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رياضة

ترشيح محمد صلاح لجائزة جديدة في إنجلترا لعام 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا لعام 2022 watanserb.com
محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا لعام 2022
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وطن – ترشح النجم المصري الدولي محمد صلاح 30 عاماً، هداف الدوري الإنجليزي وليفربول الموسم الماضي، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا لعام 2022.

فقد أعلنت منظمة (Ethnicity Awards) البريطانية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل شخصية مؤثرة في إنجلترا لعام 2022، التي كان المصري صلاح من بينهما، إلى جانب الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية بوكايو ساكا لاعب أرسنال، كما ومواطنه دومينيك ليوين لاعب إيفرتون.

ترشيح محمد صلاح

كما وتمنح تلك الجائزة الذي رُشح فيها صلاح من قبل المنظمة البريطانية، عن طريق التصويت، حيث يتم دعم الجمهور لكل المرشحين على نيل تلك الجائزة لهذا العام.

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كما ووفق منظمة (Ethnicity Awards)، سيتم الإعلان عن اسم الفائز بتلك الجائزة، في حفل سيقام في ال27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وجاءت قائمة أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل شخصية مؤثرة في إنجلترا لعام 2022، على النحو الآتي:

1. محمد صلاح ( نادي ليفربول ).

2. بوكايو ساكا ( نادي أرسنال).

3. دومينيك كالفيرت ليوين ( نادي إيفرتون).

4. محمد فرح ( عداء أولمبي).

5. دينا آشر سيمث ( عداء بريطانية أولمبية).

6. نيكولاس دلامين ( الدراج الجنوبي الأفريقي)

7. أليكس يي ( عداء أولمبي).

8. كارتاينا ماري جونسون ( لاعبة دراج).

9. كارينجيت كاور ( لاعبة رفع أثقال).

10. ناتاشا جوناس ( ملاكمة بريطانية).

كما وأشادت المنظمة البريطانية الراعية لتلك الجائزة، بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يعد من أبرز اللاعبين البارزين والمميزين في العالم. فقد رشح العام الماضي لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم 2021.

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تجديد عقد صلاح مع ليفربول 

وكان المصري صلاح قد جدد عقده قبل أسابيع قليلة مع نادي ليفربول، لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2025. كما وتراوح قيمته راتبه 350-400 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً وفق تقارير صحفية بريطانية.

كما وتوج صلاح بالعديد من الألقاب هذا العام، كان من أبرزها أفضل هداف في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إنجلترا، وكذلك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وغيرها.

كما ونال صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفاً، وكذلك جائزة أفضل صانع أهداف برصيد 12 هدفاً الموسم الماضي.

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المصدروطن + موقع منظمة Ethnicity Awards
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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