؤكد الرواية الثانية ما ذكره نجله الأمير محمد، في تغريدة نعي أبيه حين قال:”ويجعل ما أصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته.”

زوجات الأمير عبدالرحمن بن ناصر

وتزوج الأمير الراحل عبدالرحمن آل سعود، في حياته 4 مرات وزوجاته هم:

ـ الأميرة منيرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود. والدة الأمير فيصل، والأميرة جواهر.

ـ الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (مطلقة). والدة الأمير عبد العزيز، الأمير عبد الإله، الأمير سعود، والأمير محمد.

عبير بنت عبد الله السويلم (مطلقة).

الأميرة مشاعل بنت محمد بن عبد الله العيبان، والدة الأمير سلمان.

والده دعم الأمير سعود

ويشار إلى أن والد الأمير عبدالرحمن، الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود المتوفي عام 1984، دعم أخاه الملك سعود ورفض التوقيع على قرار خلعه عن الحكم.

وعام 1342 هـ خاض الأمير ناصر أول حرب مع والده، وشارك في حصار جدة وكان بعمر 12 سنة، كما حارب في معركة السبلة.

وبعد أن تم توحيد المملكة في عام 1351 هـ اُختير بأن يكون نائب رئيس المشاكل الحدودية بين المملكة و اليمن.

وبعد الحرب السعودية اليمنية عاد إلى الرياض، وعُيّن بعام 1937، أميرًا لمنطقة الرياض، وظل يتولى مسئولية الإمارة حتى عام 1947.