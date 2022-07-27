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رياضة

الفكرة لم تنجح .. تفاصيل اجتماع مانشستر يونايتد مع رونالدو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مانشستر يونايتد يفشل في إقناع رونالدو في البقاء مع النادي watanserb.com
مانشستر يونايتد يفشل في إقناع رونالدو في البقاء مع النادي
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وطن – كشفت الصحف الإنجليزية عن نتائج اجتماع إدارة مانشستر يونايتد، مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، من أجل إقناعه في البقاء مع الشياطين الحمر الموسم المقبل والعدول عن قرار الرحيل هذا الصيف.

رونالدو لم يغير رأيه

وأفادت التقارير الإنجليزية، بأن البرتغالي رونالدو هداف مانشستر يونايتد الموسم المنصرم رغم سوء نتائج الفريق، قرر بالفعل الرحيل. وهو الآن في صدد البحث مع إدارة النادي للخروج هذا الصيف.

كما وبينت تلك التقارير، بأن نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، لم تغير موقفها بشأن الدون رونالدو، وتصر بأن اللاعب ليس للبيع.

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وكان رونالدو قد جاء برفقة وكيل أعماله خورخي مينديز، إلى نادي مانشستر يونايتد من أجل الاجتماع مع إدارة النادي لتحديد مستقبله، كما وشهد الاجتماع حضور الاسكتلندي السير ألكيس فيرغسون، إلا أنه وجوده لم يقنع اللاعب في البقاء كورقة رابحة.

أزمة رحيل رونالدو

وأوضحت التقارير، بأن صاروخ ماديرا رونالدو يريد الذهاب إلى نادٍ في القارة العجوز، من أجل اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن الأمر ليس بسهل للتعاقد مع اللاعب صاحب ال37 عاماً في سوق الميركاتو الصيفي، حيث رفضت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التعاقد معه، كان من أبرزها بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، وأخرها أتلتيكو مدريد.

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كما أن نادي ريال مدريد على الرغم من المجد الكبير الذي قدمه داخل صفوف القلعة الملكية البيضاء، وتربعه حتى هذه اللحظة على عرش صدارة هدافي الفريق على مر التاريخ برصيد 240 هدفاً. لم يبدي أي اهتمام بشأن عودته.

وسجل رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد التعاقد معه الصيف الماضي، قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي 24 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة. رغم فشله مع الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

رونالدو لا يناسب فلسفة بايرن ميونخ

وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أوليفر كان، عن سبب رفض العملاق البافاري التعاقد مع رونالدو، في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية، ” لقد ناقشنا الموضوع داخل النادي، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح”.

كما وأضاف الرئيس كان، ” أعتقد أن رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب برأيي الشخصي، وبرغم من تقدير للاعب. إلا أنه لا يناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي”.

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وختم حديثه، ” رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونخ. مختلفة تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته”.

يشار إلى أن عقد رونالدو ينتهي مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في صيف 2023. مع وجود بند يتيح له تجديد عقده لموسم آخر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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