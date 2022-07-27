ترشيح محمد صلاح لجائزة جديدة في إنجلترا لعام 2022

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وطن – ترشح النجم المصري الدولي محمد صلاح 30 عاماً، هداف الدوري الإنجليزي وليفربول الموسم الماضي، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا لعام 2022.

فقد أعلنت منظمة (Ethnicity Awards) البريطانية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل شخصية مؤثرة في إنجلترا لعام 2022، التي كان المصري صلاح من بينهما، إلى جانب الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية بوكايو ساكا لاعب أرسنال، كما ومواطنه دومينيك ليوين لاعب إيفرتون.

ترشيح محمد صلاح

كما وتمنح تلك الجائزة الذي رُشح فيها صلاح من قبل المنظمة البريطانية، عن طريق التصويت، حيث يتم دعم الجمهور لكل المرشحين على نيل تلك الجائزة لهذا العام.

رسميًا 🚨 ترشيح محمد صلاح للحصول على جائزة الشخصية الرياضية الأفضل في عام 2022 في بريطانيا والتي ستقدم من منظمة “Ethnicity Awards”. 🔝 pic.twitter.com/wPq3GE4pzT — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 26, 2022

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كما ووفق منظمة (Ethnicity Awards)، سيتم الإعلان عن اسم الفائز بتلك الجائزة، في حفل سيقام في ال27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وجاءت قائمة أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل شخصية مؤثرة في إنجلترا لعام 2022، على النحو الآتي:

1. محمد صلاح ( نادي ليفربول ).

2. بوكايو ساكا ( نادي أرسنال).

3. دومينيك كالفيرت ليوين ( نادي إيفرتون).

4. محمد فرح ( عداء أولمبي).

5. دينا آشر سيمث ( عداء بريطانية أولمبية).

6. نيكولاس دلامين ( الدراج الجنوبي الأفريقي)

7. أليكس يي ( عداء أولمبي).

8. كارتاينا ماري جونسون ( لاعبة دراج).

9. كارينجيت كاور ( لاعبة رفع أثقال).

10. ناتاشا جوناس ( ملاكمة بريطانية).

كما وأشادت المنظمة البريطانية الراعية لتلك الجائزة، بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يعد من أبرز اللاعبين البارزين والمميزين في العالم. فقد رشح العام الماضي لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم 2021.

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تجديد عقد صلاح مع ليفربول

وكان المصري صلاح قد جدد عقده قبل أسابيع قليلة مع نادي ليفربول، لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2025. كما وتراوح قيمته راتبه 350-400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً وفق تقارير صحفية بريطانية.

كما وتوج صلاح بالعديد من الألقاب هذا العام، كان من أبرزها أفضل هداف في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إنجلترا، وكذلك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وغيرها.

كما ونال صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفاً، وكذلك جائزة أفضل صانع أهداف برصيد 12 هدفاً الموسم الماضي.

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