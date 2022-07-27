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تعرف معنا على أفضل تطبيقات السفر لاندرويد وايفون

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تعرف معنا على أفضل تطبيقات السفر لاندرويد وايفون watanserb.com
تعتبر تطبيقات السفر من بين أكثر الأشياء أهمية عند كل مسافر
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وطن– نشر موقع”techrrival” تقريرا استعرض من خلاله أفضل تطبيقات السفر للاندرويد و الايفون التي يمكن ان تسهل عليك التخطيط لرحلة إلى جانب توفير الوقت والمال.

Skyscanner.1

يُعد Skyscanner تطبيقًا مشهورًا وشائعًا، وهو مثالي لمن يرغبون في الحصول على عروض سفر رائعة.

سيقارن التطبيق أسعار الرحلات من مجموعة كبيرة من شركات الطيران. كما يتيح لك فرصة الحجز مباشرة، مما يوفر عليك الوقت والجهد.

2.Hopper

بالإضافة إلى مقارنة أسعار الرحلات، يوفر تطبيق Hopper معلومات مثل أرخص أوقات السنة للسفر إلى وجهات معينة.

يمكنك العثور على أفضل وقت لشراء تذكرة طيران حسب وجهتك، وسوف ينصحك التطبيق كذلك بشأن ما إذا كان عليك الشراء التذكرة في الوقت الحالي أو الانتظار لفترة أطول.

3. Framey

إذا كنت تبحث عن تطبيق جديد للسفر لمساعدتك في التخطيط لرحلتك القادمة، فإن تطبيق Framey هو التطبيق المناسب لك.

إنه متاح لنظامي التشغيل Android و iOS، ومليء بالميزات التي تساعدك في التخطيط لرحلة مثالية.

كما يسهل عليك الحصول على نصائح السفر والأدلة والصور ومقاطع الفيديو والعثور على الأماكن والفنادق واستئجار السيارات في مكان واحد.

يمكنك أيضًا استخدامه لتتبع مسار رحلتك ومشاركة رحلتك مع الأصدقاء والعائلة.

4. LoungeBuddy

سيساعدك هذا التطبيق في العثور على صالات المطارات في مئات المطارات حول العالم.

ما عليك سوى إدخال تفاصيل حول رحلتك، وسيقوم التطبيق بإحضار قائمة بالصالات التي يمكنك الوصول إليها مجانًا أو مقابل رسوم لمرة واحدة.

5. TripIt

ينظم تطبيق Trip It جميع خطط السفر الخاصة بك. ومن خلال إنشاء حساب، يمكنك هذا التطبيق من مشاركة خططك مع رفاق السفر.

6. GasBuddy

هذا التطبيق مثالي لأولئك الذين يخططون للقيام برحلة برية، حيث يمكن أن يساعد في تزويدك بمعلومات عن أرخص محطات الوقود في منطقتك. يمكنك بعد ذلك ملء أسعار أرخص وتوفير مبلغ لا بأس به من النقود على التكلفة الإجمالية لرحلتك.

7. Circa World Time

تطبيق Circa World Time مجاني وسيوفر لك الأوقات المحلية في مناطق مختلفة حول العالم.

8. AccuWeather

يسهل عليك هذا التطبيق المجاني الحصول على معلومات أكثر تتعلق بحالة الطقس للوجهة التي ستسافر إليها.

9. PackPoint

هل تحتاج إلى مساعدة في حزم أمتعتك قبل الانطلاق في رحلتك؟. هذا التطبيق هو التطبيق المناسب لك حيث  يقوم بإعداد قائمة بالعناصر التي تحتاج إلى حزمها حسب وجهتك أو نوع الرحلة التي تقوم بها.

المصدرموقع techrrival، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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