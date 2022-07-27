الفكرة لم تنجح .. تفاصيل اجتماع مانشستر يونايتد مع رونالدو

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وطن – كشفت الصحف الإنجليزية عن نتائج اجتماع إدارة مانشستر يونايتد، مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، من أجل إقناعه في البقاء مع الشياطين الحمر الموسم المقبل والعدول عن قرار الرحيل هذا الصيف.

رونالدو لم يغير رأيه

وأفادت التقارير الإنجليزية، بأن البرتغالي رونالدو هداف مانشستر يونايتد الموسم المنصرم رغم سوء نتائج الفريق، قرر بالفعل الرحيل. وهو الآن في صدد البحث مع إدارة النادي للخروج هذا الصيف.

🚨🚨🚨🚨 مانو ساينز: أجرى كريستيانو حديث مع تين هاغ حيث أصر رونالدو على رغبته في الرحيل.. تين هاغ حاول إقناعه مرة أخرى بمشروعه لكن رونالدو كرر رغبته في الرحيل. pic.twitter.com/c3VIi2vHRN — عالم كريستيانو (@c7world) July 26, 2022

كما وبينت تلك التقارير، بأن نادي مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، لم تغير موقفها بشأن الدون رونالدو، وتصر بأن اللاعب ليس للبيع.

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وكان رونالدو قد جاء برفقة وكيل أعماله خورخي مينديز، إلى نادي مانشستر يونايتد من أجل الاجتماع مع إدارة النادي لتحديد مستقبله، كما وشهد الاجتماع حضور الاسكتلندي السير ألكيس فيرغسون، إلا أنه وجوده لم يقنع اللاعب في البقاء كورقة رابحة.

أزمة رحيل رونالدو

وأوضحت التقارير، بأن صاروخ ماديرا رونالدو يريد الذهاب إلى نادٍ في القارة العجوز، من أجل اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ماتيو موريتو | بعد اجتماع الأمس، هذا هو موقف كريستيانو رونالدو: ▪️ ما زال رونالدو يريد المغادرة إلى نادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا.

▪️ مانشستر يونايتد لا يقبل رحيله.

▪️ لم يطلب خورخي مينديز تجديد عقد اللاعب.

▪️ اللاعب يتدرب الآن في مانشستر. pic.twitter.com/HxBzVaC7fH — MUNStuff (@MUNStuff) July 27, 2022

لكن الأمر ليس بسهل للتعاقد مع اللاعب صاحب ال37 عاماً في سوق الميركاتو الصيفي، حيث رفضت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التعاقد معه، كان من أبرزها بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، وأخرها أتلتيكو مدريد.

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كما أن نادي ريال مدريد على الرغم من المجد الكبير الذي قدمه داخل صفوف القلعة الملكية البيضاء، وتربعه حتى هذه اللحظة على عرش صدارة هدافي الفريق على مر التاريخ برصيد 240 هدفاً. لم يبدي أي اهتمام بشأن عودته.

وسجل رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد التعاقد معه الصيف الماضي، قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي 24 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة. رغم فشله مع الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

رونالدو لا يناسب فلسفة بايرن ميونخ

وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أوليفر كان، عن سبب رفض العملاق البافاري التعاقد مع رونالدو، في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية، ” لقد ناقشنا الموضوع داخل النادي، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح”.

كما وأضاف الرئيس كان، ” أعتقد أن رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب برأيي الشخصي، وبرغم من تقدير للاعب. إلا أنه لا يناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي”.

“A genética carrega o revólver, o estilo de vida puxa o gatilho” MLR pic.twitter.com/XWl6UOrEjC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 26, 2022

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وختم حديثه، ” رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونخ. مختلفة تماماً عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته”.

Bayern director Kahn tells Bild: “We discussed about Cristiano Ronaldo internally – I consider him one of greatest footballers ever” 🚨 #FCBayern “Then we came to conclusion that, despite appreciation for Cristiano, he would not fit into our philosophy in the current situation”. pic.twitter.com/JuBTUdUnsS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

يشار إلى أن عقد رونالدو ينتهي مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في صيف 2023. مع وجود بند يتيح له تجديد عقده لموسم آخر.

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