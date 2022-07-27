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الهدهد

رباب أبو صيام.. معلمة فلسطينية قتلت بـ 6 رصاصات أمام طفلاتها الثلاث!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
رباب ابو صيام watanserb.com
الشابة الفلسطينية رباب ابو صيام التي قتلت في ساحة منزل والدها في اللد بالداخل المحتل
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وطن – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تنفيذ جريمة قتل معلمة فلسطينية تدعى رباب أبو صيام.

وقتلت “رباب” بإطلاق نار وقع في ساحة منزل والدها بمدينة اللد في الداخل الفلسطيني وأمام طفلاتها الثلاث.

وأطلق شخص مجهول ملثم 9 رصاصات على رباب أبو صيام، خلال تواجدها بمنزل والدها، تلقت 6 منها في منطقة الرأس وحدها.

وبيَّن المقطع المصور، سيارة بيضاء اللون تقف في منتصف أحد الشوارع بمدينة اللد، التي وقعت فيها جريمة القتل في بيت والد المغدورة.

وتحركت السيارة بسرعة شديدة بعد فترة بسيطة من وقوفها، ويشاهد في الصورة أحد الأشخاص وهو يركض بقوة خلف تلك السيارة.

والمعلمة الفلسطينية رباب أبو صيام قتلت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وهي بين طفلاتها الثلاث خلال تواجدها في منزل والدها.

وتحوم الشبهات حول زوجها السابق الذي انفصلت عنه، حيث تشير مصادر عائلية وأمنية إلى تلقي المغدورة تهديدات تمس حياتها.

وقال والد الضحية محمد أبوصيام، إن أصغر بناتها الثلاثة كانت تجلس على ركبتيها بجوار أمها تمامًا لحظة إصابتها بالرصاص.

وأضاف الأب: “قال لي الضابط يوم الجمعة ابنتك في خطر حقيقي، عليها الامتناع عن التواجد في اللد. بالأمس فوجئت برؤيتها في المنزل، أرادت أن ترى طفلاتها”.

ورباب أبو صيام لديها ثلاث بنات (سنتان، 5 سنوات، 8 سنوات) وانفصلت عن زوجها قبل شهرين، وسبق أن تعرضت للتهديد من طليقها، وأقامت في ملجأ للنساء المعنفات داخل الخط الأخضر.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية إن محققيها بدأوا بجمع الأدلة، ويبحثون عن مركبة شوهدت تفر من منطقة الجريمة، ويُشتبه أنها التي كان القاتل يستقلها قبل جريمته.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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