رباب أبو صيام.. معلمة فلسطينية قتلت بـ 6 رصاصات أمام طفلاتها الثلاث!

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وطن – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تنفيذ جريمة قتل معلمة فلسطينية تدعى رباب أبو صيام.

وقتلت “رباب” بإطلاق نار وقع في ساحة منزل والدها بمدينة اللد في الداخل الفلسطيني وأمام طفلاتها الثلاث.

وأطلق شخص مجهول ملثم 9 رصاصات على رباب أبو صيام، خلال تواجدها بمنزل والدها، تلقت 6 منها في منطقة الرأس وحدها.

صورة| رباب أبو صيام 30 عاما ضحيّة جريمة إطلاق نار في ساحة منزلها باللد في الداخل المحتل الليلة علما أنها أم لثلاثة أبناء pic.twitter.com/1Sv6LR7W6G — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 27, 2022

وبيَّن المقطع المصور، سيارة بيضاء اللون تقف في منتصف أحد الشوارع بمدينة اللد، التي وقعت فيها جريمة القتل في بيت والد المغدورة.

وتحركت السيارة بسرعة شديدة بعد فترة بسيطة من وقوفها، ويشاهد في الصورة أحد الأشخاص وهو يركض بقوة خلف تلك السيارة.

توثيق لجريمة إطلاق النار التي راحت ضحيتها المعلمة رباب أبو صيام في ساحة منزلها باللد#الداخل_الفلسطيني #العنف pic.twitter.com/FDzEDaZn98 — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) July 27, 2022

والمعلمة الفلسطينية رباب أبو صيام قتلت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وهي بين طفلاتها الثلاث خلال تواجدها في منزل والدها.

وتحوم الشبهات حول زوجها السابق الذي انفصلت عنه، حيث تشير مصادر عائلية وأمنية إلى تلقي المغدورة تهديدات تمس حياتها.

رباب ابو صيام مع بناتها الّي انحرموا من امهن، الّي انقتلت قدامهن. لروحك الف نور وسلام يا رباب، بتأمل تكوني بمحل احسن من هاي المقبرة.وللبنات؟ شو بنفع نقول؟ فش حكي بس اسفات انه ما قدرنا نحمي امكن، انتو بتستاهلوا عالم احسن من هذا. pic.twitter.com/meUGuVSyZa — Waْعd elBokati #FreeAhmadManasra (@wa3dbokati) July 27, 2022

وقال والد الضحية محمد أبوصيام، إن أصغر بناتها الثلاثة كانت تجلس على ركبتيها بجوار أمها تمامًا لحظة إصابتها بالرصاص.

وأضاف الأب: “قال لي الضابط يوم الجمعة ابنتك في خطر حقيقي، عليها الامتناع عن التواجد في اللد. بالأمس فوجئت برؤيتها في المنزل، أرادت أن ترى طفلاتها”.

رباب ابو صيام، ٣٠ عام من مدينة اللد، ام لثلاث طفلات ومعلمة، طخوها وقتلوها مبارح بالليل قدام بناتها. رباب كانت موجودة قبل فترة بملجأ لنساء معنفات، بعد ما هربت من طليقها.

مقبرة pic.twitter.com/tmnhFSvQYi — Waْعd elBokati #FreeAhmadManasra (@wa3dbokati) July 27, 2022

ورباب أبو صيام لديها ثلاث بنات (سنتان، 5 سنوات، 8 سنوات) وانفصلت عن زوجها قبل شهرين، وسبق أن تعرضت للتهديد من طليقها، وأقامت في ملجأ للنساء المعنفات داخل الخط الأخضر.

#مقتل المدرسة "رباب أبو صيام" (30عاما) رمياً بالرصاص في مدينة اللد ،وهي أم لثلاثة أبناء. pic.twitter.com/6Pna92jDRs — Gaza News (@gazanewsss1) July 27, 2022

وذكرت الشرطة الإسرائيلية إن محققيها بدأوا بجمع الأدلة، ويبحثون عن مركبة شوهدت تفر من منطقة الجريمة، ويُشتبه أنها التي كان القاتل يستقلها قبل جريمته.