النجمة أريانا غراندي تصدم أكثر من 324 مليون متابع بهذه الصور (شاهد)

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وطن – صدمت النجمة أريانا غراندي أكثر من 324 مليون متابع على حسابها في انستغرام، بعدما نشرت صوراً لها تظهر فيها بدون مكياج .

وتفاجأ جمهور المغنية أريانا غراندي بعد مشاركتها على “ستوري” حسابها في انستغرام، صور وفيديو، ظهرت فيها الفنانة بدون مكياج، على غير العادة .

وكانت، المغنية العالمية أريانا غراندي عاشت حالة من الرعب بعد أن اقتحم منزلها للمرة الثانية أهارون براون في عيد ميلادها التاسع والعشرين، مخالفاً قرار الحماية الذي سبق أن أصدرته المحكمة في حقه.

وقبل اعتقال براون لاقتحامه المنزل للمرة الثانية، ظل هذا الاسم المرعب يتردد صداه على مسمع المغنية الأميركية طوال الأشهر العشرة الماضية، وجعلها تعيش في شعور بعدم الأمن.

واقتحم الرجل منزلها في لوس أنجلس المرة الأولى في سبتمبر الماضي، وبحوزته سكين كبير قبل أن يعاود الكَرّة، ولكن هذه المرة في منزل مونتيسيتو، غير مكترث بقرار الحماية الذي سبق أن أصدره القاضي بحقّه.

ومن حسن حظها لم تكن غراندي في المنزل لحظة الاقتحام، إلا أن جرس الإنذار الأمني انطلق فحضرت الشرطة إلى المكان، واعتقلت براون الذي هدد رجال أمن المغنية بالقتل.

يذكر أن براون محتجز حالياً بتهمة المطاردة والسّطو بهدف السّرقة، وإتلاف خطوط الكهرباء، وانتهاك أمر المحكمة، وعرقلة سير العدالة.